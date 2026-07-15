Volvo şirket içi kendi kripto para birimini test ediyor

Volvo, küresel tedarik zincirindeki işlemleri hızlandırmak ve idari süreçleri sadeleştirmek amacıyla şirket içinde geliştirilecek bir kripto paranın kullanımını test ediyor. Çalışma, malzeme tedarikçileri, nakliye şirketleri ve Volvo arasındaki işlemlerin kapalı bir blokzincir sistemi üzerinden yürütülmesine odaklanıyor.

Kapalı bir işlem ağı kurulabilir

Volvo Group Belçika’nın lojistik operasyonlarında bilgi yönetimi, yapay zeka ve analitik çalışmalarını yöneten Ivan Branco, şirketin tedarik zincirindeki verimsizlikleri azaltmak için blokzincir teknolojisini incelediğini açıkladı.

Branco, Volvo’nun bazı taşıma şirketleriyle birlikte yalnızca belirlenen katılımcıların erişebileceği kapalı bir işlem ortamının kurulup kurulamayacağını araştırdığını belirtti. Planlanan yapıda malzeme sağlayıcıları, nakliye şirketleri ve Volvo arasındaki işlemler aynı sistem üzerinden kaydedilecek.

Volvo, malzeme tedarikçileri, taşıma şirketleri ve kendi birimleri arasındaki işlemleri kapalı bir blokzincir ortamında yürütme imkanını değerlendiriyor.

Şirket içi kripto para işlemleri sadeleştirebilir

Volvo, oluşturulacak sistemde kendi kripto parasını kullanarak tedarik zinciriyle bağlantılı prosedürlerin karmaşıklığını azaltıp azaltamayacağını da test ediyor. Şirket içi varlığın taraflar arasındaki ödemelerde veya işlem kayıtlarında nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Branco, blokzincir teknolojisinin yaygınlaşmasının önündeki başlıca engellerden birinin, bu teknolojinin yalnızca kripto para spekülasyonuyla ilişkilendirilmesi olduğunu söyledi. Volvo’nun çalışması ise blokzincirin kurumsal işlemler ve lojistik süreçlerdeki kullanımına odaklanıyor.

Blokzincirin yalnızca spekülatif kripto para işlemleriyle ilişkilendirilmesi, teknolojinin şirketler tarafından benimsenmesini zorlaştıran önemli engellerden biri olarak görülüyor.

Volvo Group küresel lojistik ağını inceliyor

İsveç merkezli Volvo Group, kamyon, otobüs, iş makinesi ile denizcilik ve sanayi motorları alanlarında faaliyet gösteriyor. Çok sayıda ülkedeki üretim ve lojistik operasyonları nedeniyle şirket, tedarikçiler ve taşıma ortakları arasında yoğun bir işlem ağı yönetiyor.

Testlerin sonuçları, şirket içi kripto paranın veya kapalı blokzincir ağının gerçek operasyonlarda kullanılıp kullanılmayacağını belirleyecek. Volvo Group, uygulamanın kapsamı, teknik altyapısı ve olası kullanıma geçiş tarihi hakkında henüz ayrıntılı bir takvim paylaşmadı.