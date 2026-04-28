Dogecoin kısa vadede %10 yükselişte ancak uzun vadede hala %43 geride

Dogecoin, son bir yıllık süreçte belirgin bir düşüş yaşamasına rağmen kısa vadede hareketlenmeye sahne oluyor. Alphractal verilerine göre, şu anda Dogecoin $0,09921 seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %2,11 artış kaydetmiş durumda. Son 30 günde %10,24’lük bir yükseliş yaşayan token, kısa vadede toparlanma sinyali verse de genel piyasa yapısında hâlâ kırılmalar gözleniyor.

On-chain göstergelerde dip fiyatlama

Dogecoin’in yıllık bazda %42,75 oranında değer kaybettiği ve 200 günlük hareketli ortalamasının %22,27 altında işlem gördüğü aktarılıyor. Bu veriler, görülen son tepkinin yapısal bir toparlanmaya dönüşmediğini ortaya koyuyor. MVRV oranı 0,686 değerinde ve piyasadaki mevcut fiyatın gerçekleşen değerinin %31,4 aşağısında seyrettiğini gösteriyor. Geçmişte bu seviyeler önemli zararların ardından, alıcıların kademeli olarak piyasaya dönüş yaptığı anlara denk geliyor.

NUPL okunumu ise Dogecoin’in hâlâ “teslimiyet” bölgesinde bulunduğuna işaret ediyor. Değer -0,459 seviyesinde ve bu durum, ortalama yatırımcının halen zararda olduğunu gösteriyor. Gerçekleşen fiyat $0,1383 olarak belirlenmiş; bu da birçok yatırımcının bugünkü seviyenin üzerinde maliyetle DOGE aldığına dikkat çekiyor.

Kaldıraçlı işlemler ve piyasa oyuncuları

Piyasanın dikkatini çeken bir diğer unsur ise türev ürünlerdeki hareketlilik. Açık pozisyon büyüklüğü geçtiğimiz haftada %15,73 artarak $1,02 milyar dolara yükseldi ve bu tutar, Dogecoin’in toplam piyasa değerinin %6,05’ine karşılık geliyor. Şu anda uzun ve kısa vadeli işlemler arasındaki oran 2,057’ye ulaşmış durumda; kaldıraç kullanan işlemciler çoğunlukla fiyat artışından yana pozisyon alıyor.

Bunun yanısıra, büyük yatırımcılarla küçük yatırımcılar arasındaki pozisyon farkı 0,843 düzeyinde; bu da “balina” olarak bilinen büyük oyuncuların daha olumlu pozisyon aldığını gösteriyor. Alphractal verisine göre, üst düzey yatırımcı hissiyatı da 2,748 ile güçlü bir yükseliş beklentisi içinde. Bu tür yoğunlaşan alımlar kısa vadede fiyatı destekleyebilir.

Risk unsurları ve likidasyon dikkat çekiyor

Kaldıraçlı işlemlerdeki bu yoğunlaşma Dogecoin fiyatında hızlı yükselişleri tetikleyebileceği gibi, ani bir ivme kaybında güçlü düşüş riski de barındırıyor. Son 24 saatte gerçekleşen toplam likidasyonlar $1,99 milyon seviyesinde; bunun $1,10 milyonu kısa pozisyonlardan, $891 binlik kısmı ise uzun pozisyonlardan oluştu.

Genel tabloya bakıldığında, zincir üstü göstergeler Dogecoin’in maliyet geçmişine göre ucuz olduğunu ortaya koyuyor. Türev ürünlerdeki hızlı artış ise kısa vadeli dalgalanmayı artırabiliyor. Ancak, tek başına düşük fiyatlama kalıcı bir toparlanma anlamına gelmiyor; kaldıraçlı işlemler ise hem yukarı hem aşağı yönlü ani hareketlerin önünü açıyor.

“Dogecoin’de uzun vadeli yatırımcılar, maliyetlerinin hâlâ üzerindeyken yeni alımlar yapmaya başlamış görünüyor. Ancak kaldıraçlı pozisyonlardaki artış, fiyatlarda sert hareketlere yol açabilir.”