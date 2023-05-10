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Kripto para piyasalarına ilgi duyan muzip milyarder 2021 yılına tam anlamıyla damga vurmuştu. Eskisi kadar ciddi fiyat hareketlerini tetikleyemese de DOGE onun desteğini sayısız kere hissetti. Fakat bu sefer Dogecoin ve rakipleriyle alakalı bir paylaşım yapmadı. NFT’leri hareketlendirdi.

Elon Musk Kripto Paylaşımı Son Dakika

Elon Musk kısa süre önce yaptığı meme paylaşımıyla Milady Maker isimli NFT koleksiyonuna ilginin paylamasını sağladı. NFT’nin taban fiyatı 7 ETH seviyesine kadar yükseldi. Fiyat halen sabahki seviyenin %57 üstünde ve zirve noktada artış %100’e yaklaşmıştı. Elon Musk tarafından yapılan paylaşımda Meme diye bir şey yok. Seni seviyorum” yazıyor.

Milady Maker NFT’ler, anime tarzı Ethereum NFT profil resimlerinden oluşuyor.

Elon Musk artık çıtayı biraz daha yukarı çekiyor ve kripto paraların da ötesine geçerek NFT koleksiyonlarının taban fiyatını da yükseltiyor. Ünlü milyarderin yaptığı her paylaşım kripto para yatırımcılarının orada çeşitli ipuçları aramasına neden oluyor. Sonuç olarak bu durum fiyatların daha fazla yükseleceği beklentisiyle erkenden alım yapanlara kazanç getiriyor.

Milady Maker NFT Nedir?

Milady Maker geçmişte çeşitli tartışmalara ev sahipliği yapmıştı. Koleksiyonun kurucusu Charlotte Fang’in ırkçı, küfürlü tweetler paylaşan sahte bir Twitter hesabı işlettiğini kabul etmesinin ardından geçtiğimiz Mayıs ayında NFT fiyatları düşmüştü. Fang o dönemde ekipten istifa ettiğini söylemişti.

Bugünse Musk’ın desteğiyle fiyat %100’e yakın sıçradı. Muhtemelen Elon Musk yaptığı paylaşımın bir NFT koleksiyonuyla ilişkilendirileceğini tahmin etmiyordu. Twitter’ı satın aldıktan sonra burada daha fazla vakit geçirmeye başlayan isim kendisine gönderilen komik görsellerden beğendiklerini paylaşıyor. Bu paylaşımlar genellikle Shiba Inu cinsi köpeği tema olarak alsa da bu tarz farklı paylaşımlar yaptığı da görülüyor.

Önümüzdeki günlerde Musk eğer Milady Maker esintili meme paylaşımlarına devam etmezse taban fiyatın başladığı yere döndüğünü görebiliriz.

Son gelişme yatırımcıların artık Musk’ın paylaşımlarını incelerken tokenlerin ötesinde NFT koleksiyonlarını da taraması gerektiğini gösteriyor.