Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana’da büyük düşüş sonrası 95 dolar seviyesi kritik direnç oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana yüzde 70 değer kaybıyla 86 dolara geriledi.
  • 📉 95 dolar seviyesi kısa vadede ana direnç olarak öne çıktı.
  • 🧐 Yatırımcılar 80-85 dolar bandını ve 124 dolarlık kritik EMA 50 seviyesini yakından izliyor.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken nokta $SOL ’de güçlü yükseliş için kritik dirençlerin aşılması gerektiği.
COINTURK
COINTURK

Solana, son günlerde ciddi bir değer kaybı yaşayarak 86 dolar seviyesinde işlem görüyor. Coin yaklaşık yüzde 70 oranında değer kaybederek, geçen yılki 295 dolarlık zirvesinin oldukça uzağında kaldı. Piyasada şimdi gözler önümüzdeki günlerde 80 ile 85 dolar arasındaki destek bandında.

İçindekiler
1 Fiyat hareketleri ve direnç seviyeleri
2 Bulls’ların odağında hangi seviyeler var?
3 Teknik göstergeler ve piyasa görünümü
4 Kritik seviyeler ve yatırımcı psikolojisi

Fiyat hareketleri ve direnç seviyeleri

Solana’nın fiyatı günlük grafiklerde 85,51 dolar seviyesinde bulunuyor. Hafta boyunca ise 86,83 dolar civarında seyretti. Bu değerler, tarihi zirvelerin çok uzağında ve fiyatın daha önceki 104,05 dolarlık taban bölgesinin de altında olduğunu gösteriyor. Analistlerin değerlendirmelerine göre, 104,05 dolar artık fiyatın üzerinde yeni bir direnç noktası olarak takip ediliyor.

Piyasadaki yorumlarda, “Herkes Solana’yı 295 dolarda beğenmişti; şimdi 86 dolarda kimse ilgi göstermiyor.” şeklinde yapılan paylaşımlar, yatırımcıların düşüş sonrası değişen tutumuna işaret ediyor.

Son dalgalanmada Solana, kısa vadede 95 dolar civarındaki destek seviyesinin altına sarktı. Şimdi ise, olası bir toparlanmada ilk test edilecek direnç noktası olarak bu seviye ön planda tutuluyor.

Bulls’ların odağında hangi seviyeler var?

Solana yatırımcıları için 95 dolar civarı, kısa vadede takip edilen en önemli hedeflerden biri. Fiyat 95 doların üzerine çıkarsa, haftalık grafiklerde 124 dolar seviyesi yakınındaki EMA 50 çizgisi yeniden gündeme gelecek. Analistlere göre, bu yılın başında kaybedilen 124 dolarlık direnç aşılmadan daha geniş çaplı bir toparlanma beklenmiyor.

Analistlerin ortak kanaatine göre, “Haftalık EMA 50’nin 124 dolarda kaybedilmesinin ardından fiyat bu bölgeyi aşamadığı sürece, Solana’da kuvvetli bir yükselişten söz etmek zor.”

Eğer 124 doların üzerinde haftalık kapanış gelirse, 175 ile 200 dolar arası yeni hedefler konuşulmaya başlanabilir. Ancak öncesinde fiyatın sırasıyla 104,05 – 134,26 – 157,98 – 174,64 – 191,29 ve 211,91 dolar seviyelerinde durağanlaşması bekleniyor. Bu seviyeler olası toparlanmalarda aşama aşama karşılaşılacak direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

SeviyeDurum
80-85 $Güncel destek
95 $Kısa vadeli direnç (hedeflenen sıçrama bölgesi)
104,05 $Bir üst direnç
124 $Haftalık EMA 50 (kritik direnç, toparlanma için şart)
175-200 $Üst aralık, güçlü toparlanmayla hedeflenebilir

Teknik göstergeler ve piyasa görünümü

Teknik analizde, Solana’nın 80-85 dolar aralığını korumaya çalıştığı görülüyor. Özellikle 83 doların altında haftalık kapanış gelirse, fiyatta 60 dolara kadar kademeli geri çekilmeler gündeme gelebilir. Günü baz alan grafiklerde 80 doların altına sarkma olması durumunda ise, sonraki destek seviyesi 70-75 dolar arasına inebilir.

MACD göstergesinde hafif bir negatif görünüm dikkat çekiyor. MACD çizgisi halen sinyal çizgisinin altında ve histogram sıfırın altından negatif seyrediyor. Yine de iki çizgi birbirine yakın ve nötr bölgeye yakın hareket ediyor; bu, aşağı yönlü baskının güçlenmediğine işaret ediyor.

RSI (göreceli güç endeksi) verileri ise 44,92 seviyesinde. Buna karşılık RSI’ın hareketli ortalaması yaklaşık 55,17 seviyesinde. Alıcıların baskının henüz tam olarak ele geçirmediği görülüyor. RSI’da 50 seviyesinin aşılması kısa vadede toparlanmanın güçlendiğine işaret edebilir.

Mini sözlük: MACD (Moving Average Convergence Divergence), finans piyasalarında kullanılan ve fiyatlardaki trend değişimlerini ve hızını ölçmeye yarayan bir teknik analiz göstergesidir. İki hareketli ortalamanın yaklaşması ya da uzaklaşmasına bakılarak piyasa hakkında sinyal üretir.

Kritik seviyeler ve yatırımcı psikolojisi

Piyasalarda genel yorum, Solana’nın kısa vadede toparlanabilmesi için 95 ve ardından 124 dolarlık direnç noktalarını aşmasının zorunlu olduğu yönünde. Özellikle 124 dolar seviyesi güçlü bir bariyer oluşturmuş durumda. Bu direncin aşılması durumunda, psikolojik eşik olarak görülen 175 dolara doğru yeni bir yükseliş hareketi başlatabilir. Ancak fiyat, belirtilen destek seviyelerinin altında haftalık kapanışlar görürse, satış baskısı yeniden artabilir.

Piyasa analistleri, “Solana’daki bu denli düşüş sonrası, yatırımcı ilgisinin azaldığını ve toparlanmanın belirli dirençler kırılmadan kalıcı olmayacağını” değerlendirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana fiyatı 100 dolardaki kritik dirence yaklaşırken alıcıların gözü kırılmada

Solana fiyatı 81,30 dolar desteğine yaklaşırken haftalık grafik 30 dolar riskini gösteriyor

Solana kritik 98 dolar direncinde reddedildi yüzde 15 düşüşle 85 dolara geriledi

Solana DEX işlem hacmi ocaktan bu yana %56 geriledi SOL fiyatı baskı altında kalıyor

Solana kısa vadede 78 ve 135 dolar seviyeleriyle kritik eşikte

Solana kritik destek olan 82 84 dolar bandını test ediyor

Solana’nın piyasa değeri BlackRock ve ödeme devleriyle 2 milyar doları aştı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 1.1 milyon Satoshi cüzdanı ile 5 milyon BTC için yeni quantum koruma önerisi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de 1.1 milyon Satoshi cüzdanı ile 5 milyon BTC için yeni quantum koruma önerisi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Ethereum Foundation’da üst düzey ayrılıklar sonrası yönetim tartışması büyüyor
Ethereum (ETH)
The Sandbox kurucusunun eşi Paris yakınlarında kaçırılmaya çalışıldı
Kripto Para
Bitcoin fiyatı 82.800 dolardan yüzde 7 geriledi kurumsal yatırımcılar çıkışa geçti
BITCOIN (BTC)
Ethereum vadeli işlemler açık pozisyonu Binance’de 5,5 milyar doları aştı z-score yükseldi
Ethereum (ETH)
Lost your password?