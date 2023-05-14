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  •   Yatırımcı Sıkı Tutunsun Her Şey Başlıyor! 6 Hafta Sonra Dogecoin İçin Her Şey Farklı Olabilir!

Yatırımcı Sıkı Tutunsun Her Şey Başlıyor! 6 Hafta Sonra Dogecoin İçin Her Şey Farklı Olabilir!

Özet

  • Twitter'da yeni CEO dönemi başlıyor.
  • Linda Yaccarino'nun daha önce bir Dogecoin hayranlığı bulunmuyordu.
  • Yeni CEO hızlı bir biçimde kripto paralara adapte olabilir.
17:30
14 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, geçtiğimiz hafta boyunca mevcut İcra Kurulu Başkanı (CEO) Elon Musk’ın şirketteki en üst düzey görev için yeni bir halef bulduğunu ima etmesiyle gündeme oturdu.

Twitter’ın Yeni CEO’su Onaylandı

İlk ipucundan kısa bir süre sonra Elon Musk, Linda Yaccarino’nun önümüzdeki altı hafta içinde firmanın işlerini devralacağı, kendisinin ise Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO pozisyonuna geçeceği yönündeki tüm söylentileri doğruladı.

Yeni görevinin onaylanmasından bu yana ilk kez sosyal medya platformunda bir konuşma yapan Linda, Musk’ın daha parlak bir gelecek yaratma kararlılığıyla uyum içinde olduğunu ve şirketin yeniden markalaşmasına yardımcı olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Elon Musk’ın şirketi satın almasından bu yana, yönetim ve firmanın tanıtımı açısından çok şey değişti. Twitter’da kaydedilen düzenli işten çıkarmalar ve ürün iyileştirmelerinin yanı sıra, milyarder yatırımcı Web3.0 ve dijital para ekosistemi için büyük planları olduğunu göstermek için de çok şey yaptı.

En çok dikkat çeken hamlelerden birinde Elon Musk, bu yılın başlarında birkaç günlüğüne Twitter logosunu Dogecoin logosunu gösterecek şekilde değiştirdi. Şimdi ise söylentiler, Linda Yaccarino’nun liderliğinde Dogecoin ve daha geniş çaplı kripto endüstrisi için işlerin değişip değişmeyeceği konusunda giderek artıyor.

Twitter 2.0’da Dogecoin’in Geleceği

Linda’ya göre, Twitter 2.0’ı başlatmaya yardımcı olmak için yeni arzusunda topluluktan geri bildirim almayı planlıyor. Twitter 2.0’ın ne olduğuna dair ayrıntılar henüz açıklanmamış olsa da, temel hedefler Musk tarafından ödeme hizmetlerini şirketin birincil ürününe entegre etmek için paylaşılan önceki vizyonlarla uyumlu olabilir.

Bu ödeme planlarının hayata geçirilmesi halinde Dogecoin ve diğer kripto para birimlerinin Linda yönetimi tarafından öne çıkarılma ihtimali bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yöneticisi olarak, kripto yanlısı olduğuna dair önceden bir kanıt görünmüyordu.

Ancak bir Musk girişiminde rol almaya başlayarak, topluluklarla olumlu bir şekilde uyumlu olduğunu gösteren Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) hesabını hemen takip etti.Musk’ın hem gözetim kapasitesinde hem de ürün geliştirmede hala şirkette olması, Dogecoin ve diğer kriptoların platformda sürekli olarak tanınma şansını artırabilir.

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