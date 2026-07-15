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Kripto Para

Volvo şirket içi kendi kripto para birimini test ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Volvo, tedarik zinciri için şirket içi kripto parayı test ediyor.
  • 🔗 Kapalı blokzincir ağı tedarikçileri ve taşıma şirketlerini bir araya getirecek.
  • 🪙 Volvo, şirket içi $kripto ile işlemleri sadeleştirmeyi araştırıyor.
  • 🏭 Çalışmanın uygulama takvimi henüz açıklanmadı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Volvo, küresel tedarik zincirindeki işlemleri hızlandırmak ve idari süreçleri sadeleştirmek amacıyla şirket içinde geliştirilecek bir kripto paranın kullanımını test ediyor. Çalışma, malzeme tedarikçileri, nakliye şirketleri ve Volvo arasındaki işlemlerin kapalı bir blokzincir sistemi üzerinden yürütülmesine odaklanıyor.

İçindekiler
1 Kapalı bir işlem ağı kurulabilir
2 Şirket içi kripto para işlemleri sadeleştirebilir
3 Volvo Group küresel lojistik ağını inceliyor

Kapalı bir işlem ağı kurulabilir

Volvo Group Belçika’nın lojistik operasyonlarında bilgi yönetimi, yapay zeka ve analitik çalışmalarını yöneten Ivan Branco, şirketin tedarik zincirindeki verimsizlikleri azaltmak için blokzincir teknolojisini incelediğini açıkladı.

Branco, Volvo’nun bazı taşıma şirketleriyle birlikte yalnızca belirlenen katılımcıların erişebileceği kapalı bir işlem ortamının kurulup kurulamayacağını araştırdığını belirtti. Planlanan yapıda malzeme sağlayıcıları, nakliye şirketleri ve Volvo arasındaki işlemler aynı sistem üzerinden kaydedilecek.

Volvo, malzeme tedarikçileri, taşıma şirketleri ve kendi birimleri arasındaki işlemleri kapalı bir blokzincir ortamında yürütme imkanını değerlendiriyor.

Şirket içi kripto para işlemleri sadeleştirebilir

Volvo, oluşturulacak sistemde kendi kripto parasını kullanarak tedarik zinciriyle bağlantılı prosedürlerin karmaşıklığını azaltıp azaltamayacağını da test ediyor. Şirket içi varlığın taraflar arasındaki ödemelerde veya işlem kayıtlarında nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Branco, blokzincir teknolojisinin yaygınlaşmasının önündeki başlıca engellerden birinin, bu teknolojinin yalnızca kripto para spekülasyonuyla ilişkilendirilmesi olduğunu söyledi. Volvo’nun çalışması ise blokzincirin kurumsal işlemler ve lojistik süreçlerdeki kullanımına odaklanıyor.

Blokzincirin yalnızca spekülatif kripto para işlemleriyle ilişkilendirilmesi, teknolojinin şirketler tarafından benimsenmesini zorlaştıran önemli engellerden biri olarak görülüyor.

Volvo Group küresel lojistik ağını inceliyor

İsveç merkezli Volvo Group, kamyon, otobüs, iş makinesi ile denizcilik ve sanayi motorları alanlarında faaliyet gösteriyor. Çok sayıda ülkedeki üretim ve lojistik operasyonları nedeniyle şirket, tedarikçiler ve taşıma ortakları arasında yoğun bir işlem ağı yönetiyor.

Testlerin sonuçları, şirket içi kripto paranın veya kapalı blokzincir ağının gerçek operasyonlarda kullanılıp kullanılmayacağını belirleyecek. Volvo Group, uygulamanın kapsamı, teknik altyapısı ve olası kullanıma geçiş tarihi hakkında henüz ayrıntılı bir takvim paylaşmadı.

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Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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