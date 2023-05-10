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Bitcoin fiyatı bugün Arkham’ın ikinci kez aynı hatayı yapması nedeniyle düştü. Fakat sebep başkaydı. Nisan ayında da aynı hatayı yaptıklarında fiyat zaten düşüyordu ve ivme kazanmıştı. Son düşüşte direkt olarak satışların gerekçesi gibi gösterilse de Bitcoin fiyatındaki çakılmanın asıl sebebi çok daha başka.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Enflasyon, faizler, FUD ve daha onlarca sebep sayılabilir. Fakat asıl sebep başka. ABD’nin en büyük piyasa yapıcıları “piyasadan” uzaklaşıyor. Özellikle ABD piyasalarında Bitcoin fiyatının genel piyasadan çok daha farklı olmasının sebebi de budur. Emir defterlerini dolduran ve fiyat volatilitesini sınırlandıran market makerlar son birkaç aydır eksikliğini hissettiriyor. Aşağıdaki grafikte Binance emir defterindeki değişikliği görüyorsunuz.

Likidite derinliği önemli ölçüde azaldı ve bugün de o kadar iyi seviyede değil. Eğer piyasada yeterli likidite yoksa yatırımcıların bir bölümü satışa karar verdiğinde fiyatın anormal biçimde düştüğünü görürsünüz. Nisan sonu ve bugün yaşanan Arkham FUD’ı bunun test edilmesine kapı aralıyor. Belki de diğer kripto zenginleri sığ likiditenin bu sonucu doğuracağının farkında olarak yaptıkları satış ve yaydıkları FUD ile kazanç elde ediyor.

Market Maker Kaçtı Volatilite Arttı

Durum tam olarak bu, Ocak başında 7 dolarlık fiyat bölgesinde 1,5 milyon dolara kadar emir varken bugün Binance borsasında 240 bin dolarlık emir bulunuyor. Güncel durumda 3,7 milyon dolarlık Bitcoin satışı dünyanın hacim bakımından en büyük borsasında fiyatı aniden 130 dolar düşürebilir.

Durum diğer kripto para borsalarında daha vahim. Bu yüzden Bitcoin fiyatı X borsasında aniden 50.000 doları aştı tarzında haberler okuyoruz. Sığ likidite az sayıda bol sermayeli oyuncunun fiyat üzerindeki gücünü fazlasıyla artırdı.

Dün akşam saatlerinde Jane Street ve Jump Crypto hakkındaki haberi paylaşmıştık. Bu iki şirket kripto para emir defterlerinin önemli bir bölümünden sorumluydu ve artık yok. ABD pazarından tamamen çekildiler, küresel ölçekteyse işlerini önemli ölçüde küçülttüler. Bunun sonucu olarak fiyatı o kadar da etkilememesi gerek FUD’ların Bitcoin’in 1000 dolar aşağıya çektiğini görüyoruz.

Profesyonel yatırımcılar sorunun farkında olduğu için kar odaklı hareket ediyor ve dirençlerde satışlardan geri durmuyorlar. Bitcoin fiyatının yukarı aşağı zigzaglarını bir de bu açıdan incelemek gerekiyor.