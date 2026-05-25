Solana’da kritik destek mücadelesi, Morgan Stanley güncel ETF başvurusunu sundu

Solana son haftalarda hareketli bir döneme girdi. Mayıs ayında ulaştığı 98,18 dolarlık zirveden sonrası gözler, 82-84 dolar aralığındaki kilit desteğe çevrilmiş durumda. Bu bölgeyi savunan yatırımcılar, satış baskısına karşı koymaya çalışırken, Morgan Stanley’nin Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı güncel spot Solana ETF başvurusu piyasalarda dikkat çekti.

Morgan Stanley’nin ETF atağı ve olası etkileri

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, 20 Mayıs 2026’da Solana odaklı spot ETF başvurusu için SEC’e yeni bir S-1 kaydı sundu. MSOL kodu ile NYSE Arca’da işlem görmesi planlanan fon, doğrudan Solana tutacak ve vadeli işlem ya da türev araçlardan yararlanmayacak. Başvuru belgesinde, fondaki SOL varlıklarının tamamının dışarıdan staking hizmet sağlayıcıları aracılığıyla stake edilebileceği de belirtildi. Ancak bu tür işlemlerin başlaması için gerekli tüm hukuki ve düzenleyici incelemelerin tamamlanması gerekecek.

Morgan Stanley, kurumsal müşterilere çeşitli finans ürünleri sunan, finansal danışmanlık ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren büyük bir Amerikan finans kuruluşudur.

Mini sözlük: Staking, kripto para sahiplerinin varlıklarını bir ağda belirli bir süreliğine kilitleyerek ağın güvenliğine katkı sağlaması ve karşılığında ödül almaları işlemine verilen isimdir. Bu sayede yatırımcılar pasif gelir imkânı elde edebilir.

SEC henüz bu başvuruya onay vermedi. Başvurunun akıbeti, Solana’nın kurumsal yatırımcılar açısından erişilebilirliği üzerinde belirleyici olacak.

Teknik görünüm: destek ve direnç bölgeleri

Solana, son yükselişinin ardından hız kaybetti ve şu an 82–84 dolar bandında denge bulmuş durumda. Bu seviyenin altına olası bir gerileme tehlikesine karşı, alıcıların savunması önem taşıyor. Analist BitGuru’nun paylaştığı 4 saatlik grafik, fiyatın bu bantta destek bulabileceğini ortaya koyuyor.

Öte yandan, yükselişin yeniden güç kazanması için 87–90 dolar aralığındaki direncin aşılması şart. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, kısa vadede ivmenin alıcılara geçebileceğinin ilk önemli sinyali olacak.

Analistlere göre, 87-90 dolar aralığındaki direnç aşılmadığı sürece satış baskısı etkisini sürdürebilir. Aksi durumda, ilk toparlanma işareti olarak değerlendirilebilir.

Uzun vadeli beklentiler ve likidite analizi

Teknik analizlerle öne çıkan CryptoCurb, Solana’nın haftalık grafiğinde belirgin bir destek trendi üzerinde taban oluşturduğunu, ancak üstte bir alçalan direnç hattının baskı oluşturduğunu ifade ediyor. CryptoCurb, olası bir kırılmanın ardından 1.000 dolar seviyesinin uzun vadeli hedef olabileceğini belirtti.

Diğer taraftan, X platformunda görüş bildiren Ted Pillows, 86–88 dolar arasında önemli bir likidite birikimi gözlendiğini, aşağı yönde ise 80 dolar civarına doğru likidite oluşumu olduğunu paylaştı. ABD ile İran arasında süren diplomatik sürecin; ani likidite hareketleri ve fiyat sıçramalarını tetikleyebileceğine dikkat çekildi.

Bölge Önemli Seviye Beklenen Hareket Destek 82-84 dolar Dipten alım gelirse yukarı yön Direnç 87-90 dolar Geçilirse yükseliş ivmesi Likidite Yoğunluğu 86-88 dolar / 80 dolar Fiyatta kısa vadeli hareketlilik

Piyasa dinamikleri ve kısa vadeli görünüm

Solana’nın fiyatı, gelişmelere paralel olarak yön arayışını sürdürüyor. Özellikle Morgan Stanley’nin ETF başvurusu ve staking vurgusu, mevcut fiyat hareketinin ötesinde potansiyel ilgi odağı yaratıyor. Diğer yandan, destek ve direnç aralıklarındaki yoğun işlem hacmi, önümüzdeki günlerde yönün netleşmesini sağlayabilir.

“Solana kısa vadede 87-90 dolar aralığını geçmeden net bir toparlanma sinyali vermez” şeklindeki uzman değerlendirmeleri kısa vadeli belirsizliğe ışık tutuyor.

Toparlamak gerekirse Solana, teknik tablo ve kurumsal gelişmeler açısından kritik bir eşikte yer alıyor. Fiyat hareketleri, hem yatırımcıların savunma stratejileri hem de ETF başvurusunun olası sonuçlarıyla şekillenecek.