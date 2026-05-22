Solana fiyatı $85.91 seviyesinde dengede kalırken analistlerin gözü $98 direnç bölgesinde

Solana son günlerde yaklaşık 85.91 dolardan işlem görüyor ve 84-85 dolar arasındaki kritik destek bölgesinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Fiyat, son 24 saatte yüzde 0.30’luk hafif bir gerileme yaşasa da, genel kripto para piyasasına kıyasla dirençli duruşunu korudu.

Teknik analiz: Kritik seviyeler ve grafik görünümü

Grafik analizine göre, Solana fiyatı teknik anlamda “yuvarlak taban” olarak adlandırılan bir formasyon oluşturmaya başladı. Bu model genellikle uzun süren düşüş baskısının ardından kademeli ama sağlam bir toparlanmaya işaret eder.

Piyasada en çok takip edilen seviye, 98–100 dolar arası direnç bölgesi. Mayıs başında Solana fiyatı bu noktada reddedildikten sonra geri çekilmişti. Fiyatın günlük kapanışta 100 doların üzerine çıkması, piyasada güçlü alıcıların kontrolü ele geçirdiğine dair ilk net sinyal olarak görülüyor.

Sol tokenında 200 günlük ortalamanın üzerine çıkıldığı anda yükselişin hızlanabileceğini belirten kripto analisti Don Wedge, bu seviyenin kritik bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Bollinger Band göstergeleri; üst bantta 97 dolara yakın bir direnç, merkez bantta ise 88 dolar seviyesinde yoğunlaşan fiyat hareketleri sergiliyor. Eğer destek bölgesi kırılırsa, aşağıda ilk önemli destek 82 dolarda, ardından ise 67.61 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

MACD göstergesi ise yükseliş ivmesinin zayıfladığını gösteriyor; MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altına düşmesiyle birlikte histogram da negatif bölgeye geçiş yaptı. İşlem hacmindeki daralmanın etkisiyle fiyat, destek bölgelerine yakın bir bantta dalgalanıyor.

Seviye Destek Direnç Birinci $82 $98 İkinci $67.61 $100

Uzun vadeli grafiklerde Solana’nın çok aylık düşen trendini kırdığı görülüyor. Diğer büyük ölçekli kripto paralarda benzer teknik engeller sürerken, Solana’nın teknik olarak öne çıktığı belirtiliyor.

DeFi ekosisteminde yeni entegrasyon: Uniswap – Sunrise – Solana

Solana’nın resmi X hesabı, Uniswap platformunun UNI token’ının Sunrise protokolü yoluyla Solana ağına başarıyla eklendiğini duyurdu. Uniswap, merkeziyetsiz borsalar arasında hacim bakımından önde geliyor ve otomatik piyasa yapıcı (AMM) sistemine dayanıyor.

Bu entegrasyon, ilk etapta Solana fiyatında büyük bir sıçrama getirmese de, DeFi ekosistemine olan ilgiyi artırdı ve işlem hacimlerinde canlanma sağladı. Aynı dönemde Morgan Stanley, Solana ETF başvurusunu güncelleyerek staking özelliğini de ekledi ve bu sayede kurumsal ilginin daha da büyüdüğü gözlemlendi.

Mini sözlük: Sunrise protokolü, Uniswap gibi merkeziyetsiz uygulamaların farklı blokzincir ağlarında çalışmasını sağlayan bir köprü ve entegrasyon platformudur. Kullanıcıların ağlar arasında varlık transferi ve likidite sağlama işlemlerini kolaylaştırır.

CryptoAppsy’nin derlediği piyasa verilerine göre SOL, an itibarıyla 85.91 dolardan işlem görüyor. Yatırımcıların radarında ise önümüzdeki süreçte 98 dolarlık direnç bölgesi ile 200 günlük hareketli ortalama takip ediliyor.