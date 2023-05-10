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Haziran ayı Fed faiz kararı öncesinde merakla beklenen enflasyon verisi geldi. Yapışkan enflasyon anlatısının güç bulmaması için düşüşün devam etmesi gerekiyordu. Öyle de oldu.

ABD Nisan ayı enflasyonu yıllıkta 4,9 olarak açıklandı. Tahmin edilen %5’in altında olması piyasalar için yeterliydi. Bitcoin fiyatı son gelişmeye hızlı bir tepki verdi ve 28.000 doları aştı. Ancak akşam gelen FUD nedeniyle şimdilik satışlar hız kazanmış görünüyor.

Peki son enflasyon verisini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Tüm detayları bugün çektiğimiz videomuzda bulabilirsiniz.