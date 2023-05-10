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  •   Kıdemli Kripto Analisti: SOL, MATIC, AVAX Dönülmez Yola Girdi! Altcoinler İçin İddialı Tahmin!

Kıdemli Kripto Analisti: SOL, MATIC, AVAX Dönülmez Yola Girdi! Altcoinler İçin İddialı Tahmin!

Özet

  • Ünlü Analist Cowen, altcoinlerdeki düşüşün devam edeceğini söylüyor.
  • Ona göre son 1,5 yıldır altcoinler BTC karşısında gerçek bir kazanım elde edemedi.
  • Cowen, BTC fiyatının yılın ikinci yarısından itibaren düşmesini bekliyor.
22:50
10 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto yatırımcıları tarafından yakından izlenen bir analist iddia tahminini saatler önce paylaştı. Cowen gelecekten emin görünüyor. Fakat geleceği göremeyen analistlerin bu kadar iddialı tahminlerde bulunması yatırımcılarda şüphe oluşturması. Eğer farklı bir bakış açısından piyasayı değerlendirmek istiyorsanız analistler iyidir. Ancak arkalarından gitmek isterseniz yaşadığınız kayıplar onu değil sizi üzer.

Kıdemli Kripto Analisti Yorum

Popüler kripto analisti Benjamin Cowen, Bitcoin paritelerinde altcoinlerin değer kaybının devam edeceğini düşünüyor. Son piyasa değerlendirmesinde Cowen birçok altcoinin Bitcoin‘e karşı “sistematik düşüş trendinde” olduğunu ve bu yıl ABD dolarına karşı da yeni düşük seviyelere ineceğini söylüyor.

“Solana/Bitcoin, bu harika bir örnek. Her yükseldiğinde herkes heyecanlanıyor ve ne oluyor? Hareket her seferinde sönük kalıyor. Yani bunu başka nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir buçuk yıldır aynı videoyu yapıyorum ve her seferinde bu ralliler yaşanıyor, herkes çıkıyor ve “Ah, altcoin hesaplaşması, tüm bunlar neydi?” diyor. Peki birkaç ay sonra bu hareket bir kez daha sönümlendiğinde neredeler?

AVAX/Bitcoin’e bakın, tamam mı? Bu düşük seviyelerin altına indi, tekrar yükseldi, tahmin edin nereden reddedildi? Boğa piyasası destek bandından. Ve şimdi bu döngü için yeni dipler oluşturuyor. MATIC/Bitcoin düşmeye devam ediyor. Litecoin/Bitcoin, düşmeye devam ediyor. UNI/Bitcoin, düşmeye devam ediyor. Maker/Bitcoin, yavaş yavaş düşmeye devam ediyor. Birbiri ardına daha düşük zirveler.”

Altcoinler Yorum

Cowen altcoinlerde yaşanan yükselişlerin geçici olacağını ve yatırımcılarını mutlu etmeyeceğini savunuyor. Bitcoin karşısında altcoinlerin değer kaybediyor oluşu son 2 ayda hızlandı. Bitcoin fiyatı düşerken daha sert düşen altcoinler BTC tam tersi yöne gittiğinde cılız yükselişler yaşıyor. Piyasalardaki hacim azalıyor ve yatırımcılar altcoinlerle büyük riskler almak istemiyor. Daha da kötüsü bu 2020 yılındaki ani fiyat çöküşünü andırıyor.

Cowen şunları söyledi;

“Bir kez daha söylüyorum, altcoin piyasası bir bütün olarak Bitcoin’e toplu olarak kan kaybediyor.”

Cowen ayrıca Bitcoin’in 2023’ün ikinci yarısında dolar karşısında değer kaybedeceğini öngörüyor. BTC’nin çoktan en yüksek seviyelerine ulaşmış olabileceğini fakat aşağı yönlü hareketini başlatmadan önce son kez kuzeye gidebileceğini tahmin ediyor.

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