Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Her Yatırımcının Alıp Sattığı Bu 2 Altcoin İçin Flaş Düşüş Uyarısı!

Her Yatırımcının Alıp Sattığı Bu 2 Altcoin İçin Flaş Düşüş Uyarısı!

Özet

  • Yakından takip edilen kripto para analisti Bluntz, hem ETH hem BNB için düşüş uyarısında bulundu.
  • Analist, en büyük altcoin ETH'de bin 700 dolara varan bir düzeltme bekliyor.
  • Bluntz, BNB'de ise 260 dolara varan bir düzeltme öngörüyor.
08:30
10 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2018 yılında Bitcoin‘in (BTC) dibe vurduğunu tam vaktinde haber vererek gündeme oturan kripto para analisti ve stratejisti Bluntz, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) ve Binance Coin’in (BNB) yükseliş yorgunluğu belirtileri gösterdiği görüşünde. İşte analistin ETH ve BNB için ortaya koyduğu analizi.

Ethereum İçin Düşüş Uyarısı

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Bluntz, analizine Ethereum’un geçen hafta 2 bin civarına yükseldiğinde muhtemelen düşüş trende işaret eden düşen tepe kaydetmiş olabileceğini belirterek başladı. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, önümüzdeki günlerde Ethereum‘un bin 700 dolara kadar bir düzeltme yapmadan önce kısa süreli bir ralli yapmasını beklediği görülüyor:

Sizi bilmem ama ETH bana kesinlikle çok sıcak görünmüyor. Beş dalgalı net bir düşüş, yavaş üç dalgalı bir başka vahşi satış yaşadığımız 0,618 Fib’e geri dönüş. Bu bana daha düşük bir zirveyi işaret ediyor. Sanırım bir sonraki durağım yeniden değerlendireceğim seviye bin 700 dolar olacak.

Binance Coin (BNB) İçin Uyardu

Bluntz ayrıca dünyanın en büyük kripto para borsasının hizmet token’ı olan Binance Coin‘i (BNB) de yakından takip ediyor. Analiste göre BNB hem ABD doları hem de BTC karşısında düşüş trendinde:

BNB/USD paritesinde ve BNB/BTC paritesinde oldukça önemli bir yapı kayboluyor ve bu durum şimdiden büyük bir düşüş trendine sokmuş durumda. Piyasa bu paritede bir şeyi fiyatlandırmaya çalışıyor gibi görünüyor, muhtemelen bir FTX çöküşü veya daha fazla düzenleyici baskısı, emin değilim ama bana çok iyi görünmüyor.

Bluntz’un paylaştığı BNB grafiğine bakıldığında, altcoin’de 260 dolardaki fiyat bölgesine doğru bir düzeltme öngördüğü görülüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
Raoul Pal: 6 Ay İçinde Olacak! Makro Gurusundan Kripto Para Tahmini!
Raoul Pal: 6 Ay İçinde Olacak! Makro Gurusundan Kripto Para Tahmini!
JPMorgan: SEC Çok İleri Gitti! Gensler Uykusuz Gecelere Hazırlanmalı! Kriptoyu Yakından İlgilendiriyor!
JPMorgan: SEC Çok İleri Gitti! Gensler Uykusuz Gecelere Hazırlanmalı! Kriptoyu Yakından İlgilendiriyor!
Gece Hareketli! Grayscale Kripto Müjdelerini Sıraladı! SEC Köşeye Sıkışıyor!
Gece Hareketli! Grayscale Kripto Müjdelerini Sıraladı! SEC Köşeye Sıkışıyor!
Sıcak Gelişme: ABD Başkanı Biden Ayağına Sıkıyor! Kripto Para Yatırımcılarına 2024 Kasım Müjdesi!
Sıcak Gelişme: ABD Başkanı Biden Ayağına Sıkıyor! Kripto Para Yatırımcılarına 2024 Kasım Müjdesi!
Son Dakika! İki Kötü Haber, Kripto Paralar Sallantıya Hazır Olun!
Son Dakika! İki Kötü Haber, Kripto Paralar Sallantıya Hazır Olun!
Arbitrum (ARB) Fiyatı Buraya Ulaşacak! Alım/Satım Fırsatı Mı? Sinyaller Hedef Net Diyor!
Arbitrum (ARB) Fiyatı Buraya Ulaşacak! Alım/Satım Fırsatı Mı? Sinyaller Hedef Net Diyor!
Sıcak Gelişme! Fed Soru İşaretlerini Giderdi! Artık Yatırımcıların Kafası Bu Konuda Daha Rahat Olacak!
Sıcak Gelişme! Fed Soru İşaretlerini Giderdi! Artık Yatırımcıların Kafası Bu Konuda Daha Rahat Olacak!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023