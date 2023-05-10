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  •   ABD 44 Milyar Dolarlık Kripto Davası Açtı! Artık Yatırımcılara İsyan Ettirdi!

ABD 44 Milyar Dolarlık Kripto Davası Açtı! Artık Yatırımcılara İsyan Ettirdi!

Özet

  • ABD IRS 44 milyar dolarlık vergi borcu için FTX'e dava açtı.
  • Eğer IRS tahsilat yaparsa FTX mağdurlarılar alacaklarını tahsil edemeyecek.
  • IRS alacakları öncelikli kabul ediliyor ve ciddi bir sorun.
23:20
10 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının önemli bir bölümü geçtiğimiz Kasım ayında FTX çöküşünden etkilendi. Toplamda 1 milyon kullanıcının borsadaki çöküşten direkt olarak etkilendiği tahmin ediliyor. FTX İflas Komitesi ise elde kalan varlıkları nakde çevirmek için toplamaya devam ediyor. Tüm bunlar olurken ABD İç Gelir Servisinin talebi mağdurların tepkisini çekti.

44 Milyar Dolarlık Kripto Davası

Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi (IRS), iflas eden kripto borsası FTX ve bağlı kuruluşlarına karşı 44 milyar dolarlık dava açtı. IRS, 27 ve 28 Nisan tarihli iflas dosyalarına göre, diğerlerinin yanı sıra West Realm Shires (FTX US’nin tüzel kişiliği), Ledger Holdings (LedgerX ve LedgerPrime’ın ana şirketi) ve Blockfolio’yu içeren FTX şirketlerine karşı 45 talep öne sürdü.

Taleplerin en büyüğü Alameda’ya karşı 20,4 milyar ve 7,9 milyar dolarlık bir talep ile Alameda Research Holdings’e karşı toplam 9,5 milyar dolarlık iki talebi içeriyor. Peki bu paralar neden talep ediliyor? Elbette tahsil edilememiş vergilerle alakalı. Belgeler IRS’ın yaklaşık 20 milyar dolarlık ortaklık vergisi talep ettiğini ortaya koyuyor. Talebin geri kalan tutarı, kesilen milyonlarca gelir vergisi ve bordro vergisini içeriyor.

FTX Mağdurları Tepkili

Üç önemli sorun var. Birincisi FTX ve Alameda’nın toplam borcu şu an mağdurlara ödenecek bakiyenin üzerinde. İkinci sorun FTX mağdurları tüm birikimlerini borsada kaybetti ve onların umudu elde kalan varlıkların satılıp kendilerine iade edileceği yönündeydi. Fakat IRS tarafından talep edilen rakam toplam alacakların neredeyse 2 katından fazla. Yani ortada böyle bir para yok. Üçüncü ve en önemli sorun Talepler, IRS’ın taleplerinin bir iflas davasında diğer alacaklıların taleplerine göre öncelikli olmasına izin verebilecek “Yönetici Önceliği” sınıflandırması altında dosyalanması.

Yani eğer IRS tahsilat konusunda kararlı duruşunu sürdürürse FTX mağdurlarının eline geçecek rakam kocaman bir sıfır olacak. FTX iflas komitesinin elinde yaklaşık 8 milyar dolar değerinde nakit ve nakde çevrilebilir varlık bulunuyor. Kurumsal ve bireysel alacaklıların tahsil etmesi gereken rakam ise bunun üzerinde.

FTX iflas komitesi eğer 64-74 milyar dolar arasında bir kaynak üretebilirse IRS dahil herkes mutlu olabilir. Fakat bu imkansız, o halde alacak öncelinden dolayı IRS elde kalan bakiyeyi vergi borçları için toplayacak ve mağdurlar kaybettikleri bakiyeleriyle sonsuza kadar unutulacak.

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