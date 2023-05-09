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Kripto para şirketleri düzenleyici baskının ortasında oldukça zor bir dönem yaşıyor. Fakat merkezi borsalara ihtiyaç var. Aynı şekilde merkezi borsalara hizmet veren piyasa yapıcılara da. Son haberler piyasalar için hiç iyi değil. Volatilite önemli ölçüde artabilir.

Kripto Paralar Son Dakika

Jane Street ve Jump Crypto, ABD’deki düzenleyici baskı nedeniyle ülkede kripto hizmeti vermeyecek. Konuya aşina kişilere göre iki şirket ABD pazarından çekilirken küresel ölçekte işine devam ediyor. İki şirket de küresel ölçekte en büyük piyasa yapıcılar arasında yer alıyor. Emir defterlerini düzenleyen ve likiditeyi doğru ayarlayarak fiyat dengesini sağlayan bu şirketlerin kriptodan ABD özelinde uzaklaşıyor olması fiyatlarda ciddi sallantı görebileceğimiz anlamına geliyor.

ABD pazarındaki Bitcoin fiyatında makasın 500 dolar hatta üstüne çıkmış olması piyasa yapıcıların eksikliğini zaten gösteriyordu. Son Bloomberg raporuyla bu endişelerin boş olmadığı ortaya çıktı. Ülkedeki düzenleyici baskının kripto paralarla ilişkili şirketler üzerinde ciddi sonuçları var. Bankalar kripto şirketleriyle çalışmıyor, market makerlar olası cezalardan kaçınmak için ülkeden çekiliyor ve ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase kendine yeni yuva arıyor.

Jane Street ve Jump Crypto

İki şirketin ortak özelliği piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermeleridir. Eğer merkezi kripto para borsalarında piyasa yapıcıları olmazsa sadece yatırımcıların alım/satım emirleriyle çok daha volatilitesi yüksek bir emir defteri görürüz. Bununla birlikte hacimli alım satımlar bugün olandan çok daha büyük fiyat hareketlerini tetikler.

Jane Street market maker olarak kripto para pazarında kalacak ancak küresel işlerine ağırlık verecek. Bunu yaparken işini de küçültecek. Jump Crypto da benzer şekilde ABD dışındaki borsalarda hizmet vermeye devam edecek. Bunu yaparken ikisi de iş hacmini önemli ölçüde daraltıyor. Bu da sorunun sadece Coinbase veya Binance US gibi ABD merkezli borsaları etkilemeyeceğini gösteriyor.

Kripto para yatırımcıları bu kararın sonuçlarını önümüzdeki günlerde çok daha iyi hissedecek. Çeşitli altcoinlerin fiyatında yaşanacak anormal düşüş veya yükselişlerin temelinde de kimi zaman bu market maker eksikliğinin olduğunu göreceğiz. O halde potansiyel sallantıya hazır olun.