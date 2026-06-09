Bitcoin’de düşüş sinyali güçlendi! Kritik grafikte şimdi neler izleniyor?

Kripto para piyasasında yaz aylarında güçlü bir toparlanma beklentisi zayıflarken, deneyimli yatırımcı Peter Brandt’in paylaştığı değerlendirme dikkat çekti. Brandt, Bitcoin fiyatındaki düşüşten çift yönlü kaldıraçla fayda sağlamayı hedefleyen ProShares UltraShort Bitcoin ETF’si SBIT grafiğine işaret etti. Analiste göre bu ürünün teknik görünümü, piyasadaki savunmacı eğilimin güç kazanabileceğine işaret ediyor.

SBIT grafiğinde öne çıkan teknik yapı

Brandt’e gönderilen ve analist Dan Chesler kaynaklı olduğu belirtilen grafiğe göre, 2026 başından bu yana Bitcoin %29,85 geriledi. Aynı dönemde kısa pozisyon odaklı SBIT ise %46,49 yükseldi. Bu tablo, kripto piyasasındaki uzun süreli baskının ters yönlü ürünlere nasıl yansıdığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: ProShares UltraShort Bitcoin ETF, Bitcoin fiyatındaki günlük düşüşleri yaklaşık iki katlı ters yönde izlemeyi amaçlayan borsa yatırım fonudur. Bu tür ürünlerde getiri günlük yeniden dengelendiği için, uzun süre elde tutulduğunda performans dayanak varlığın tersinin birebir iki katı olmayabilir.

Günlük zaman diliminde SBIT grafiğinde klasik bir ters omuz baş omuz formasyonu oluştuğu aktarılıyor. Teknik analizde bu yapı, çoğu zaman yukarı yönlü trend dönüşü olasılığıyla ilişkilendiriliyor. Fonun şu anda 61 ile 62 dolar aralığındaki direnç bölgesini test ettiği, bu seviyenin aşılması halinde hareketin ivme kazanabileceği belirtiliyor.

Peter Brandt, Bitcoin’de yükseliş ya da düşüş bekleyen herkes için SBIT grafiğinin izlenmeye değer olduğunu vurguladı.

Piyasada temkinli görünüm sürüyor

Brandt ayrıca kaldıraçlı ETF ürünlerinin işleyişinin tarihsel olarak satıcılara avantaj sağlayabildiğini ifade etti. Bu nedenle olası bir yukarı kırılımın yalnızca SBIT için değil, Bitcoin üzerindeki satış baskısının yeniden hızlanması açısından da önemli bir sinyal sayılabileceği değerlendiriliyor.

Benzer bir temkinli yaklaşım, Bitcoin döngülerine ilişkin analizleriyle tanınan Bob Loukas tarafından da dile getirildi. Loukas, piyasanın hala düşüş evresinde bulunduğunu ve yeni bir döngü tabanı oluşmadan önce 3 ila 5 ay sürebilecek sert yatay hareketler görülebileceğini hesapladığını aktardı.

Yaz rallisi beklentisi zayıfladı

Loukas’ın yatırımcıları spekülatif dijital varlıklara karşı dikkatli olmaya çağırması, Brandt’in teknik uyarısıyla birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadede güçlü bir yaz rallisi ihtimalinin zayıfladığına işaret ediyor. İki analistin farklı yöntemlerle benzer sonuca ulaşması, piyasa oyuncuları açısından dikkatle izlenen bir gelişme oldu.

Analizde, SBIT grafiğinde direnç çizgisinin yukarı kırılması halinde bunun büyük oyuncular açısından düşüş eğiliminin son teyidi olarak görülebileceği belirtildi. Böyle bir senaryoda Bitcoin fiyatının 2026 sonbaharının başlangıcına kadar yerel dip seviyelere yakın seyretmesi olasılık dahilinde değerlendiriliyor.