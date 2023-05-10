Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 27.800 dolar destek seviyesinin altına düştü ve gelen son haberlerin ardından bir an için de olsa 27.000 dolar seviyesinin altına düştü. Son iki gün içinde ise direnç olarak 27.800 dolar seviyesini test etmişti. Buna Binance Coin (BNB) fiyatlarının fiyat grafiklerinde düşüş yaşaması eşlik etti ve daha fazla kayıp beklenilebilir.

Üçgen formasyonunun altındaki düşüş eğilimi, Binance Coin yatırımcılarının önümüzdeki günlerde daha fazla kayıp yaşayabileceği anlamına geliyor olabilir. Psikolojik açıdan önemli olan 300 dolar seviyesi destek olarak test edilebilir.

Aşağı Yönlü Hareket Mi Başlıyor?

Binance Coin, Nisan ortasındaki 350 dolara gerçekleşen fiyat hareketinden bu yana 320 dolar ve 340 dolar bölgeleri arasında gidip geldi. Son üç haftadır yapılan işlemler BNB’nin simetrik bir üçgen deseni (sarı) oluşturduğunu gösterdi. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, düşük trend çizgisi desteği kırıldı ve fiyat tarafından yeniden test edildi.

Bu durum ayıların üstünlüğü ele geçirdiğini gösterdi ve bunu 324 dolardan 311 dolara hızlı bir fiyat düşüşü izledi. Bu hareket, 32 saat içinde %4,39’luk kayıpları temsil etti. Aşağıda, 309 dolar ve 301 dolar Şubat ayından bu yana önemli olan destek seviyeleri olarak bulunuyor.

RSI nötr 50’nin altındaydı ve güçlü bir aşağı yönlü ivme gösterdi. Bu arada, OBV Mayıs ayında düşüşe geçerek satıcıların alıcılar üzerinde hafif bir üstünlüğe sahip olduğunu gösterdi.

Daha yüksek zaman dilimlerinde, 300-315 dolar bölgesi güçlü bir talep bölgesiydi. Bu nedenle, açığa satış yapanlar ani kısa vadeli rallilere karşı dikkatli olmalı. Yükselen bir OBV, BNB yatırımcılarını yaklaşan bir sıçrama konusunda uyarabilir.

Boğaların Cesareti Kırıldı Mı?

8 Mayıs’ta Açık Faiz 6 milyon dolara yakın bir artış gösterdi. Bu süre zarfında Binance Coin 324 dolardan 316 dolara düştü ve bu da spekülatörlerin varlığı çok sayıda azaldığını gösterdi. Bu durum, üçgenin altındaki kırılmanın düşüş momentumunu beslediği fikrini güçlendirdi. Coinglass likidasyon verileri, Binance Coin’in 8 Mayıs’ta çok sayıda uzun pozisyonun likide edildiğini gösterdi.

Son iki günde, fiyatlar düşmeye devam ederken açık faiz yatay seyretti. Yazının yazıldığı saatten önceki iki saat içinde gerçekleşen işlem seansında, yine düşen fiyatların yanı sıra yükselen OI görüldü. Dolayısıyla ayıların bu hafta içinde fiyatları 308 dolar ve 301 dolar seviyelerine çekmesi muhtemel olabilir.