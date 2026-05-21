OFAC, Sinaloa Karteli’nin stablecoin ağı üzerinden 2026’da 12’den fazla kişiyi yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Sinaloa Karteli’nin kripto para yoluyla kara para aklama faaliyetlerini hedef alan yeni bir yaptırım kararı açıkladı. Mayıs 2026’da duyurulan bu kararla, fentanyl ticaretinden elde edilen nakit paraları kriptoya çevirerek ABD ile Meksika arasında transfer eden 12’den fazla kişi ve kurum resmen yaptırım listesine eklendi.

Sinaloa Karteli ve Kripto Para Akışı

Sinaloa Karteli, Meksika merkezli büyük bir uyuşturucu örgütü olarak uluslararası suç faaliyetlerinde uzun yıllardır aktif durumda. Bu yapının Los Chapitos adlı kolunun, geleneksel bankacılık sistemini aşmak için stabilcoin ve merkeziyetsiz borsa altyapılarını kullandığı ortaya çıkarıldı.

OFAC kaynaklarına göre, Armando de Jesus Ojeda Aviles, grubun teknolojik para transferlerinden sorumlu isim olarak öne çıktı. Bu kişi, ABD’deki kuryeler ve aracılar aracılığıyla sokak seviyesindeki nakit akışını topladı ve merkeziyetsiz finans araçlarını devreye alarak kriptoya çevirdi.

Ayrıca, ekip içinde Jesus Alonso Aispuro Felix’in yüksek hacimli transferlerde kritik rol üstlendiği ve Rodrigo Alarcon Palomares’in ülke genelindeki nakit toplama operasyonlarını yönettiği tespit edildi. Palomares, Nisan 2024’te ABD’nin Colorado eyaletinde üç ayrı kara para aklama suçlamasıyla büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Mini sözlük: OFAC nedir?

Mini sözlük: OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi), ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı olarak terör, uyuşturucu ticareti, organize suç ya da kara para aklama kapsamında ulusal güvenliği tehdit eden kişi ve kurumları yaptırım listesine alıyor; bu listede yer alanların ABD ile finansal ilişkileri tamamen donduruluyor.

Chainalysis’in Rolü ve Açıklamaları

Blockchain analiz şirketi Chainalysis, zincir üzerindeki para hareketlerini inceleyerek OFAC ile iş birliği yaptı ve yaptırım listesine alınan tüm kripto para adreslerini kendi takip sistemine entegre ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Şirketin X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayımlanan mesajında, Sinaloa Karteli’nin stablecoin kullanarak sınır ötesi transferlerde yeni bir dönem başlattığı vurgulandı.

Chainalysis, OFAC’ın bugün Sinaloa Karteli’ne ait, fentanyl gelirlerini ABD ve Meksika arasında transfer etmek için kripto para alışverişi yapan bir ağın yaptırım listesine alındığını doğruladı. Şirketin açıklamasında, stabilcoinlerin temel transfer aracı olarak öne çıktığı belirtildi.

Chainalysis yetkilileri ayrıca sistemlerinde bu adresleri etiketlediklerini ve şüpheli işlemlerde düzenli olarak izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Kripto Para ile Nakitten Dijital Varlığa Geçiş Döngüsü

Kartelin kullandığı yöntem, fiziksel nakdin çeşitli ABD şehirlerinde manuel olarak toplanıp, kuryeler vasıtasıyla aracıların eline ulaşmasını; ardından seri işlemlerle stabilcoin alımlarına dönüştürülmesini içerdi. Bu dijital varlıklar ise merkeziyetsiz borsalar üzerinde swap’lanarak, merkezi platformlara aktarılıyor ve sistemden “temizlenmiş” şekilde çıkarılıyordu.

Stabilcoinlerin fiyat oynaklığının düşük olması ve transferlerin hızlı gerçekleşmesi sebebiyle uluslararası suç örgütleri arasında tercih edildiği vurgulandı. ABD Hazine Bakanlığının yaptığı açıklamada, kripto para ekosistemindeki bu alışkanlıkların giderek artan bir finansal tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Son yaptırım dalgası, kartelin finansal operasyon kapasitesini azaltmaya yönelik daha geniş bir karşı önlem paketinin sadece bir parçası olarak değerlendirildi. Bu sayede, kripto alım satım kanallarının geleneksel bankacılığa kıyasla çok daha şeffaf biçimde izlenebileceği belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, özellikle stabilcoin ya da merkeziyetsiz platformların, karteller tarafından yeni nesil para aklama aracı olarak kullanılmasından endişeli olduklarını ve bu tür ağların belirlenip izlenmesinin devam edeceğini aktardı.