Ethereum’da altı aylık direnç aşıldı, 2 bin dolar hedefi öne çıktı

Ethereum, yaklaşık altı aydır yükselişleri sınırlayan düşen trend çizgisinin üzerine çıkarak toparlanma sinyallerini güçlendirdi. ETH fiyatı 1.868 dolar civarında seyrederken alıcıların kırılım bölgesini korumaya çalıştığı görülüyor. Piyasa katılımcıları şimdi bu desteğin korunup korunamayacağına ve hareketin yeni bir yükseliş denemesine dönüşüp dönüşmeyeceğine odaklandı.

Teknik görünümde kritik eşik

Son yükselişle birlikte Ethereum, aylardır süren daha düşük tepe yapısını kesintiye uğrattı. Böylece alıcılar, uzun süredir ilk kez daha kalıcı bir toparlanma zemini oluşturma fırsatı yakaladı. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en yaygın kullanılan blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor.

Analist Blade, fiyatın ilk kırılımın ardından yeniden eski direnç çizgisine döndüğünü ve bu bölgeyi destek olarak kullanmaya çalıştığını belirtiyor. Bu tepkinin başarılı olması halinde 1.950 ve 2.000 dolar seviyeleri öne çıkarken, daha yukarıda 2.300 dolar bölgesi önemli direnç alanı olarak izleniyor.

Blade, Ethereum’un kırdığı trend çizgisine geri dönerek bu alanı destek haline getirmeye çalıştığını, bu yapının korunmasının daha geniş bir yön değişimi için belirleyici olacağını vurguluyor.

Likidite 1.950 ile 2.000 dolar aralığında yoğunlaşıyor

Likidite görünümü de kısa vadede yukarı yönlü senaryoyu destekliyor. Kripto para analisti Ted, mevcut fiyatın üzerinde birden fazla likidite kümesi bulunduğunu, 1.800 dolar çevresindeki alanın ise büyük ölçüde temizlenmiş olabileceğini aktarıyor. Bu durum, bir sonraki güçlü ilgi bölgesini 1.950 ile 2.000 dolar bandına taşıdı.

Mini sözlük: Likidite kümesi, alış veya satış emirlerinin belirli fiyat bölgelerinde yoğunlaşması anlamına gelir. Fiyat, özellikle kısa vadeli işlemlerde bu alanlara yönelme eğilimi gösterebilir.

Bölge Önemi 1.820 ile 1.850 dolar Ana destek ve kırılım testi 1.950 ile 2.000 dolar Yakın vadeli likidite hedefi 2.300 dolar Daha geniş direnç alanı

Ethereum bu yeniden test bölgesinin üzerinde kaldığı sürece piyasanın 1.950 ile 2.000 dolar bandına doğru hareket etmesi olası görülüyor. Buna karşılık destek kaybı, kırılımın başarısız kaldığı yönünde yeni bir sinyal verebilir.

Büyük işlemler dikkat çekiyor

Zincir üstü verileri izleyen Lookonchain, yeni oluşturulan iki cüzdanın toplam 72 BTC satarak yaklaşık 4,66 milyon dolarlık çıkış yaptığını, ardından 12.000 ETH üzerinde 20 kat kaldıraçlı uzun pozisyon açtığını bildirdi. Bu işlemlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 22,4 milyon dolara ulaştı.

Lookonchain verileri, iki yeni cüzdanın Bitcoin‘den çıkarak Ethereum’da yüksek kaldıraçlı uzun pozisyon açtığını gösteriyor.

Bu geçiş, sermayenin kısa vadede Bitcoin’den Ethereum’a kaydığına işaret ediyor. Ancak yüksek kaldıraç, olası tasfiye riskini de artırıyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca yönü değil, fiyatın 1.820 ile 1.850 dolar bandı üzerindeki kalıcılığını da yakından izliyor.

2.000 doların ötesinde 2.500 dolar senaryosu da masada

Trader Symba, 1.820 dolar çevresinden gelen tepkinin korunması halinde Ethereum’un yeniden 2.000 dolara yönelebileceğini değerlendiriyor. 1.900 doların aşılması, kısa vadeli güçlenmenin bir sonraki işareti olarak görülüyor.

Öte yandan Blade, fiyatın doğrudan yukarı gitmek yerine kırılan trend çizgisi çevresinde bir kez daha dalgalanabileceğini, hatta kısa süreli sahte bir aşağı kırılım yaşanabileceğini öngörüyor. Bu tür bir sarsıntının ardından bölge yeniden kazanılırsa, ağustos sonrası süreçte 2.400 ile 2.500 dolar aralığı daha güçlü bir hedef haline gelebilir.

Kısa vadede ana izleme alanı 1.820 ile 1.850 dolar bandı olmaya devam ediyor. Ethereum bu bölgenin üzerinde kalır ve 1.900 doları aşarsa, 2.000 dolar çevresindeki likidite alanına doğru daha hızlı bir hareket gündeme gelebilir. Buna karşılık 1.820 doların altına inilmesi, mevcut toparlanma yapısını zayıflatabilir.