Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

  • CoinTürk
  •   Güç Denilince Akıllara Bitcoin, Ethereum Ve Bu Altcoin Geliyor! Fiyat 300 Doların Üzerinde Kalacak Mı?

Güç Denilince Akıllara Bitcoin, Ethereum Ve Bu Altcoin Geliyor! Fiyat 300 Doların Üzerinde Kalacak Mı?

Özet

  • Binance Coin'de (BNB) yatırımcılar için daha büyük kayıplar öngörülüyor.
  • Altcoin'de ayılar boğalara üstün geliyor.
  • BNB'de fiyat seviyesi 300 dolara gerileyebilir.
22:30
10 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 27.800 dolar destek seviyesinin altına düştü ve gelen son haberlerin ardından bir an için de olsa 27.000 dolar seviyesinin altına düştü. Son iki gün içinde ise direnç olarak 27.800 dolar seviyesini test etmişti. Buna Binance Coin (BNB) fiyatlarının fiyat grafiklerinde düşüş yaşaması eşlik etti ve daha fazla kayıp beklenilebilir.

Üçgen formasyonunun altındaki düşüş eğilimi, Binance Coin yatırımcılarının önümüzdeki günlerde daha fazla kayıp yaşayabileceği anlamına geliyor olabilir. Psikolojik açıdan önemli olan 300 dolar seviyesi destek olarak test edilebilir.

Aşağı Yönlü Hareket Mi Başlıyor?

Binance Coin, Nisan ortasındaki 350 dolara gerçekleşen fiyat hareketinden bu yana 320 dolar ve 340 dolar bölgeleri arasında gidip geldi. Son üç haftadır yapılan işlemler BNB’nin simetrik bir üçgen deseni (sarı) oluşturduğunu gösterdi. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, düşük trend çizgisi desteği kırıldı ve fiyat tarafından yeniden test edildi.

Bu durum ayıların üstünlüğü ele geçirdiğini gösterdi ve bunu 324 dolardan 311 dolara hızlı bir fiyat düşüşü izledi. Bu hareket, 32 saat içinde %4,39’luk kayıpları temsil etti. Aşağıda, 309 dolar ve 301 dolar Şubat ayından bu yana önemli olan destek seviyeleri olarak bulunuyor.

RSI nötr 50’nin altındaydı ve güçlü bir aşağı yönlü ivme gösterdi. Bu arada, OBV Mayıs ayında düşüşe geçerek satıcıların alıcılar üzerinde hafif bir üstünlüğe sahip olduğunu gösterdi.

Daha yüksek zaman dilimlerinde, 300-315 dolar bölgesi güçlü bir talep bölgesiydi. Bu nedenle, açığa satış yapanlar ani kısa vadeli rallilere karşı dikkatli olmalı. Yükselen bir OBV, BNB yatırımcılarını yaklaşan bir sıçrama konusunda uyarabilir.

Boğaların Cesareti Kırıldı Mı?

8 Mayıs’ta Açık Faiz 6 milyon dolara yakın bir artış gösterdi. Bu süre zarfında Binance Coin 324 dolardan 316 dolara düştü ve bu da spekülatörlerin varlığı çok sayıda azaldığını gösterdi. Bu durum, üçgenin altındaki kırılmanın düşüş momentumunu beslediği fikrini güçlendirdi. Coinglass likidasyon verileri, Binance Coin’in 8 Mayıs’ta çok sayıda uzun pozisyonun likide edildiğini gösterdi.

Son iki günde, fiyatlar düşmeye devam ederken açık faiz yatay seyretti. Yazının yazıldığı saatten önceki iki saat içinde gerçekleşen işlem seansında, yine düşen fiyatların yanı sıra yükselen OI görüldü. Dolayısıyla ayıların bu hafta içinde fiyatları 308 dolar ve 301 dolar seviyelerine çekmesi muhtemel olabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Pepe (PEPE) Düşüşü Bitti Mi? 10 Mayıs Pepe Coin Fiyat Tahmini!
Pepe (PEPE) Düşüşü Bitti Mi? 10 Mayıs Pepe Coin Fiyat Tahmini!
340 Dolar? Başarabilir, Popüler Altcoin Ralliyi Yeniden Başlatabilir!
340 Dolar? Başarabilir, Popüler Altcoin Ralliyi Yeniden Başlatabilir!
Dogecoin Fiyatı İçin Muhtemel Senaryo: Buna Hazır Olun!
Dogecoin Fiyatı İçin Muhtemel Senaryo: Buna Hazır Olun!
Teknik Analiz: Bitcoin Düşüşü Bu Seviyede Duracak! Altcoinlerde Şok Satışları Gelebilir!
Teknik Analiz: Bitcoin Düşüşü Bu Seviyede Duracak! Altcoinlerde Şok Satışları Gelebilir!
260 Dolardan Nasıl Bu Seviyelere Geldi? 24 Dolar’ı Aşamayan Altcoin’de Grafikler Ne Söylüyor?
260 Dolardan Nasıl Bu Seviyelere Geldi? 24 Dolar’ı Aşamayan Altcoin’de Grafikler Ne Söylüyor?
Şov Bitti Mi? SUI, PEPE, FLOKI Coin Yorum! Gelecekleri Var Mı?
Şov Bitti Mi? SUI, PEPE, FLOKI Coin Yorum! Gelecekleri Var Mı?
ABD’nin İki Koldan Saldırdığı Altcoinde Son Durum!
ABD’nin İki Koldan Saldırdığı Altcoinde Son Durum!
4 Ünlü Uzmanın Yeni Hafta İçin Kripto Para Tahminleri!
4 Ünlü Uzmanın Yeni Hafta İçin Kripto Para Tahminleri!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023