Solana’da büyük düşüş sonrası 95 dolar seviyesi kritik direnç oldu

Solana, son günlerde ciddi bir değer kaybı yaşayarak 86 dolar seviyesinde işlem görüyor. Coin yaklaşık yüzde 70 oranında değer kaybederek, geçen yılki 295 dolarlık zirvesinin oldukça uzağında kaldı. Piyasada şimdi gözler önümüzdeki günlerde 80 ile 85 dolar arasındaki destek bandında.

Fiyat hareketleri ve direnç seviyeleri

Solana’nın fiyatı günlük grafiklerde 85,51 dolar seviyesinde bulunuyor. Hafta boyunca ise 86,83 dolar civarında seyretti. Bu değerler, tarihi zirvelerin çok uzağında ve fiyatın daha önceki 104,05 dolarlık taban bölgesinin de altında olduğunu gösteriyor. Analistlerin değerlendirmelerine göre, 104,05 dolar artık fiyatın üzerinde yeni bir direnç noktası olarak takip ediliyor.

Piyasadaki yorumlarda, “Herkes Solana’yı 295 dolarda beğenmişti; şimdi 86 dolarda kimse ilgi göstermiyor.” şeklinde yapılan paylaşımlar, yatırımcıların düşüş sonrası değişen tutumuna işaret ediyor.

Son dalgalanmada Solana, kısa vadede 95 dolar civarındaki destek seviyesinin altına sarktı. Şimdi ise, olası bir toparlanmada ilk test edilecek direnç noktası olarak bu seviye ön planda tutuluyor.

Bulls’ların odağında hangi seviyeler var?

Solana yatırımcıları için 95 dolar civarı, kısa vadede takip edilen en önemli hedeflerden biri. Fiyat 95 doların üzerine çıkarsa, haftalık grafiklerde 124 dolar seviyesi yakınındaki EMA 50 çizgisi yeniden gündeme gelecek. Analistlere göre, bu yılın başında kaybedilen 124 dolarlık direnç aşılmadan daha geniş çaplı bir toparlanma beklenmiyor.

Analistlerin ortak kanaatine göre, “Haftalık EMA 50’nin 124 dolarda kaybedilmesinin ardından fiyat bu bölgeyi aşamadığı sürece, Solana’da kuvvetli bir yükselişten söz etmek zor.”

Eğer 124 doların üzerinde haftalık kapanış gelirse, 175 ile 200 dolar arası yeni hedefler konuşulmaya başlanabilir. Ancak öncesinde fiyatın sırasıyla 104,05 – 134,26 – 157,98 – 174,64 – 191,29 ve 211,91 dolar seviyelerinde durağanlaşması bekleniyor. Bu seviyeler olası toparlanmalarda aşama aşama karşılaşılacak direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Seviye Durum 80-85 $ Güncel destek 95 $ Kısa vadeli direnç (hedeflenen sıçrama bölgesi) 104,05 $ Bir üst direnç 124 $ Haftalık EMA 50 (kritik direnç, toparlanma için şart) 175-200 $ Üst aralık, güçlü toparlanmayla hedeflenebilir

Teknik göstergeler ve piyasa görünümü

Teknik analizde, Solana’nın 80-85 dolar aralığını korumaya çalıştığı görülüyor. Özellikle 83 doların altında haftalık kapanış gelirse, fiyatta 60 dolara kadar kademeli geri çekilmeler gündeme gelebilir. Günü baz alan grafiklerde 80 doların altına sarkma olması durumunda ise, sonraki destek seviyesi 70-75 dolar arasına inebilir.

MACD göstergesinde hafif bir negatif görünüm dikkat çekiyor. MACD çizgisi halen sinyal çizgisinin altında ve histogram sıfırın altından negatif seyrediyor. Yine de iki çizgi birbirine yakın ve nötr bölgeye yakın hareket ediyor; bu, aşağı yönlü baskının güçlenmediğine işaret ediyor.

RSI (göreceli güç endeksi) verileri ise 44,92 seviyesinde. Buna karşılık RSI’ın hareketli ortalaması yaklaşık 55,17 seviyesinde. Alıcıların baskının henüz tam olarak ele geçirmediği görülüyor. RSI’da 50 seviyesinin aşılması kısa vadede toparlanmanın güçlendiğine işaret edebilir.

Mini sözlük: MACD (Moving Average Convergence Divergence), finans piyasalarında kullanılan ve fiyatlardaki trend değişimlerini ve hızını ölçmeye yarayan bir teknik analiz göstergesidir. İki hareketli ortalamanın yaklaşması ya da uzaklaşmasına bakılarak piyasa hakkında sinyal üretir.

Kritik seviyeler ve yatırımcı psikolojisi

Piyasalarda genel yorum, Solana’nın kısa vadede toparlanabilmesi için 95 ve ardından 124 dolarlık direnç noktalarını aşmasının zorunlu olduğu yönünde. Özellikle 124 dolar seviyesi güçlü bir bariyer oluşturmuş durumda. Bu direncin aşılması durumunda, psikolojik eşik olarak görülen 175 dolara doğru yeni bir yükseliş hareketi başlatabilir. Ancak fiyat, belirtilen destek seviyelerinin altında haftalık kapanışlar görürse, satış baskısı yeniden artabilir.

Piyasa analistleri, “Solana’daki bu denli düşüş sonrası, yatırımcı ilgisinin azaldığını ve toparlanmanın belirli dirençler kırılmadan kalıcı olmayacağını” değerlendirdi.