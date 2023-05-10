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Büyük bir birleşme etkinliğinin ardından yapısı değişen ve kripto madencilerinin gözdesi olmaktan vazgeçen Ethereum’da işler sanılandan daha çok karışmıştı. Yoğun psikolojik sıkıntıların olduğu piyasa şartlarının ortasında gerçekleşen bu birleşme etkinliği yatırımcıya istediğini vermemiş ve fiyat artışını tetikleyememişti.

Ethereum’da Son Durum

Kripto para birimi sektörü, son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD’deki enflasyonun Nisan ayında beklenenden daha az arttığını göstermesinin ardından toparlanma belirtileri göstermeye başlarken, Ethereum (ETH) bir istisna olmaktan çok uzak, ancak düzeltme tehlikesi hala varlığını sürdürüyormuş gibi görünüyor.

Kripto piyasası analisti Ali Martinez, 9 Mayıs’ta paylaştığı bir tweet’te, Ethereum’un 1.850 dolar ile 1.905 dolar seviyesinde önemli bir talep duvarına ulaştığını ve bunun kripto para biriminin daha fazla düşüşten kaçınmak için tutması gereken kritik bir destek bölgesini temsil ettiğini gözlemledi.

Uzmana göre:

Ethereum, 1.850-1.905 Dolar arasında önemli bir talep duvarını aştı. Bu kritik destek bölgesinin yeniden kazanılamaması, potansiyel olarak ETH’yi 1.570-1.630 Dolar seviyesindeki bir sonraki önemli talep alanına götüren bir düzeltmeyi tetikleyebilir.

Martinez tarafından paylaşılan IntoTheBlock grafiğinde gösterildiği gibi, 2.36 milyon adres, 1.853.19 dolar ile 1.905.72 dolar arasındaki fiyat aralığında 8.37 milyon ETH satın aldı. Aynı zamanda, 2.85 milyon adres, her biri 1.571.46 ila 1.628.76 dolar arasında ödeme yaparak 3.12 milyon ETH satın aldı.

Ethereum Fiyat Analizi

Bu arada, piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum, son 24 saatte %1,97, önceki yedi günde %0,40 ve aylık bazda %0,99 artış kaydederek 1.878,27 dolardan işlem görüyor. 10 Mayıs tarihinde oluşan fiyat grafiğini ise ise aşağıda görebilirsiniz.

Kripto ticareti uzmanı Michaël van de Poppe’un Bitcoin (BTC) çökerse ETH’nin sabit kalacağını ancak 2019’da BTC’ye karşı düşüşe geçeceğini öne sürdüğü için Ethereum’un bu günlerde göz dikkat edilmesi gereken üç altcoin’den biri olduğunu belirtmekte fayda var.