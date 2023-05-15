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  •   Bitcoin ve Altcoin’ler İçerisinde Sahne Bu 2 Altcoin’indi! Piyasa Düşerken Yükselişleri Göz Doldurdu!

Bitcoin ve Altcoin’ler İçerisinde Sahne Bu 2 Altcoin’indi! Piyasa Düşerken Yükselişleri Göz Doldurdu!

Özet

  • Litecoin ve Lido rakipleri arasından sıyrıldılar.
  • Piyasanın küçük çaplı yükselişin aksine onlar %8'i bulan artış gösterdi.
  • Kripto para toplam piyasa değeri 1.15 trilyon doları buldu.
19:15
15 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Litecoin ve Lido DAO bugün ilk 50 altcoin arasında en iyi performans gösterenler olarak ortaya çıktı. BTC’nin 26.000 doların altına düşerek son iki ayın en düşük seviyesine indiği sıkıntılı birkaç günün ardından, varlık toparlandı ve bugün erken saatlerde 27.000 dolar seviyesine geri döndü. Geçtiğimiz gün LTC, LDO, TONCOIN, APT, BCH ve GRT dahil olmak üzere birçok altcoin Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

BTC 27.000 Doların Üzerine Geri Döndü

Nisan ayı ABD TÜFE rakamları açıklandıktan sonra bitcoin’in 28.400 dolara fırlaması bir haftadan kısa bir süre önceydi. Bununla birlikte, bu yükseliş kısa ömürlü oldu ve ardından varlığı 1.500 dolar aşağı çeken şiddetli bir fiyat düşüşü yaşandı.

Fiyat dalgalanmaları sona ermedi ve BTC 28.000 dolar seviyesine yükselme denemesiyle karşı karşıya kaldı ancak tekrar aşağı yönlü hareket gerçekleştirdi. Bu kez, fiyat düşüşleri daha ince ama şiddetliydi.

Cuma günü, kripto para biriminin iki ay içinde ilk kez 25.800 dolara düşmesiyle durum zirveye ulaştı. Boğalar nihayet bu noktada kendilerini gösterdi ve Bitcoin’i 27.000 dolara geri götüren etkileyici bir yükseliş yaşadı.

Hafta sonu biraz daha sakin geçti ve BTC ilk başta bu seviyeye geri dönemedi. Ancak, bu nihayet Pazar akşamı yükseliş gerçekleşti ve varlık şu anda 27.500 dolara yakın işlem görüyor. Böylece, piyasa değeri 530 milyar doların üzerine çıktı ve altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti %46,5’e yükseldi.

LTC ve LDO Sahneye Döndü

Çoğu altcoin, belki de düşük işlem hacimleri nedeniyle hafta sonu boyunca sessizliğini koruyordu. Ancak, manzara şimdi birkaçı için değişmiş olabilir. Ethereum, Binance Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin, Solana ve MATIC günlük ölçekte biraz yeşil renkte.

Yatırımcısını daha çok sevindiren kazançlar ise APT, BCH ve GRT’den geldi. Hepsi yaklaşık %5-6 oranında artış gösterdi.

Litecoin ve Lido DAO, her ikisi de %8 veya biraz daha fazla artış gösterdiği için bugünün en iyi performans gösterenleri olarak ortaya çıktı. Sonuç olarak, LTC 90 dolara yaklaşırken, LDO 2 doların oldukça üzerinde duruyor. Toplam kripto piyasa değeri günlük yaklaşık 20 milyar dolar arttı ve şu anda 1.150 trilyon dolara yaklaştı.

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