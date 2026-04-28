Riot Platforms 200 milyon dolarlık kredi anlaşmasında sabit faiz dönemine geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Riot Platforms 200 milyon dolarlık kredide sabit faiz dönemine geçti.
  • 📉 Şirketin elindeki $BTC miktarı yeni yatırımlar için azaltıldı.
  • 💡 Arka planda yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işleme yönelişi öne çıkıyor.
  • ⚡ Kritik nokta: Kredi teminatı LTV oranına bağlı, fiyat düşüşlerinde ek teminat gerekecek.
Kripto para madenciliğiyle tanınan Riot Platforms, ABD borsalarında işlem gören önemli bir şirket olarak, son dönemde yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem yatırımlarına da yöneliyor. Şirket, 200 milyon dolarlık kredi anlaşmasında Coinbase Credit ile değişikliğe gitti ve dalgalı faiz oranı yerine sabit oran uygulamasına geçtiğini açıkladı. Bu hamleyle birlikte Riot Platforms’un finansal öngörülebilirliğini artırmayı ve maliyet yönetiminde istikrar sağlamayı amaçladığı bildiriliyor.

İçindekiler
1 Kredi şartlarında yenilikler
2 Bitcoin rezervlerinde azalma
3 Hisse fiyatında gerileme ve yaklaşan bilanço açıklaması

Kredi şartlarında yenilikler

Kredi anlaşmasına dair yayımlanan 8-K dosyasına göre, toplam kredi tutarı ve teminat yapısı korunuyor. Kredi için güvence olarak Riot Platforms’un elindeki Bitcoin, USDC ve Coinbase Custody’de tutulan nakit varlıklar kullanılmaya devam ediyor. Anlaşmadaki bir diğer dikkat çekici değişiklik ise vade süresinin 364 gün uzatılması; ayrıca, onay alınması durumunda bu sürenin bir yıl daha artırılabileceği belirtiliyor.

Kredi vadesindeki bu uzatma, şirketin yatırımlarındaki yön değişikliğine uyum sağlamasını kolaylaştırabilir. Yeni anlaşmada kredi, belirlenmiş bir teminat-değer oranı (LTV) çerçevesinde yönetiliyor. Buna göre, Bitcoin fiyatında önemli bir düşüş yaşanırsa ek teminat yatırılması gerekiyor. LTV oranı yüzde 70’i geçtiğinde ek teminat istenirken, yüzde 80’e ulaşırsa likidasyon süreci başlıyor.

Bitcoin rezervlerinde azalma

Yıl başından bu yana Riot Platforms, elindeki Bitcoin miktarını azaltmaya devam ediyor. Bitcoin treasuries.net’in verilerine göre, şirket 2024’ün başında 19.368 Bitcoin bulundururken, bu miktar Salı günü itibarıyla 15.680’e geriledi.

Şirket, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına geçiş yaparken, elindeki Bitcoin varlıklarını kademeli olarak azaltıyor. Bu stratejik değişimle birlikte, kredi yapısında daha stabil ve yönetilebilir bir sisteme geçildiği görülüyor.

Riot Platforms’un Bitcoin rezervlerini azaltma kararı, hem piyasa koşullarındaki dalgalanmalar hem de şirketin önümüzdeki dönemde odaklanmayı planladığı yeni sektörlerle bağlantılı gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Özellikle kripto piyasasındaki zayıflama devam ettiği sürece, şirketin kasasındaki Bitcoin’lerden bir kısmını dönüştürmeye devam edebileceği tahmin ediliyor.

Hisse fiyatında gerileme ve yaklaşan bilanço açıklaması

Haftanın ilk günlerinde Riot Platforms hisseleri yüzde 9 değer kaybederek 17 doların altına düştü. Bu gelişme, hem kredi sözleşmesindeki değişiklikler hem de Bitcoin rezervlerindeki azalma ile ilişkilendiriliyor. Şirketin 2024 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını ise 30 Nisan’da açıklaması bekleniyor.

Kredi anlaşmasındaki yenilikler ve Bitcoin rezervlerinde yaşanan azalma, yatırımcıların ve piyasa yorumcularının dikkatini çekmiş durumda. Özellikle LTV oranlarına dayalı yeni kredi çerçevesinin, önümüzdeki dönemde şirketin finansal stratejisinde belirleyici rol oynayacağı öngörülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
