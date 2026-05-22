Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana fiyatı $85.91 seviyesinde dengede kalırken analistlerin gözü $98 direnç bölgesinde

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Solana fiyatı kritik desteklerin üzerinde kalmayı sürdürerek 85.91 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • 📊 Analistler, 98 dolarlık direnç ve 200 günlük ortalamanın aşılmasının yükseliş için kilit öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.
  • 🔔 Uniswap'ın UNI token'ı Sunrise protokolüyle Solana'ya entegre edildi, DeFi ilgisi arttı.
  • 💡 Ama asıl önemli olan, $SOL ’de fiyatın 98 doları net şekilde aşması halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceği beklentisi.
COINTURK
COINTURK

Solana son günlerde yaklaşık 85.91 dolardan işlem görüyor ve 84-85 dolar arasındaki kritik destek bölgesinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Fiyat, son 24 saatte yüzde 0.30’luk hafif bir gerileme yaşasa da, genel kripto para piyasasına kıyasla dirençli duruşunu korudu.

İçindekiler
1 Teknik analiz: Kritik seviyeler ve grafik görünümü
2 DeFi ekosisteminde yeni entegrasyon: Uniswap – Sunrise – Solana

Teknik analiz: Kritik seviyeler ve grafik görünümü

Grafik analizine göre, Solana fiyatı teknik anlamda “yuvarlak taban” olarak adlandırılan bir formasyon oluşturmaya başladı. Bu model genellikle uzun süren düşüş baskısının ardından kademeli ama sağlam bir toparlanmaya işaret eder.

Piyasada en çok takip edilen seviye, 98–100 dolar arası direnç bölgesi. Mayıs başında Solana fiyatı bu noktada reddedildikten sonra geri çekilmişti. Fiyatın günlük kapanışta 100 doların üzerine çıkması, piyasada güçlü alıcıların kontrolü ele geçirdiğine dair ilk net sinyal olarak görülüyor.

Sol tokenında 200 günlük ortalamanın üzerine çıkıldığı anda yükselişin hızlanabileceğini belirten kripto analisti Don Wedge, bu seviyenin kritik bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Bollinger Band göstergeleri; üst bantta 97 dolara yakın bir direnç, merkez bantta ise 88 dolar seviyesinde yoğunlaşan fiyat hareketleri sergiliyor. Eğer destek bölgesi kırılırsa, aşağıda ilk önemli destek 82 dolarda, ardından ise 67.61 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

MACD göstergesi ise yükseliş ivmesinin zayıfladığını gösteriyor; MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altına düşmesiyle birlikte histogram da negatif bölgeye geçiş yaptı. İşlem hacmindeki daralmanın etkisiyle fiyat, destek bölgelerine yakın bir bantta dalgalanıyor.

SeviyeDestekDirenç
Birinci$82$98
İkinci$67.61$100

Uzun vadeli grafiklerde Solana’nın çok aylık düşen trendini kırdığı görülüyor. Diğer büyük ölçekli kripto paralarda benzer teknik engeller sürerken, Solana’nın teknik olarak öne çıktığı belirtiliyor.

DeFi ekosisteminde yeni entegrasyon: Uniswap – Sunrise – Solana

Solana’nın resmi X hesabı, Uniswap platformunun UNI token’ının Sunrise protokolü yoluyla Solana ağına başarıyla eklendiğini duyurdu. Uniswap, merkeziyetsiz borsalar arasında hacim bakımından önde geliyor ve otomatik piyasa yapıcı (AMM) sistemine dayanıyor.

Bu entegrasyon, ilk etapta Solana fiyatında büyük bir sıçrama getirmese de, DeFi ekosistemine olan ilgiyi artırdı ve işlem hacimlerinde canlanma sağladı. Aynı dönemde Morgan Stanley, Solana ETF başvurusunu güncelleyerek staking özelliğini de ekledi ve bu sayede kurumsal ilginin daha da büyüdüğü gözlemlendi.

Mini sözlük: Sunrise protokolü, Uniswap gibi merkeziyetsiz uygulamaların farklı blokzincir ağlarında çalışmasını sağlayan bir köprü ve entegrasyon platformudur. Kullanıcıların ağlar arasında varlık transferi ve likidite sağlama işlemlerini kolaylaştırır.

CryptoAppsy’nin derlediği piyasa verilerine göre SOL, an itibarıyla 85.91 dolardan işlem görüyor. Yatırımcıların radarında ise önümüzdeki süreçte 98 dolarlık direnç bölgesi ile 200 günlük hareketli ortalama takip ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana fiyatında $95 ve $98 direnci öne çıktı

Solana’da büyük düşüş sonrası 95 dolar seviyesi kritik direnç oldu

Solana fiyatı 100 dolardaki kritik dirence yaklaşırken alıcıların gözü kırılmada

Solana fiyatı 81,30 dolar desteğine yaklaşırken haftalık grafik 30 dolar riskini gösteriyor

Solana kritik 98 dolar direncinde reddedildi yüzde 15 düşüşle 85 dolara geriledi

Solana DEX işlem hacmi ocaktan bu yana %56 geriledi SOL fiyatı baskı altında kalıyor

Solana kısa vadede 78 ve 135 dolar seviyeleriyle kritik eşikte

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Mark Cuban Bitcoin’deki varlıklarının %80’ini sattı, altın 6 ayda %11 arttı
Bir Sonraki Yazı HYPE haftalık bazda yüzde 58 yükseldi yeni rekorunu 62 dolar seviyesinde kırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP ağında 24 saatte 4.300 yeni cüzdan açıldı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ile ilk pizza alımının 16. yılı 10.000 BTC’lik tarihi işlem tekrar gündemde
BITCOIN (BTC)
Dogecoin’de 96 saatte 525 milyonluk dev alım dalgası görüldü
DOGECOIN (DOGE)
Dogecoin haftalardır yatay seyirde, kritik 0,15 dolar hedefte
DOGECOIN (DOGE)
Verus köprü saldırısından 4.052 ETH ödül karşılığında geri alındı
Ethereum (ETH)
Lost your password?