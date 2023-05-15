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Türkiye, büyük bir seçimi geride bıraktı ve resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da açıklanan çoğunluk sandık verisi, seçimin ikinci tura kaldığına işaret ediyor. Bütün dünyanın yakından takip ettiği seçimin direkt olarak finans piyasalarına etki edeceği de kaçınılmaz bir gerçek. Peki ilk veriler sonrası finans piyasaları, BTC ve dolar buna nasıl tepki verdi?

Seçim Sonrası Dolar, Altın ve Euro

ABD Doları, güne %0,32 yükseliş ile başladı ve Merkez Bankası verilerine göre 19,63 seviyeleri görüldü. Gram altın %0,57, Euro %0,54 ve Bitcoin ise %2’lik yükseliş ile haftaya giriş yaptı. Resmi olmayan kura bakıldığında ise Kapalıçarşı’daki dolar alımının 22,10 seviyesine kadar yükseldiği görülüyor. Benzer şekilde Euro için de Kapalıçarşı alımının 23,90, satışının ise 24 olduğu görülüyor. Bu da seçim öncesindeki fiyatların çok az bir fark ile üstüne çıkıldığı görülüyor.

Bitcoin (BTC) ise özellikle bu hafta küresel piyasalardan gelecek verilere bağlı olarak yükselişe geçmiş olabilir. Son 24 saat içerisinde %1,9 yükseliş elde eden ve 27.000 doların üzerine çıkan BTC, Avrupa’daki son gelişmeleri bekliyor. Avrupa borsaları şu an için Bank of England’ın 25 baz puan faiz artırdığı haftada negatif seyrediyor. BoE’nin faizi %4,5 artırması, üst üste 12 kez faiz artışı yaşanması ile sonuçlandı. 2008 yılından beri görülen en yüksek faiz seviyesine ulaşan BoE, diğer ülkelerin ve merkez bankalarının da benzer bir politika izlemesi ile sonuçlanabilir.

Kripto Para Piyasaları Bu Verileri Bekliyor

Asya piyasalarında da Japonya’nın enflasyon verileri bekleniyor. Buna ek olarak Çin’deki sanayi üretimi ve işsizlik, Japonya’daki büyüme ve sanayi üretimi de takip edilecek veriler arasında. İki önemli verinin salı ve çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Kripto para piyasaları da direkt olarak bu ekonomik verilerin gölgesinde hareket edebilir. Bitcoin, ABD’den geçen hafta gelen veriler sonrasında bunlara yönelik ciddi bir hareketlenme yaşadı ve benzer durum tekrar bekleniyor.

Türkiye’deki seçimlerin resmi olarak ikinci tura kalması ise özellikle altın, dolar ve euro bazında hareketlilik yaratabilir. Bu hafta alınacak olan kararlar ise ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratabilir ve bütün vatandaşların gözü burada olacak.