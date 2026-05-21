USDT0 tek havuzlu yapısıyla DeFi’da 12 milyar doların verimsizliğine meydan okuyor

DeFi ekosisteminde yer alan likiditenin büyük bir bölümü hareketsiz şekilde bekliyor. Nisan 2025 itibarıyla sabitcoin piyasasının toplam büyüklüğü 318 milyar doları aşarken, bunun yaklaşık 12 milyar dolarlık kısmı herhangi bir getiri sağlamadan sistemde atıl kalıyor. Analizler, önde gelen protokollere yatırılan varlıkların yüzde 83 ila 95’inin çoğu zaman kullanılmadığını gösteriyor.

Dağınık zincir mimarisi neden sorun yaratıyor?

Sabitcoinlerin farklı blokzincirlerine dağılmış olması, platformların her ağ için ayrı ayrı rezerv para tutmasını zorunlu kılıyor. Bir piyasa yapıcı beş farklı zincirde işlem yürütmek isterse, hızlı aktarımları garanti altına almak için tüm ağlarda bir miktar bakiyeye ihtiyaç duyuyor. Bu durum, geleneksel bankacılıkta kullanılan ve çeşitli ülke paralarında tutulan ön fonlu hesapların (nostro/vostro) çalışma biçimiyle benzerlik taşıyor.

Uzmanlara göre, dünya genelinde bu tip bankacılık hesaplarında kilitli olan toplam fonlar 4 trilyon ila 27 trilyon dolar arasında değişiyor. Blokzincir tabanlı finans ise bu modeli daha küçük ama hızla büyüyen bir ölçekte yeniden üretmiş durumda.

Sabitcoin USDT0 tarafından yapılan bir değerlendirmede, “Önden pozisyonlanan fonlar getiri sağlamadıkları gibi, ticareti desteklemiyor veya ödemeleri hızlandırmıyor, yalnızca yavaş köprüler karşısında bir güvence olarak tutulmak durumunda kalıyor” ifadesine yer verildi.

Beklemede tutulan rezerv kapital, platform sahipleri için herhangi bir ek getiri veya ticaret potansiyeli oluşturmadığı gibi, yalnızca sistem mimarisinin kısıtları nedeniyle orada bulunuyor.

Mini sözlük: Nostro/vostro hesapları, bankalar arası transferlerde ülkeler arasında yerel para birimiyle önceden fonlanmış hesapları ifade eder. Bu hesaplar, sınır ötesi ödemelerde takas sürecini hızlandırmak adına uzun yıllardır kullanılmaktadır.

USDT0: Zincirler arası havuzla rezerv ihtiyacını ortadan kaldırıyor

Yeni nesil stabilcoin protokolü USDT0, atıl kapital sorununu zincir mimarisine bütünleşmiş tek havuz yaklaşımıyla çözmeye çalışıyor. 20’den fazla blokzincirde köprü, yan token veya ekstra sarmal araçlar olmadan doğrudan ve tek bir USDT yılpazesini taşımayı mümkün kılıyor. Bu sayede aynı anda birçok ağda işlem görmek isteyen aracıların farklı zincirlerde fon tutmasına gerek kalmıyor.

USDT0 tek havuzundan istendiğinde, hangi zincire aktarım yapılırsa yapılsın kaynak anında aktarılabiliyor. Böylece, hem fonların atıl kalması engelleniyor hem de üst düzey sermaye verimliliği sağlanıyor.

Gerçek piyasa verileri de bu yapının etkisini gözler önüne seriyor. Arbitrum üzerinde çalışan Morpho protokolünde, sUSDS/USDT0 havuzunda toplam 5,45 milyon dolarlık likiditenin yüzde 90’ı aktif olarak ödünç alınmış durumda; yani 4,8 milyon doları yoğun biçimde kullanılıyor.

Protokol Toplam Piyasa Büyüklüğü Kullanım Oranı Aktif Borç Morpho (Arbitrum) 5,45 milyon $ %90 4,8 milyon $

Verimlilik, TVL’den çok gelir yoğunluğunda ölçülüyor

DeFi alanında toplam kilitli varlık (TVL) bazlı ölçüm artık tek başına yeterli bulunmuyor. Katana platformunda DeFi Ekosistem Lideri göreviyle öne çıkan Justin Havins, nisan 2026’da yayımladığı analizde, güncel DeFi protokollerini “mevduat alıp kredi vermekte çok zayıf kalan bankalara” benzetiyor.

Uzmanlar, gerçek verimlilik için protokollerin ne kadar sermayeyi aktif olarak kullandığını, yani TVL’ye oranla yarattığı geliri dikkate alınmasının daha doğru olacağını savunuyor. Pasif, kullanılmayan rezervler ise bu oranın şişmesine neden oluyor ve sistemin gerçek etkinliğini gölgeleyebiliyor.

Piyasa altyapısı daha hızlı ve esnek hale geldikçe, fonların atıl kalmasına sebep olan çözümlerin savunulması giderek zorlaşıyor.