The Sandbox kurucusunun eşi Paris yakınlarında kaçırılmaya çalışıldı

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında, popüler blokzincir tabanlı sanal dünya platformu The Sandbox‘un kurucularından Sebastien Borget’in eşi, kripto para bağlantılı olduğu iddia edilen bir kaçırma girişiminden kurtuldu. Olay, çiftin Seine-et-Marne bölgesindeki evinde gerçekleşti.

Saldırganlar maske takıp araçla bekledi

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, saldırı Salı akşamı saat 20.30 civarında meydana geldi. Eve kurye gibi görünen bir kişi yaklaşarak kapıyı açtırmayı başardı. Kapı açıldığı anda birden fazla maskeli şahıs mülke girdi ve Borget’in eşini zorla yakalayarak olay yerinde bekleyen Citroën C3 marka araca bindirmeye çalıştı.

Olay sırasında kadının çığlıklarını duyan komşular hemen müdahale ederek saldırganların kaçmasına yol açtı. Polis, kadının saldırıdan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Yaşananlar üzerine bölge polisi kısa sürede iki kişiyi gözaltına aldı. Ancak, polis toplamda altı kişinin organize şekilde hareket ettiğini, diğer dört failin ise arandığını bildirdi. Polis kaynakları saldırıda hedef alınan kişinin, eşinin kripto para sektöründeki ünü nedeniyle özellikle hedef seçilmiş olabileceğini düşünüyor.

Mini sözlük: The Sandbox, Ethereum blokzinciri üzerinde çalışan ve sanal arsa, NFT gibi dijital varlıklarla etkileşime imkan tanıyan popüler bir metaverse platformudur.

Kripto sektöründeki saldırılar artıyor

Fransa’da kriptopara bağlantılı suçlarda son zamanlarda dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Yalnızca son aylarda, çeşitli ülke ve şehirlerde, kripto sektöründe öne çıkan isimlerin evlerine yönelik fiziksel saldırı girişimleri ve soygunlar gerçekleşti.

Polisin ilk değerlendirmelerine göre, saldırının ana nedeni Borget’in kripto dünyasındaki yüksek profilli konumu. Kripto varlıklar, anonim ve hızlı transfer imkanı sunduğu için genellikle fiziksel saldırı ve şantaj vakalarında öne çıkıyor.

Kurumlar güvenlik önlemlerini artırıyor

Son dönemde kripto dünyasında gerçekleşen diğer fiziki saldırılar da sektörde büyük yankı uyandırdı. Zincir üstü analiz şirketi Specter, yakın zamanda Kraken ve Coinbase ile bağlantılı bir kullanıcının saldırıya uğrayarak yaklaşık 6,7 milyon dolarlık dijital varlığını kaybettiğini bildirdi. Çalınan varlıklar arasında Bitcoin, Ethereum ve cbBTC gibi tokenlerin bulunduğu belirtildi. Bazı fonların ise kimlik gizlemeye yarayan Tornado Cash platformunda işlendiği tespit edildi.

Mini sözlük: Tornado Cash, Ethereum ağında çalışan, kullanıcıların dijital varlık hareketlerini anonimleştiren bir kripto karıştırma protokolüdür. Bu özellik, çoğu zaman yasa dışı işlemlerde kullanılmasına neden olmaktadır.

Artan saldırılar sebebiyle, büyük kripto şirketleri önemli güvenlik yatırımlarını devreye aldı. Bloomberg’e göre, bazı borsalar üst düzey yöneticiler ve aileleri için milyonlarca dolarlık güvenlik harcaması yapıyor, çalışanlar için ek önlemler alınıyor.

Coinbase ve Gemini gibi önde gelen borsalar, özel güvenlik ekiplerini güçlendirdiklerini ve özellikle riskli pozisyonlardaki personelin korunması için ek güvenlik protokolleri geliştirdiklerini açıkladı.

Dijital varlıkların hızlı ve geri döndürülemez şekilde transfer edilebilmesi, kripto sahiplerini fiziksel saldırılarda daha savunmasız hale getirirken, polis bu riskin önüne geçmek için ek önlemler almaya çalışıyor.

Fransa’da son dönemde görülen şiddet, soygun ve kaçırmaya teşebbüs gibi vakaların çoğunda ortak nokta olarak, hedef alınan kişilerin dijital varlıklarla para yönetiyor olması dikkat çekiyor.

Borget’in eşini hedef alan kaçırma girişiminin ardından polis, halen firari olan saldırganların izini sürmeye devam ediyor.