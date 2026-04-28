rsETH’deki 116.500 token açığı için aşamalı çözüm planı duyuruldu

DeFi dünyasında geçtiğimiz ay yaşanan Kelp DAO hack olayı, merkeziyetsiz finans ekosistemini ciddi şekilde sarstı. Saldırı sonrası başlatılan kurtarma sürecine, birçok blokzinciri projesi ve sektör temsilcisinden oluşan DeFi United liderlik ediyor. Ortaya çıkan zarar, sürecin başından itibaren şeffaf şekilde takip edildi ve bu hafta ayrıntılı bir çözüm planı kamuoyuyla paylaşıldı.

Kriz nasıl ortaya çıktı?

18 Nisan’da yaşanan olayda, saldırgan rsETH köprüsündeki bir açığı kullanarak sistemin Ethereum tarafını kandırdı ve toplamda 116.500 rsETH’nin serbest kalmasını sağladı. Bu süreçte, aslında var olmayan varlıklar yaratıldı ve bu varlıklar farklı cüzdanlara dağıtılarak çeşitli DeFi uygulamalarında kullanıldı. Önemli bir kısmı ise, Aave ve Compound gibi önde gelen kredi platformlarında teminat olarak değerlendirildi.

Bu durum yalnızca token rezervlerinde değil, protokollerin işleyişinde de sorun yarattı. Aave gibi büyük protokoller, kısa süreliğine teminat olarak sisteme girmiş ve arkasında gerçek varlık bulunmayan rsETH ile karşı karşıya kaldı. Özellikle Aave ve Compound sistemlerinde, 116.500 rsETH’nin yaklaşık 107.000 adedi hâlâ aktif pozisyonlarda tutuluyor.

DeFi United’dan çok adımlı çözüm

Saldırı sonrası oluşan 300 milyon dolarlık boşluğun kapatılması için DeFi United’ın önerdiği plan, iki temel hedefe odaklanıyor: rsETH’nin yeniden tam karşılıkla desteklenmesi ve şüpheli teminatlarla açılan kredi pozisyonlarının güvenli şekilde kapatılması.

İlk adımda, topluluk üyeleri gerekli miktarda ETH’yi sistemde rehin olarak sunmayı kabul etmiş durumda. Plan kapsamındaki bu ETH’ler, aşama aşama rsETH’ye çevrilerek tekrar sisteme yatırılacak ve rsETH’nin mevcut açığı bütünüyle kapatılacak.

Borç piyasalarındaki en görünür sarsıntı ise saldırganın açtığı pozisyonlar. Plan, bu kredilerin piyasanın insafına bırakılmadan, daha kontrollü biçimde sonlandırılmasını ve teminatlardaki zararın minimize edilmesini hedefliyor.

Planın detaylarında öne çıkan ifade ise şöyle: “rsETH karşılıkları tamamen geri yüklenecek ve tüm ilgili piyasalarda tam istikrar sağlanacak.”

Teknik hamlelerle sistemden çıkış

Kurtarma planı, rsETH’nin sistem içindeki değerlemesinde geçici değişiklikler yapmayı ve böylece zararlı kredi pozisyonlarının daha az dalgalanmayla kapatılmasını öngörüyor. Bu yöntemle, kaynağı belirsiz pozisyonlar yavaşça tasfiye edilecek. Sonuç olarak Aave’den yaklaşık 13.000 ETH’nin kurtarılması mümkün olacak.

Elde edilen ETH’ler, token açığının tamamlanması için tekrar rezerve dahil edilecek. Böylece, zincir üzerinde oluşan mali boşluğun kapatılması amaçlanıyor. Ancak bu sürecin tamamen risksiz olmadığı vurgulanıyor. Birden fazla blokzinciri ekosisteminde topluluk oylaması ve birlikte hareket etme gerekliliği, planın sürekliliği açısından önemli görülüyor.

Plan, merkeziyetsiz finansın geçmişte görmeye pek alışık olmadığı bir iş birliği örneği sunuyor. Sürecin amacına uygun tamamlanması durumunda, yine merkeziyetsiz finans piyasalarının istikrara kavuşması hedefleniyor.