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Zcash (ZEC)

ZEC 500 dolar eşiğine yaklaştı! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash fiyatı 473,86 dolara çıkarak 500 dolar eşiğini yeniden gündeme taşıdı.
  • 📈 Hata düzeltmesi duyurusunun ardından $ZEC için 440 dolar bölgesinden güçlü bir tepki geldi.
  • ⚠️ Analistler 490 ile 500 dolar aralığında yoğun satış baskısının sürdüğünü belirtiyor.
  • 🧭 Aşağıda 447 ile 460 dolar desteği, yukarıda ise 533,86 pivot seviyesi öne çıkıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Zcash fiyatındaki son toparlanma, yatırımcıların yeniden 500 dolar seviyesine odaklanmasına yol açtı. Kısa vadeli görünümde ivme güç kazanırken, teknik göstergeler henüz net bir yön birliği sunmuyor. Bu nedenle piyasada işlem hacmi, likidite akışı ve kritik destek direnç bölgeleri yakından izleniyor.

İçindekiler
1 Hata düzeltmesi sonrası sert tepki geldi
2 Daha geniş görünümde talep bölgesi öne çıkıyor
3 Göstergeler karışık sinyal veriyor
4 490 ile 500 dolar bandı kritik direnç olarak izleniyor

Hata düzeltmesi sonrası sert tepki geldi

Piyasada paylaşılan analizlere göre ZEC/USD paritesi, Zcash kurucularının bir hata düzeltmesini duyurmasının ardından 440 dolar birikim bölgesinden güçlü bir tepki verdi. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve özellikle zincir üstü işlem gizliliğine odaklanan yapısıyla öne çıkıyor.

Mini sözlük: Fair value gap, fiyatın kısa sürede sert hareket ettiği ve grafikte işlem yoğunluğunun sınırlı kaldığı boşluk alanını ifade eder. VAH yani Value Area High ise hacim profilinde işlemlerin yoğunlaştığı bölgenin üst sınırıdır ve çoğu zaman direnç olarak izlenir.

Analist ReidiVuka, açıklamanın ardından grafikte yükseliş yönlü fair value gap bölgelerinin oluştuğunu, bunun da hareketin yalnızca spekülatif işlemlerden değil, gerçek alım ilgisinden destek almış olabileceğini belirtti. Yükselişin ardından fiyat, yatırımcıların dikkatle izlediği 474 dolar civarındaki VAH direncine yöneldi.

ReidiVuka’nın değerlendirmesine göre 490 ile 500 dolar aralığında yoğun satış likiditesi bulunuyor. Bu bölgenin aşılamaması halinde fiyatın 447 ile 460 dolar bandına çekilmesi gündeme gelebilirken, güçlü bir kırılma 510 dolar üzerindeki hareketi hızlandırabilir.

Analizde ayrıca spot piyasadaki gerçek alım gücü, RSI uyumsuzlukları ve borsa akış verilerinin izlenmesinin önemli olduğu vurgulandı. Bu veriler, son yükselişin kalıcı olup olmadığını anlamak açısından belirleyici görülüyor.

Daha geniş görünümde talep bölgesi öne çıkıyor

Kısa vadeli hareketin ötesinde, daha büyük zaman dilimlerine bakan yatırımcılar da ZEC grafiğine yoğunlaşıyor. Son grafik çalışmalarına göre Zcash, 600 ile 700 dolar aralığındaki premium bölgeden reddedildikten sonra sert biçimde geriledi ve güçlü alım ilgisinin daha önce de görüldüğü yüksek zaman dilimli bir talep alanına indi.

Yaklaşık 270 ile 350 dolar arasındaki mevcut bölge, olası bir ters omuz baş omuz formasyonunun sağ omuzu ile örtüştüğü için ayrıca önem taşıyor. Formasyon henüz doğrulanmış değil. Bununla birlikte teknik analistler, destek seviyelerinin korunması ve daha yüksek dirençlerin geri alınması halinde yapının güç kazanabileceğini düşünüyor.

Göstergeler karışık sinyal veriyor

Haberin hazırlandığı sırada Zcash 473,86 dolar civarında işlem görüyor ve günlük bazda yüzde 7,55 artış kaydediyordu. Buna karşın TradingView teknik özeti genel görünümü nötr olarak sınıflandırıyor. Toplam tabloda 10 satış, 10 nötr ve 6 alım sinyali bulunuyor.

RSI 46,23 seviyesinde yer alırken, bu görünüm varlığın ne aşırı alımda ne de aşırı satımda olduğuna işaret ediyor. Stokastik yüzde K göstergesi 41,67, CCI ise eksi 93,84 seviyesinde bulunuyor. ADX 28,41 ile trend gücünün orta seviyede seyrettiğini gösteriyor. Momentum göstergesi alım sinyali üretse de MACD eksi 21,02 ile negatif bölgede kalmayı sürdürüyor.

490 ile 500 dolar bandı kritik direnç olarak izleniyor

Hareketli ortalamalar kısa vadede temkinli bir tablo ortaya koyuyor. 10 günlük EMA 484,71, 10 günlük SMA ise 499,70 seviyesinde ve her ikisi de satış yönlü sinyal veriyor. Benzer baskı 20, 30 ve 50 günlük ortalamalarda da görülüyor. Özellikle 20 günlük EMA’nın 512,95 ve 50 günlük SMA’nın 495,04 seviyesinde bulunması, mevcut fiyatın hemen üzerinde güçlü bir direnç kümesi oluşturuyor.

Buna karşılık uzun vadeli görünüm daha yapıcı kabul ediliyor. 100 günlük EMA 429,96 ve 200 günlük EMA 368,95 seviyesinde yer alırken, fiyatın bu uzun vadeli desteklerin üzerinde kalması yatırımcıların dikkatini çekiyor. Aşağıda 447 ile 460 dolar bandı yakın destek, daha derinde ise 377,71 dolar seviyesi ek destek olarak izleniyor. Yukarıda ise 490 ile 500 dolar bölgesinin aşılması halinde 533,86 pivot seviyesi ve daha yüksek direnç alanları gündeme gelebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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