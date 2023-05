Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto yatırımcıları tarafından yakından izlenen bir analist iddia tahminini saatler önce paylaştı. Cowen gelecekten emin görünüyor. Fakat geleceği göremeyen analistlerin bu kadar iddialı tahminlerde bulunması yatırımcılarda şüphe oluşturması. Eğer farklı bir bakış açısından piyasayı değerlendirmek istiyorsanız analistler iyidir. Ancak arkalarından gitmek isterseniz yaşadığınız kayıplar onu değil sizi üzer.

Popüler kripto analisti Benjamin Cowen, Bitcoin paritelerinde altcoinlerin değer kaybının devam edeceğini düşünüyor. Son piyasa değerlendirmesinde Cowen birçok altcoinin Bitcoin‘e karşı “sistematik düşüş trendinde” olduğunu ve bu yıl ABD dolarına karşı da yeni düşük seviyelere ineceğini söylüyor.

“Solana/Bitcoin, bu harika bir örnek. Her yükseldiğinde herkes heyecanlanıyor ve ne oluyor? Hareket her seferinde sönük kalıyor. Yani bunu başka nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir buçuk yıldır aynı videoyu yapıyorum ve her seferinde bu ralliler yaşanıyor, herkes çıkıyor ve “Ah, altcoin hesaplaşması, tüm bunlar neydi?” diyor. Peki birkaç ay sonra bu hareket bir kez daha sönümlendiğinde neredeler?

AVAX/Bitcoin’e bakın, tamam mı? Bu düşük seviyelerin altına indi, tekrar yükseldi, tahmin edin nereden reddedildi? Boğa piyasası destek bandından. Ve şimdi bu döngü için yeni dipler oluşturuyor. MATIC/Bitcoin düşmeye devam ediyor. Litecoin/Bitcoin, düşmeye devam ediyor. UNI/Bitcoin, düşmeye devam ediyor. Maker/Bitcoin, yavaş yavaş düşmeye devam ediyor. Birbiri ardına daha düşük zirveler.”