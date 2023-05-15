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Kripto para yatırımcıları için Mayıs oldukça tatsız geçiyor. Bitcoin beklenen performanstan uzak. Ayın 22’sinde ise Bitcoin Pizza Günü kutlanacak. Şimdi gelin 10 bin Bitcoin’e Pizza alan adamın hikayesini hatırlayalım. Daha da ilginci Bitcoin ile ilk alışverişin bu olmadığını öğrenelim.

Bitcoin Pizza Günü

Bitcoin Pizza Günü, Bitcoin’in ilk kez ödeme yapmak için kullanıldığı günün anısına ortaya çıkmıştı. Tam 10 bin Bitcoin ile ödemeyi yapan erken dönem Bitcoin kullanıcısı Laszlo Hanyecz 2010 yılında gelecekte pişman olacağı bu ticareti yapmıştı. O günlerde yaptığı ödemenin dolar karşılığı yaklaşık 41 dolardı ve Florida’da yaşayan Laszlo Hanyecz iyi bir alışveriş yaptığını düşünüyordu.

Blok ödülleri son derece boldu ve BTC bundan 13 yıl önce henüz yeni keşfedilmeye başlandığı için değersizdi. Fakat bugüne geldiğimizde 1 BTC aynı fiyattan yaklaşık 668 pizza alabiliyor. Eğer Laszlo elindeki Bitcoin’ler ile pizza almak için 2023 yılını bekleseydi tam 6,6 milyon pizza alabilirdi. Bu pizzaları 1 yıl içinde bitirmesi için günde 18.300 pizza yemesi gerekecekti. Aceleci Laszlo pizza yerken ölen ilk insan olabilecekken şimdi o günlerde aldığı 2 pizzaya üzülüyor.

Bitcoin İle İlk Alışveriş

Yaygın hikaye yukarıda anlatılandır ve 22 Mayıs pizza günü de bu yüzden var. Fakat Bitcoin (BTC) kullanarak yapılan ilk alışveriş 22 Mayıstaki pizza alımı olmayabilir. Bitcoin işlemlerini denemek isteyen Sabunir, forumda 500 BTC (2010 yılında yaklaşık 1 dolar) karşılığında bir masaüstü duvar kağıdını satmaya istekli olduğunu paylaştı. Sabunir 24 Ocak 2010 tarihinde şunları yazdı;

“Resmi almak için lütfen paraları bana gönderin ve ardından gönderdiğiniz zamanı belirten bir Özel Mesaj gönderin. Özel Mesajınıza resmin bağlantısını içeren bir yanıt vereceğim. Sattığım resim 1280×960 çözünürlükte kendi tasarımımdır – masaüstü arka planı için mükemmeldir.”

Ayrıca, Bitcoin‘in kurucusu Satoshi Nakamoto da ticareti kolaylaştırmak için sohbete katıldı.

Sabunir bir JPEG’i 500 Bitcoin karşılığında takas etmek istedi Sabunir’in gönderisinden bir ay sonra, teklif daha az ilgi gördü ve bu nedenle 9 Şubat 2010’da gelecekteki girişimleri iyileştirmek için sorguladı. SmokeTooMuch adlı bir forum kullanıcısı duvar kağıdına para harcamakla ilgilenmediğini söyledi. Ancak 24 Şubat 2010 tarihinde Sabunir’in cüzdanına biri 100 BTC, diğeri 500 BTC olmak üzere iki giriş dikkat çekiyor.

Muhtemelen BTC kullanılarak yapılan ilk ticaret 24 Şubat’ta bir resim dosyasının satılmasıydı.