Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Türkiye’deki Seçim Sonrası Dolar ve Bitcoin (BTC) İçin Son Durum: Neler Bekleniyor?

Türkiye’deki Seçim Sonrası Dolar ve Bitcoin (BTC) İçin Son Durum: Neler Bekleniyor?

Özet

  • Türkiye'deki seçim sonrasında son durum ne?
  • Euro, Dolar ve Altın, seçim sonrası yükseliş sergiledi.
  • BTC ise gelecek makro verileri bekliyor.
09:17
15 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye, büyük bir seçimi geride bıraktı ve resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da açıklanan çoğunluk sandık verisi, seçimin ikinci tura kaldığına işaret ediyor. Bütün dünyanın yakından takip ettiği seçimin direkt olarak finans piyasalarına etki edeceği de kaçınılmaz bir gerçek. Peki ilk veriler sonrası finans piyasaları, BTC ve dolar buna nasıl tepki verdi?

Seçim Sonrası Dolar, Altın ve Euro

ABD Doları, güne %0,32 yükseliş ile başladı ve Merkez Bankası verilerine göre 19,63 seviyeleri görüldü. Gram altın %0,57, Euro %0,54 ve Bitcoin ise %2’lik yükseliş ile haftaya giriş yaptı. Resmi olmayan kura bakıldığında ise Kapalıçarşı’daki dolar alımının 22,10 seviyesine kadar yükseldiği görülüyor. Benzer şekilde Euro için de Kapalıçarşı alımının 23,90, satışının ise 24 olduğu görülüyor. Bu da seçim öncesindeki fiyatların çok az bir fark ile üstüne çıkıldığı görülüyor.

Bitcoin (BTC) ise özellikle bu hafta küresel piyasalardan gelecek verilere bağlı olarak yükselişe geçmiş olabilir. Son 24 saat içerisinde %1,9 yükseliş elde eden ve 27.000 doların üzerine çıkan BTC, Avrupa’daki son gelişmeleri bekliyor. Avrupa borsaları şu an için Bank of England’ın 25 baz puan faiz artırdığı haftada negatif seyrediyor. BoE’nin faizi %4,5 artırması, üst üste 12 kez faiz artışı yaşanması ile sonuçlandı. 2008 yılından beri görülen en yüksek faiz seviyesine ulaşan BoE, diğer ülkelerin ve merkez bankalarının da benzer bir politika izlemesi ile sonuçlanabilir.

Kripto Para Piyasaları Bu Verileri Bekliyor

Asya piyasalarında da Japonya’nın enflasyon verileri bekleniyor. Buna ek olarak Çin’deki sanayi üretimi ve işsizlik, Japonya’daki büyüme ve sanayi üretimi de takip edilecek veriler arasında. İki önemli verinin salı ve çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Kripto para piyasaları da direkt olarak bu ekonomik verilerin gölgesinde hareket edebilir. Bitcoin, ABD’den geçen hafta gelen veriler sonrasında bunlara yönelik ciddi bir hareketlenme yaşadı ve benzer durum tekrar bekleniyor.

Türkiye’deki seçimlerin resmi olarak ikinci tura kalması ise özellikle altın, dolar ve euro bazında hareketlilik yaratabilir. Bu hafta alınacak olan kararlar ise ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratabilir ve bütün vatandaşların gözü burada olacak.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Makro Guru: İnsanlar Bunu Anladığında Bitcoin (BTC) Uçacak!
Makro Guru: İnsanlar Bunu Anladığında Bitcoin (BTC) Uçacak!
Ünlü Kripto Analisti: İşte Kripto Paraların Zirveyi Göreceği Tarih! Çok Uzak Değil!
Ünlü Kripto Analisti: İşte Kripto Paraların Zirveyi Göreceği Tarih! Çok Uzak Değil!
Sıcak Gelişme: Fed Faiz Açıklamaları! Bu Hafta Powell Ne Zaman Konuşacak? Kripto Tetikte!
Sıcak Gelişme: Fed Faiz Açıklamaları! Bu Hafta Powell Ne Zaman Konuşacak? Kripto Tetikte!
Uzmanların Güncel Kripto Para Tahminleri! Bitcoin 27.600 Dolar!
Uzmanların Güncel Kripto Para Tahminleri! Bitcoin 27.600 Dolar!
Uzmanı Konuştu! BTC ve Altcoinler Nereye Gidecek?
Uzmanı Konuştu! BTC ve Altcoinler Nereye Gidecek?
Bitcoin ve Altcoin’ler İçerisinde Sahne Bu 2 Altcoin’indi! Piyasa Düşerken Yükselişleri Göz Doldurdu!
Bitcoin ve Altcoin’ler İçerisinde Sahne Bu 2 Altcoin’indi! Piyasa Düşerken Yükselişleri Göz Doldurdu!
Çok Şaşıracaksınız: Pizza Aslında İlk Değildi! Bitcoin’de Az Bilinen Gerçek!
Çok Şaşıracaksınız: Pizza Aslında İlk Değildi! Bitcoin’de Az Bilinen Gerçek!
Sıcak Gelişme! Minneapolis Fed Başkanından Kritik Açıklamalar! CBDC Dikkatle Takip Ediliyor!
Sıcak Gelişme! Minneapolis Fed Başkanından Kritik Açıklamalar! CBDC Dikkatle Takip Ediliyor!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023