Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

  • CoinTürk
  •   İki Analist Öncü Altcoin İçin Tek Noktaya Dikkat Çekti! Düşüş Kaçınılmaz Mı?

İki Analist Öncü Altcoin İçin Tek Noktaya Dikkat Çekti! Düşüş Kaçınılmaz Mı?

Özet

  • Ethereum birleşme etkinliğinin ardından yükselemedi.
  • 2 uzman isim Ethereum için düşüş öngördü.
  • Ethereum fiyatı 2000 dolar seviyesinden uzakta işlem görüyor.
20:00
10 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Büyük bir birleşme etkinliğinin ardından yapısı değişen ve kripto madencilerinin gözdesi olmaktan vazgeçen Ethereum’da işler sanılandan daha çok karışmıştı. Yoğun psikolojik sıkıntıların olduğu piyasa şartlarının ortasında gerçekleşen bu birleşme etkinliği yatırımcıya istediğini vermemiş ve fiyat artışını tetikleyememişti.

Ethereum’da Son Durum

Kripto para birimi sektörü, son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD’deki enflasyonun Nisan ayında beklenenden daha az arttığını göstermesinin ardından toparlanma belirtileri göstermeye başlarken, Ethereum (ETH) bir istisna olmaktan çok uzak, ancak düzeltme tehlikesi hala varlığını sürdürüyormuş gibi görünüyor.

Kripto piyasası analisti Ali Martinez, 9 Mayıs’ta paylaştığı bir tweet’te, Ethereum’un 1.850 dolar ile 1.905 dolar seviyesinde önemli bir talep duvarına ulaştığını ve bunun kripto para biriminin daha fazla düşüşten kaçınmak için tutması gereken kritik bir destek bölgesini temsil ettiğini gözlemledi.

Uzmana göre:

Ethereum, 1.850-1.905 Dolar arasında önemli bir talep duvarını aştı. Bu kritik destek bölgesinin yeniden kazanılamaması, potansiyel olarak ETH’yi 1.570-1.630 Dolar seviyesindeki bir sonraki önemli talep alanına götüren bir düzeltmeyi tetikleyebilir.

Martinez tarafından paylaşılan IntoTheBlock grafiğinde gösterildiği gibi, 2.36 milyon adres, 1.853.19 dolar ile 1.905.72 dolar arasındaki fiyat aralığında 8.37 milyon ETH satın aldı. Aynı zamanda, 2.85 milyon adres, her biri 1.571.46 ila 1.628.76 dolar arasında ödeme yaparak 3.12 milyon ETH satın aldı.

Ethereum Fiyat Analizi

Bu arada, piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum, son 24 saatte %1,97, önceki yedi günde %0,40 ve aylık bazda %0,99 artış kaydederek 1.878,27 dolardan işlem görüyor. 10 Mayıs tarihinde oluşan fiyat grafiğini ise ise aşağıda görebilirsiniz.

Kripto ticareti uzmanı Michaël van de Poppe’un Bitcoin (BTC) çökerse ETH’nin sabit kalacağını ancak 2019’da BTC’ye karşı düşüşe geçeceğini öne sürdüğü için Ethereum’un bu günlerde göz dikkat edilmesi gereken üç altcoin’den biri olduğunu belirtmekte fayda var.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
SVB Krizinin Etkileri Sürüyor: USDC’nin Piyasa Değeri, Son Yılların En Düşük Seviyelerine Geriledi
SVB Krizinin Etkileri Sürüyor: USDC’nin Piyasa Değeri, Son Yılların En Düşük Seviyelerine Geriledi
Ne PEPE Ne Sui Ne Luna Coin! Santiment “Ucuz” Diyerek 5 Altcoin Paylaştı! İşte O Altcoin’ler
Ne PEPE Ne Sui Ne Luna Coin! Santiment “Ucuz” Diyerek 5 Altcoin Paylaştı! İşte O Altcoin’ler
İşlem Hacmi Hızla Binance’e Kayan Altcoin’e Yüksek Balina İlgisi! İşte O Altcoin ve Çarpıcı Veriler!
İşlem Hacmi Hızla Binance’e Kayan Altcoin’e Yüksek Balina İlgisi! İşte O Altcoin ve Çarpıcı Veriler!
Aman Dikkat! Binance’den Bu 18 Altcoin Alarm Niteliğinde Değişiklik! Bugün Başlıyor!
Aman Dikkat! Binance’den Bu 18 Altcoin Alarm Niteliğinde Değişiklik! Bugün Başlıyor!
Merakla Bekleniyordu! Popüler Altcoin’de Yatırımcı İştahını Kabartan Yükseltme Tamamlandı!
Merakla Bekleniyordu! Popüler Altcoin’de Yatırımcı İştahını Kabartan Yükseltme Tamamlandı!
Bir Habere Bakar! Son Yükselişi Yakalayan Piyasa Uzmanından Bitcoin’de Çöküş Mesajı!
Bir Habere Bakar! Son Yükselişi Yakalayan Piyasa Uzmanından Bitcoin’de Çöküş Mesajı!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Saat 15.30 Dengeler Değişecek! Yatırımcıların Gözü Bu Rakamlarda!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Saat 15.30 Dengeler Değişecek! Yatırımcıların Gözü Bu Rakamlarda!
Dananın Kuyruğu Koptu Kopacak! Gitgelleri İle Kafa Karıştıran Bitcoin İçin Kritik Sinyal Yandı!
Dananın Kuyruğu Koptu Kopacak! Gitgelleri İle Kafa Karıştıran Bitcoin İçin Kritik Sinyal Yandı!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023