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2018 yılında Bitcoin‘in (BTC) dibe vurduğunu tam vaktinde haber vererek gündeme oturan kripto para analisti ve stratejisti Bluntz, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) ve Binance Coin’in (BNB) yükseliş yorgunluğu belirtileri gösterdiği görüşünde. İşte analistin ETH ve BNB için ortaya koyduğu analizi.

Ethereum İçin Düşüş Uyarısı

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Bluntz, analizine Ethereum’un geçen hafta 2 bin civarına yükseldiğinde muhtemelen düşüş trende işaret eden düşen tepe kaydetmiş olabileceğini belirterek başladı. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, önümüzdeki günlerde Ethereum‘un bin 700 dolara kadar bir düzeltme yapmadan önce kısa süreli bir ralli yapmasını beklediği görülüyor:

Sizi bilmem ama ETH bana kesinlikle çok sıcak görünmüyor. Beş dalgalı net bir düşüş, yavaş üç dalgalı bir başka vahşi satış yaşadığımız 0,618 Fib’e geri dönüş. Bu bana daha düşük bir zirveyi işaret ediyor. Sanırım bir sonraki durağım yeniden değerlendireceğim seviye bin 700 dolar olacak.

Binance Coin (BNB) İçin Uyardu

Bluntz ayrıca dünyanın en büyük kripto para borsasının hizmet token’ı olan Binance Coin‘i (BNB) de yakından takip ediyor. Analiste göre BNB hem ABD doları hem de BTC karşısında düşüş trendinde:

BNB/USD paritesinde ve BNB/BTC paritesinde oldukça önemli bir yapı kayboluyor ve bu durum şimdiden büyük bir düşüş trendine sokmuş durumda. Piyasa bu paritede bir şeyi fiyatlandırmaya çalışıyor gibi görünüyor, muhtemelen bir FTX çöküşü veya daha fazla düzenleyici baskısı, emin değilim ama bana çok iyi görünmüyor.

Bluntz’un paylaştığı BNB grafiğine bakıldığında, altcoin’de 260 dolardaki fiyat bölgesine doğru bir düzeltme öngördüğü görülüyor.