🚨 Zcash’ta 640 ila 685 dolar direnç bölgesi yeniden gündeme geldi.

Gizlilik odaklı kripto para birimi Zcash, son haftalarda önemli direnç seviyelerinin bir bölümünü yeniden aşarken, artan işlem hacmi ve güçlenen teknik göstergeler piyasadaki görünümü daha olumlu bir zemine taşıdı. Bağımsız teknik analizler, ZEC’in son kırılım bölgeleri üzerinde kalması halinde 640 ila 685 dolar aralığını bir sonraki ana direnç bölgesi olarak öne çıkarıyor.

TradingView verilerine göre ZEC son bir haftada %21’in üzerinde, son bir ayda ise %9’dan fazla yükseldi. Varlık son altı ayda yaklaşık %37, son bir yılda ise %1.190’dan fazla değer kazandı. Bu tablo, 2026’nın ilk bölümünde görülen düşük seviyelerin ardından toparlanmanın daha geniş bir zamana yayıldığını gösteriyor.

Analizin yapıldığı sırada ZEC 566 ile 579 dolar aralığında işlem görüyordu. Piyasa değeri 9,5 milyar dolar ile 9,7 milyar dolar arasında hesaplanırken, günlük işlem hacmi 600 milyon doların üzerinde seyretti. Bu görünüm, son yükseliş sırasında piyasaya katılımın sürdüğüne işaret etti.

Kripto analisti Ali Martinez, günlük grafikte ZEC’in yükselen kanal içinde hareketini koruduğunu belirtiyor. Martinez’e göre kanalın üst bandına yakın 675 ila 680 dolar aralığı bir sonraki belirgin direnç alanı olarak izleniyor. Analist, 5 Temmuz tarihli değerlendirmesinde 370 ila 463 dolar bölgesinden gelen tepkinin mevcut yükselişin temelini oluşturduğunu vurgulamıştı.

TradingView analisti Leo524 ise ZEC’in haftalardır fiyatı baskılayan düşen trend çizgisinin üzerine çıktığını ve alıcıların kırılım bölgesini savunduğunu belirtiyor. Analiste göre RSI göstergesinin 50 seviyesinin üzerinde güç kazanması ve hacimdeki artış, piyasa yapısında olumlu bir değişime işaret ediyor. Buna karşın daha güçlü alım hacmi görülmesi, trendin devamı açısından ek teyit sağlayabilir.

Leo524, 495 ila 445 dolar aralığını temel destek bölgesi olarak öne çıkarıyor. ZEC bu alanın üzerinde kaldığı ve RSI 50’nin altına inmediği sürece yükseliş yapısının korunabileceği değerlendiriliyor. Son tepe seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılım yaşanması durumunda 620 dolar ve ardından 685 dolar seviyeleri yeniden test edilebilir.

Ayrı bir dalga analizinde, ZEC’in 528,75 dolar direncini ve önceki düzeltmenin %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesini aşmasının yükseliş ivmesini artırdığı belirtildi. Bu senaryoda yaklaşık 674 dolar seviyesi öne çıkıyor. Başka bir piyasa gözlemcisi ise yıl içinde yaklaşık 685 dolardan 250 dolar civarına yaşanan sert düşüşün ardından ZEC’in 400 dolar üzerinde yeniden destek oluşturduğuna dikkat çekiyor.

TradingView teknik özeti de ağırlıklı olarak hareketli ortalamaların desteğiyle güçlü alım sinyali veriyor. Fiyatın 532 ila 533 dolar civarındaki 50 günlük ortalamanın üzerinde kalması olumlu görülürken, 528 ila 550 dolar bandı artık önemli bir destek alanı olarak izleniyor. Piyasa katılımcıları ayrıca temmuz sonu planlanan Ironwood ağ güncellemesini takip ediyor. Güncellemenin, Zcash’in korumalı havuz altyapısında iyileştirmeler getirmesi bekleniyor.