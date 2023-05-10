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Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 18 altcoin için önemli bir değişiklik yapılacağını açıkladı. Bu değişiklik kapsamında FTX Token (FTT), Serum (SRM) ve OMG Network (OMG) dahil olmak üzere toplamda 18 altcoin İnovasyon Bölgesi’ne taşınacak. İşte o altcoin’ler.

Binance 18 Altcoin’i İnovasyon Bölgesi’ne Taşıyor

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, yaptığı son incelemeler ışığında 18 altcoin’in 10 Mayıs 2023 tarihinde (bugün) İnovasyon Bölgesi’ne taşınacağını duyurdu.

Kripto para borsasının İnovasyon Bölgesi’ne taşıyacağını belirttiği altcoin’ler olarak AirDAO (AMB), Ark (ARK), BitShares (BTS), Drep (DREP), FTX Token (FTT), Gifto (GFT), JasmyCoin (JASMY), Loom Network (LOOM), Enzyme (MLN), OAX (OAX), OMG Network (OMG), PERL.eco (PERL), pNetwork (PNT), SONM (SNM), Serum (SRM), Voyager Token (VGX), WazirX (WRX) ve DFI.Money‘i (YFII) sıraladı.

İnovasyon Bölgesi, Binance kullanıcılarına listelenen diğer altcoin’lere kıyasla daha yüksek volatilite ve riske sahip yenilikçi projelerin alım satımını yapabilecekleri bir yer sunmak amacıyla hayata geçirilmişti. Dev kripto para borsası yaptığı periyodik incelemeler sırasında bu tür projeler tespit ettiğinde onları İnovasyon Bölgesi’ne taşır. İnovasyon Bölgesi‘ndeki altcoin projeleri, gelişimleri bakımından Binance tarafından yakından takip edilir. Bu bakımdan yatırımcıların bu bölgede yer alan altcoin projelerine yatırım yaparken dikkatli olmaları gerekir.

Bir Altcoin’in İnovasyon Bölgesi’ne Taşınması “Delist” Sinyali Olabilir

Dikkat çeken taşınma duyurusunun ardından açıklama yapan Binance’in kurucu ortağı ve CEO Changpeng Zhao (CZ), artık bazı projeleri direkt delist etmek yerine, ilk önce projeleri gelişme göstermeyen projeler olarak İnovasyon Bölgesi’ne taşıyacaklarını, projeler hala geliştirme görmüyorsa delist edileceklerini açıkladı.

CZ’nin bu açıklaması bir altcoin’in sonradan İnovasyon Bölgesi’ne taşınmasının bir delist sinyali olabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.