Sekiz yıldır suskun kalan cüzdan 5.908 BTC’yi yeni adrese taşıdı

Yaklaşık sekiz yıldır işlem yapmayan bir Bitcoin cüzdanı, perşembe günü elindeki 5.908 BTC’nin tamamını yeni bir adrese aktardı. Zincir üstü veriler, taşınan varlıkların mevcut değerinin yaklaşık 383 milyon dolar olduğunu gösteriyor. Transferin bir borsa yatırma adresine değil, işaretsiz yeni bir cüzdana yapılması nedeniyle doğrudan satış gerçekleştiğine dair bir bulgu oluşmadı.

Giriş seviyesi ve getirisi dikkat çekti

Söz konusu cüzdan, bu birikimi Bitcoin’in yaklaşık 16.000 dolar seviyesinde işlem gördüğü 2017 sonu ile 2018 başında oluşturdu. O dönemde toplam maliyetin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu hesaplanırken, mevcut değer 383 milyon dolara ulaştı. Bu da yaklaşık %284’lük bir artışa işaret ediyor.

Pozisyonun öne çıkan yönlerinden biri, sert piyasa dalgalanmalarına rağmen uzun süre korunmuş olması oldu. Bitcoin 2018 boyunca yaklaşık %80 gerileyerek 3.200 dolar civarına indi, 2021’de 69.000 dolara kadar yükseldi, Kasım 2022’de ise yaklaşık 15.500 dolara düşerek bu pozisyonu kısa süreliğine zarar bölgesine taşıdı. Buna rağmen cüzdandan o dönemde de çıkış yapılmadı.

Transfer edilen BTC’lerin bir borsa adresine gitmemesi, zincir üstü veriler açısından doğrudan satışın henüz başlamadığına işaret ediyor.

Transferin yönü satış sinyali vermedi

CoinDesk tarafından izlenen veriler, BTC’lerin yeni ve kimliği bilinmeyen bir adrese gönderildiğini ortaya koydu. Bu yapı, varlıkların açık piyasada hemen satılmasından çok, saklama düzeninin değiştirilmesi, anahtar yenilemesi, miras planlaması ya da tezgah üstü bir işlem için hazırlık gibi ihtimalleri öne çıkarıyor. Tezgah üstü işlem, büyük tutarlı alım satımların kamuya açık emir defterine düşmeden taraflar arasında gerçekleştirildiği yöntemi ifade eder.

Mini sözlük: Tezgah üstü işlem, büyük miktarlı varlık alım satımının doğrudan taraflar arasında yapılmasıdır. Bu işlemler çoğu zaman borsaların halka açık emir defterine yansımaz ve fiyat üzerinde ani baskı oluşmasını sınırlayabilir.

Aynı gün öne çıkan başka zincir üstü verilerde, geçen yılın zirvelerine yakın seviyelerden alım yapan bazı uzun vadeli yatırımcıların yükseliş sırasında zararına satış yaptığı görüldü. Buna karşılık bu cüzdanın sahibi, yaklaşık %284 karda olmasına rağmen şimdiye kadar satış yapmadı.

İzlenecek ana işaret borsa transferi olacak

Piyasa açısından belirleyici unsur, varlıkların yalnızca hareket etmiş olması değil, hangi adrese taşındığı olarak değerlendiriliyor. BTC’lerin Coinbase veya Binance gibi merkezi borsaların yatırma adreslerine ulaşması, olası bir çıkışın ilk güçlü işareti sayılabilir. Mevcut veriler ise şimdilik böyle bir tabloyu doğrulamıyor.

Bitcoin, bu transfer sırasında yaklaşık 64.800 dolar seviyesinde bulunuyordu. Aynı cüzdanın varlıkları, Ekim 2025’te Bitcoin’in tarihi zirvesi sırasında yaklaşık 726 milyon dolar değerine ulaşmıştı. Buna karşın cüzdan o dönemde de hareketsiz kalmıştı.