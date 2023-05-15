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  •   PEPE ve LADYS Sonrası Bu Meme Token, Listeleme Müjdesi Verdi: Bybit’e Girdi!

PEPE ve LADYS Sonrası Bu Meme Token, Listeleme Müjdesi Verdi: Bybit’e Girdi!

Özet

  • PEPE ve LADYS'in başladığı meme token fırtınası devam ediyor.
  • BOB ise Twitter'daki etkinliği sonrasında Bybit üzerinde listelendi.
  • Bybit bugün BOB'u listeleyeceğini açıkladı.
10:01
15 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

PEPE ve LADYS gibi son dönemin hızlı meme tokenları, kesinlikle yatırımcılar için farklı bir kapıyı araladı. Yatırımcılar şu an Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) gibi kripto para birimleri yerine toplam değeri oldukça düşük ve kısa sürede rekor kırabilecek meme coinlere odaklandı. BOB da bunlardan birisi olarak biliniyordu ve ilk büyük listeleme geldi.

BOB, Bybit Üzerinde Listelendi

BOB Token (BOB), aslında Twitter üzerinde de son dönemde çokça görülen bir kripto para birimi. Twitter üzerinde “explainthisbob” etiketi ile kullanılan ve yapay zeka ile etiketlendiği tweetin anlamını açıklamak üzere tasarlanan bu fonksiyon, ciddi bir görünürlük kazandırdı.  Telegram üzerinde de benzer bir fonksiyonu hayata geçiren projenin kurucuları, Twitter üzerinde henüz 25.000 takipçiye sahip.

Dünyanın ticari hacme göre en büyük kripto para borsalarından birisi olan Bybit ise bombayı patlattı ve BOB’u listeleyeceklerini açıkladı. BOB, 15 Mayıs tarihinde TSİ 11:00 itibarıyla Bybit üzerinde listelenecek. Kullanıcılar bu kapsamda 100.000 USDT değerindeki ödüllü etkinliğe de katılabilecek.

BOB bu haber ile 24 saat içerisinde %34 yükseliş elde etti ve 0,000078 dolar seviyesine geldi. Toplam piyasa değeri henüz 53 milyon dolar olan BOB, 24 saat içerisinde 1,8 milyon dolarlık ticari hacme sahip. Bu da ticari hacmin ve likiditenin hala çok ama çok az olduğunu gösteriyor. BOB’un toplam arzı ise 690.000.000.000 olarak biliniyor ve bunun hepsi sirkülasyonda. BOB, listelenme haberinin geldiği ilk dakikalarda ise 0,000086 dolar seviyesine kadar çıkarak ciddi bir seviyeye ulaştı. BOB’un en yüksek seviyesi ise 22 Nisan 2023 tarihinde kaydedildi.

PEPE Son Durum

Peki meme coinlerin genelini önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Aslında şu an için Dogecoin dışında toplam piyasa değerine göre en büyük meme coin, PEPE olarak biliniyor. 24 saat önce ciddi bir hareketlenme yaşayan PEPE, şimdi ise %9 yükseliş ile anılıyor. PEPE için iyi haber beklentilerine ise borsa listelenmeleri dahil değil. Birçok büyük borsada listelenen PEPE ile ilgil iiyi haber bundan sonra ekibin kendisinden veya sosyal medyadan gelebilir. Meme coinler aratılma sonuçları ile doğrudan bağlantılı ve genel bir ralli, PEPE için de durumu değiştirebilir.

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