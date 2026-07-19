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Ekonomi

Bitcoin baskı altında: ABD-İran çatışması tam ölçekli savaşa doğru gidiyor!

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD ile İran arasındaki çatışmalar tam ölçekli savaşa doğru gidiyor.
  • 🛢️ Enerji arzına ilişkin kaygılar petrol fiyatlarını yukarı taşıyor.
  • 📉 Savaş endişeleri $BTC üzerindeki satış baskısını artırmaya devam ediyor.
  • 🥇 Altın yükselen faiz ve güçlü dolar nedeniyle zayıf görünümünü sürdürüyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD ile İran arasındaki çatışmalar, Ürdün’de iki ABD askerinin hayatını kaybetmesi ve bir askerin kaybolmasının ardından yeni bir aşamaya geçti. Karşılıklı saldırıların Körfez ülkelerine ve enerji altyapısına yayılması, geniş çaplı savaş endişelerini artırırken petrol fiyatları bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İçindekiler
1 ABD İran’daki hedefleri vurdu
2 Petrol yükselirken Bitcoin ve altın geriledi

ABD İran’daki hedefleri vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın 17 Temmuz’da Ürdün’deki Amerikan personeline yönelik saldırısında iki askerin öldüğünü açıkladı. Bir askerin kayıp olduğu belirtilirken şubat sonunda başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 16’ya yükseldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, düzenlenen hava saldırılarının Amerikan personeline yönelik saldırıya karşılık vermeyi amaçladığını bildirdi.

ABD ordusu saldırının ardından İran’daki köprüleri, enerji tesislerini ve askeri altyapıyı hedef aldı. İran kaynakları ise 19 Temmuz sabahı (bugün) önemli bir enerji ve taşımacılık merkezi olan Keşm Adası ile Bender Abbas çevresinde patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

İran, ABD güçlerine ev sahipliği yapan Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Ürdün’deki hedeflere yönelik saldırılarını genişletti. Kuveyt’te petrol tesisleri ile su arıtma altyapısı zarar görürken ABD, İran’ın güneyindeki köprüleri, tünelleri ve elektrik tesislerini vurdu.

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına güvenilemeyeceğini savunarak daha güçlü karşılık verileceği mesajını paylaştı. Geçici ateşkes sürecinin sona ermesiyle saldırılar askeri hedeflerin ötesine geçerek sivil yaşam açısından kritik altyapılara yöneldi.

Petrol yükselirken Bitcoin ve altın geriledi

Enerji arzına ilişkin kaygılar petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Eylül vadeli Brent petrol, yüzde 4,6 artışla varil başına 88,10 dolara yükseldi.

Savaşın büyümesi Bitcoin ve diğer kripto paralarda riskten kaçış eğilimini güçlendirdi. Yatırımcıların daha az riskli varlıklara yönelmesi, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu artırabileceği endişesi ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi kripto piyasasındaki satış baskısını artırdı. Bitcoin bu süreçte güvenli limandan çok yüksek riskli bir piyasa varlığı gibi hareket ediyor.

Altın da jeopolitik gerilimlere rağmen yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Geleneksel olarak güvenli liman kabul edilen altının gerilemesinde, Bitcoin ve kripto paralara benzer şekilde petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu yükseltebileceği ve merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisi etkili oldu. Altın fiyatı hafta içinde yüzde 2’ye ulaşan kayıplar yaşadı.

Petrol fiyatlarının yüksek kalması, enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden Bitcoin, kripto paralar ve altın üzerindeki baskının sürmesine neden olmaya devam ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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