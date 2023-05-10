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Blockchain oyunları ya da oyna-kazan (P2E) platformları, daha büyük Dapp endüstrisi içinde baskın olmaya devam ediyor. Aslında, DappRadar tarafından hazırlanan bir blockchain oyun raporu, sektörün hakimiyetinin 2022’nin 4. çeyreğinde %42,9’dan 2023’ün 1. çeyreğinde %45,6’ya yükseldiğini ortaya koydu. Peki ya AXS?

Ne yazık ki, 2021’de kayda değer bir büyüme gösteren P2E oyunlarından biri olan Axie Infinity, 2023’ün 1. çeyreğinde ilk 5 oyun arasına bile giremedi. Alien World başı çekerken, onu Splinterland yakından takip etti.

2023’te AXS Neye İşaret Etti

Artan rekabetin ortasında ağ yoğunluğunda yaşanan kayıp, Axie Infinity’nin yerel token’ı AXS’i de etkiledi. AXS, günlük grafikte yükseliş sinyali vermek için uzun vadeli önemli bir trend çizgisi direncini henüz kırmadı.

Blok zinciri oyunlarının popülerliğini ve çekiciliğini takip etmenin bir yolu UAW (benzersiz aktif cüzdanlar) ve kullanıcı etkinliğidir. Perspektif açısından, 2023’ün ilk çeyreğinde en iyi performans gösteren P2E olan Alien World’de günlük ortalama 223 bin UAW (dUAW) vardı. Axie Infinity için UAW’ler 10 bin civarında seyretmişti.

DappRadar’a göre Axie Infinity’nin 2023’ün 1. çeyreğinde ulaştığı en yüksek UAW sayısı 23 Ocak’ta 17980’di. Bundan sonra, blockchain oyun platformu azalan UAW’ler gördü.

Aynı durum alım satım hacimleri ve işlemler için de geçerli. Ocak ayındaki zirve sırasında, hacimler ve işlemler sırasıyla 15 milyon dolar ve 76 bin olarak gerçekleşti. Ancak, basın zamanında, ölçümler sırasıyla 1,2 milyon dolar ve 28,8 bin olarak gerçekleşti – AXS’in fiyat performansını da etkileyen keskin bir düşüş.

AXS’de Satıcılar Güçlenecek Mi?

Günlük grafikte, fiyat hareketi 50 ve 100 EMA’nın altındaydı ve bu da satıcıların üstünlük sağladığını gösteriyordu. İlginç bir şekilde, Ağustos 2022’den bu yana AXS, temel trend çizgisi direncinin üzerine çıkamadı. Ocak ayında görülen yükseliş trendi, trend çizgisi direncinde reddedilmeyle karşılaştı.

Ocak ayında 5,94 dolardan 13,94 dolara yükselmesine ve %130’un üzerinde kazanç elde etmesine rağmen, fiyat hareketleri trend çizgisi direncinin altında kaldığı için ayılar hala üstünlük sağladı. Mart ayında fiyat hareketi hareketli ortalamaların (50 ve 100 EMA) altına düştü ve bu da satıcıların 2023 yılının 1. çeyreğinin sonuna doğru daha fazla etki kazandığını gösteriyor.

Bu arada, RSI (göreceli güç endeksi) aşırı satım bölgesindeydi. Bu durum satıcıların gücüne vurgu yapmış olabilir. Bu nedenle satıcılar AXS’yi Aralık ayının en düşük seviyesi olan 5,93 dolara ya da Kasım ayının en düşük seviyesi olan 4 dolara çekmeye çalışabilir. Bununla birlikte, CMF (Chaikin Para Akışı) yükselişe geçti ve nötr sıfır seviyesinde durdu, bu da AXS’ye önemli miktarda sermaye girişine işaret ediyor.

Herhangi bir potansiyel yükseliş trendi, hareketli ortalamalarda veya 8 dolar yakınındaki trend çizgisi direncinde reddedilebilir. Boğalar, üstünlüğü ele geçirmek ve 9.63 doları yeniden test etmek için bu engelleri aşmalı.

İkinci Çeyrek Olumsuz Başlıyor

Ancak, Santiment’in zincir üstü ölçümleri Mayıs ve Haziran aylarının geri kalanında da devam ederse boğaların çabaları 2. çeyrekte daha da sekteye uğrayabilir. Özellikle Nisan ayında borsalardaki arzın önemli ölçüde artması, daha fazla AXS’in elden çıkarılmak üzere borsalara taşınmasıyla kısa vadeli satış baskısına işaret ediyor. Aynı zamanda, borsalar dışındaki arz durgunlaşarak sınırlı talep ve birikime işaret etti. Bu durum, 2. çeyreğin başında görülen kısa vadeli düşüş baskısının altını çizdi.

Benzer şekilde, ağırlıklı hava negatif bölgeye döndü ve Nisan ayının büyük bölümünde bu konumda kaldı. Duyarlılık, artan makroekonomik belirsizliğin ortasında yatırımcı güvenini azaltarak yazım zamanında hala negatifti.

Bununla birlikte, borsalardaki arzın Mayıs ayında hafifçe azaldığını belirtmek gerekir. Kısa vadeli satış baskısında bir düşüş yaşanıyor olabilir. Son birkaç gün içinde borsalar dışındaki arzın (sarı) artmasının da gösterdiği gibi hafif bir birikim de oldu. Durum boğalara biraz umut verse de, Bitcoin (BTC) yazım zamanında 27.000 dolar fiyat bölgesinde sıkışıp kaldı ve güçlü bir AXS toparlanmasını zorlaştırdı.