Solana’da blok üretiminin %67’si bu epokta Avrupa’da yoğunlaştı

Glassnode verileri, Solana doğrulayıcı ağında mevcut epok boyunca dikkat çeken bir coğrafi yoğunlaşmaya işaret etti. Şirketin paylaştığı bilgilere göre blok üretimi her 1,6 saniyede bir yeni lidere geçerken, bu epokta üretilen blokların %67’si Avrupa kaynaklı görünüyor.

Blok üretiminde Avrupa ağırlığı öne çıktı

Glassnode, lider düğümlerin mevcut epokta özellikle Avrupa’da, daha belirgin olarak da Frankfurt çevresinde toplandığını belirtti. Şirketin Solana gecikme paneli, doğrulayıcı konumlarını ve ağ gecikmesini izleyerek kullanıcıların en uygun bağlantı noktalarını seçmesine yardımcı oluyor. Frankfurt’tan ölçülen ortalama gecikme 72 milisaniye olurken, ABD doğu kıyısında bu süre yaklaşık 140 milisaniye seviyesinde bulundu.

Glassnode, blok üretiminin her 1,6 saniyede bir yeni lidere geçtiğini ve mevcut epokta blokların %67’sinin Avrupa’da üretildiğini açıkladı.

Solana mimarisinde doğrulayıcılar sırayla ağ lideri görevini üstleniyor ve art arda yeni bloklar öneriyor. Liderin çok kısa aralıklarla değişmesi nedeniyle doğrulayıcılar, RPC sağlayıcıları, işlem şirketleri ve merkeziyetsiz uygulama işletmecileri için düşük gecikmeli altyapıya bağlanmak önem taşıyor. Daha düşük gecikme, işlemlerin ağ içinde daha hızlı yayılmasına katkı sağlayabiliyor ve yoğun dönemlerde oluşabilecek gecikmeleri sınırlayabiliyor.

Mini sözlük: Epok, Solana gibi ağlarda doğrulayıcı görevlerinin belirli bir süre için planlandığı zaman dilimini ifade eder. RPC sağlayıcısı ise kullanıcı uygulamalarıyla blokzincir ağı arasında veri iletimini sağlayan teknik erişim katmanıdır.

Konum Ortalama gecikme Frankfurt 72 milisaniye ABD doğu kıyısı Yaklaşık 140 milisaniye

Coğrafi dağılım mülkiyet yapısını göstermiyor

Solana, iş ispatı yerine yüksek performans odaklı bir hisse ispatı yapısıyla çalışıyor. Bu yapı, hızlı işlem işleme kapasitesi hedeflerken lider düğümlerin sık değişmesine dayanıyor. Bu nedenle doğrulayıcıların fiziksel konumu, işlemlerin o anda blok üreten düğüme ne kadar hızlı ulaştığını etkileyebiliyor.

Bununla birlikte, lider düğümlerin geçici olarak tek bir bölgede yoğunlaşması ağın sahipliği ya da yönetişiminin merkezileştiği anlamına gelmiyor. Bu tablo daha çok, ilgili epokta görev alacak doğrulayıcıların hangi bölgelerde bulunduğunu yansıtıyor. Doğrulayıcı atamaları epoktan epoka değiştiği için coğrafi görünümün zaman içinde farklılaşması da mümkün.

Geçici bölgesel yoğunlaşma, ağ sahipliğinin merkezileştiğini değil, o epokta planlanan doğrulayıcıların konumunu gösteriyor.

Altyapı sağlayıcıları için operasyonel önem taşıyor

Son veriler özellikle altyapı sağlayıcıları, merkeziyetsiz borsalar, piyasa yapıcılar ve gecikmeye duyarlı uygulamalar işleten kurumlar açısından önem taşıyor. Lider düğümlere daha hızlı bağlantı, özellikle sert piyasa hareketlerinin yaşandığı dönemlerde işlemlerin daha güvenilir biçimde iletilmesine yardımcı olabiliyor.

Bireysel kullanıcıların doğrudan performans farkını her zaman hissetmesi beklenmiyor. Yine de arka plandaki bu teknik yapı, Solana’nın en hızlı halka açık blokzincir ağlarından biri olarak öne çıkan konumunu destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Geliştiriciler de gecikme verilerini kullanarak blokzincir protokolünü değiştirmeden RPC yönlendirmesini iyileştirebiliyor ve uygulama tepkisini artırabiliyor.

Ağ performansı izleme araçları daha fazla öne çıkıyor

Glassnode’un gecikme panelini yayımlaması, kripto piyasasında ilginin yalnızca token fiyatlarına değil, ağ altyapısına da yöneldiğini gösteriyor. Kurumsal katılım arttıkça ve merkeziyetsiz finans uygulamaları büyüdükçe, doğrulayıcı dağılımı ile ağ performansının izlenmesi daha önemli bir operasyonel ölçüt haline geliyor.

Paylaşılan güncelleme, düzenleyici kararlar ya da ETF süreciyle bağlantılı bir gelişmeye işaret etmiyor. Veriler daha çok, mevcut epokta blok üretiminin hangi bölgelerde gerçekleştiğini görünür kılıyor ve ağ katılımcılarına bağlantı stratejilerini buna göre şekillendirme imkanı sunuyor.