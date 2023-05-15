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Bu haftanın başlarında, kazanç çağrısı sırasında OTC Markets (OTC:OTCM), 5 Mayıs’ta menkul kıymet olan dijital varlıklar için hizmet sağlamak üzere FINRA onayı aldığını açıkladı.

Şirket Yetkilileri Açıklama Yaptı

9 Mayıs tarihli kazanç raporunda OTC Markets Başkanı ve CEO’su R. Cromwell Coulson şunları söyledi:

Ayrıca kısa süre önce dijital varlık menkul kıymetlerinin OTC Link ATS’de broker-bayiler tarafından alınıp satılmasına izin vermek için FINRA onayı aldık. Bu onay, broker-bayiler ve menkul kıymet sağlayıcıları için düzenlenmiş piyasaları işletme misyonumuzu ilerletiyor. Düzenleyici çerçeve ve altyapının gelişmesi biraz zaman alacak olsa da, piyasalarımızın bu menkul kıymetler için yeni ticaret, veri ve açıklama çözümlerinin bir parçası olmak için iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz.

Üç aylık raporda OTC Markets, dijital menkul kıymetlerdeki işlemleri kolaylaştırmak için üyelik sözleşmesinde yapılan güncellemenin, OTC Link abonelerinin OTC Link ATS aracılığıyla dijital varlık menkul kıymetlerini teklif etmelerini ve ticaretini yapmalarını sağlayabileceğini söyledi. Ancak, bu tür bir faaliyetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini veya bu tür bir faaliyetin OTC Link’in mali sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olup olmayacağını belirlemek henüz mümkün olmayabilir.

OTC Markets Genel Danışman Yardımcısı Cass Sanford tarafından yapılan bir takip açıklamasında, uygun açıklamanın yatırımcı koruması için temel olduğunu ve OTC Markets’in devreye girmeye ve dijital menkul kıymetler için bir pazar sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) uzun zamandır tüm dijital varlıkların ya da kriptoların menkul kıymet olduğu konusunda ısrar ettiğinden OTC gelecekte bir noktada bu varlıklar için likidite sağlamak üzere iyi bir konumda olabilir.

Sanford açıkladı:

Dünyanın en büyük dijital varlık yatırım araçları bizim piyasalarımızda işlem görüyor. Bu menkul kıymetleştirilmiş ürünler, yatırımcıların eyalet ve federal menkul kıymetler yasalarının sağlam bir çerçevesi içinde faaliyet gösteren broker-bayiler ve yatırım danışmanları aracılığıyla dijital varlıklara maruz kalmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca kısa süre önce, dijital varlık menkul kıymetlerinin Alternatif Ticaret Sistemimizde (ATS) broker-bayiler tarafından alınıp satılmasına izin vermek için FINRA onayı aldık.

Bir ATS, borsaya benzer düzenlenmiş bir ticaret platformu olarak tanımlanabilir. Bugün bakıldığında düzinelercesi olduğu görülüyor. Ancak çoğu özel menkul kıymetler piyasasında faaliyet gösteriyor. OTC Markets, birçok küçük banka ve uluslararası firmanın yanı sıra Grayscale’in Bitcoin (Grayscale Bitcoin Trust) veya Ethereum (Grayscale Ethereum Trust) gibi dijital varlıkları tutan çeşitli fonları da dahil olmak üzere kamu menkul kıymetleri için bir ticaret platformu sağlamakta.

Sanford, dijital varlıklar aslında menkul kıymetlerse, tezgah üstü hisse senedi menkul kıymetleri olarak kabul edileceklerini söyledi. Raporlama yapmayan firmalar için Kural 15c2-11’e işaret etti ve bunun uygun açıklama için bir yol olabileceğini belirtti. Şu anda, bu araçların çoğunun, uzun kuyruğa baktığınızda, zaten OTC menkul kıymetleri gibi göründüğüne inanıyor.

Sanford, politika yapıcıların menkul kıymet veya başka bir şey olabilecek dijital varlıklar için özel düzenlemeler yapmakta yavaş kaldığını, birçok DeFi kuruluşunun veya dijital varlık sağlayıcısının geleneksel menkul kıymet yasalarının dışında olduğunu iddia ettiğini söyledi. Bu durum, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmamakta. Aynı zamanda, kamuya açıklama, dijital varlık sektöründe güven oluşturabilir.

Şirket Yetkilisi Önemli Bir Panele Katıldı

Bu hafta New York’ta düzenlenen Fintech Nexus sırasında Sanford, türünün ilk örneği olduğuna inanılan son FINRA onayını tartıştığı kripto düzenlemesi konulu bir panele katıldı. Sunumunun ardından Sanford ile konuşan CI, OTC Markets’ın menkul kıymet olmayan dijital varlıklar için bir pazar sağlamayı düşünüp düşünmeyeceğini sordu. Sanford, bunun bugün kartlarda olmadığını, ancak OTC Markets’in dijital varlık menkul kıymeti olarak işlem görebilecek her şeyin ticaretini yapmaya hazır olmak istediğini söyledi.

Komisyon’un dijital varlık ihraççılarının kayıtlı bir menkul kıymet haline gelmeleri için bir tür rahatlama sağlaması ve böylece broker-bayilerin bu menkul kıymetlerde işlem yapmasına izin vermesi olasılığını tartıştık.

Günün sonunda her şey yatırımcının korunmasıyla ilgili. Bir kuruluş sermaye toplar ve bu sermaye karşılığında onlara blok zincirinde hareket edebilen bir token verirsiniz. Yatırımcı daha sonra bu varlıkla bir şeyler yapabilir. 2017’de ve 2018’de gerçekleşen sermaye artırımlarını unutamazsınız. Onları düzenlenmiş alana kabul etmeniz gerekir. Düzenlenmiş bir piyasanın çemberlerinden atlamaya istekli olan herhangi bir varlığın OTC Piyasaları için bir fırsat olduğunu söyledi. Koleksiyonlar veya belki de diğer varlıklar gibi, ancak mevcut çerçeveye nasıl uyduklarını anlamanız gerekir. Tüm bunlar nereye gidiyor? Eğer blok zinciri çözümleri daha etkili ve verimli bir değer alışverişi yaratabilirse, o zaman kesinlikle gideceğimiz yer burasıdır, diye açıkladı. Geleneksel arka ofisler blok zinciri teknolojisinden faydalanabilir.

Sanford, dijital menkul kıymet piyasasının daha fazla açıklamaya ihtiyacı olduğunu ve dijital menkul kıymet ticareti için ihtiyaç duyulan bir hizmeti sağlamaya hazır olmak için uygun lisansları aldıklarını, işleri doğru bir şekilde kurduklarını vurguladı.