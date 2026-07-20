Kurumsal para Bitcoin’e döndü, piyasada dip beklentisi güçlendi

ABD’de işlem gören 13 spot Bitcoin ETF’si, geçen hafta toplam 75,67 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Fonlara önceki hafta da 197,4 milyon dolar girmişti. Böylece sekiz haftalık çıkış serisinin ardından ikinci haftalık pozitif dönem tamamlandı ve piyasada dip oluştuğuna ilişkin beklentiler güç kazandı. Bu durum Bitcoin ve kripto para piyasası için oldukça önemli bir dönüm noktası ve dikkatle takip edilen bir veri.

ETF akışları yeniden pozitife döndü

Haftanın başında ABD ile İran arasındaki askeri çatışmaların yeniden yoğunlaşması, Bitcoin fonlarında tek günde 424,7 milyon dolarlık çıkışa yol açtı. Ancak sonraki seanslarda sermaye akışları yeniden pozitife döndü.

13 ile 17 Temmuz döneminde spot Ether ETF’leri 105 milyon dolar, XRP ETF’leri 6,78 milyon dolar ve Solana ETF’leri 948 bin 200 dolar net giriş aldı. Hyperliquid ETF’lerinde ise 7,26 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Fon grubu Haftalık net akış Bitcoin ETF’leri 75,67 milyon dolar giriş Ether ETF’leri 105 milyon dolar giriş XRP ETF’leri 6,78 milyon dolar giriş Solana ETF’leri 948 bin 200 dolar giriş Hyperliquid ETF’leri 7,26 milyon dolar çıkış

DACM Yönetim Kurulu Başkanı ve Yatırım Direktörü Richard Galvin, sekiz haftalık çıkışın ardından girişlerin iki hafta üst üste sürmesini, piyasanın dip seviyeyi teyit etmeye başladığına ilişkin olumlu bir işaret olarak değerlendiriyor.

Bitcoin kritik ortalamanın üzerine çıktı

Bitcoin yeniden yaklaşık 63 bin 300 dolardaki 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Son haftalarda 60 bin ile 65 bin dolar aralığında işlem gören varlık, 20 Temmuz’daki yeni ABD saldırısı haberlerine rağmen kısa süreliğine 65 bin doları aştı.

Erickson Capital yatırım direktörü Damien Lo, çatışmanın enflasyon ve faiz baskısını artırabileceğini, bunun da kurumsal sermayenin daha geniş çaplı dönüşünü geciktirebileceğini değerlendiriyor. Lo ayrıca ABD Kongresindeki CLARITY Act düzenlemesinin ağustos tatilinden önce kabul edilmesinin Bitcoin için yeni bir destek oluşturabileceğini belirtiyor. Tasarının kabulü için Senatoda iki partili desteğe ihtiyaç duyuluyor.

Orta Doğu’daki çatışmaların faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına yol açması, Bitcoin dahil riskli varlıklar üzerindeki baskının sürmesine neden olmaya devam ediyor.

Balinalar pozisyonlarını azaltıyor

Bitcoin balina trading işlemlerinde ise son durumlar şöyle: Beş yıldır hareket etmeyen bir balina cüzdanı da 700 BTC’yi başka bir adrese aktardı. Toplam 22,34 milyon dolara alınan varlıkların güncel değeri yaklaşık 45,3 milyon dolara ulaştı.

En büyük Bitcoin uzun pozisyonlarından birini taşıyan başka bir yatırımcı ise 10 limit emriyle 903,4 BTC sattı ve 554 bin 400 dolar kar elde etti. Net pozisyonunu 668,2 BTC azaltan yatırımcının elinde, ortalama 64 bin 52 dolar maliyetle 994,2 BTC uzun pozisyon kaldı. Elinde yüklü miktar Bitcoin tutan balinaların Bitcoin’de dibin bulunduğu ve bu noktadan itibaren Bitcoin fiyatında yukarı yönlü beklentisi ise güçleniyor.