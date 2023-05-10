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Kripto para piyasasının gündemine oturan memecoin Pepe (PEPE) yatırımcıları son fiyat düzeltmesinden etkilenmemiş gibi görünüyor. Varlıklı kripto para yatırımcıları sınıfında yer alan kripto para balinaları tokan için yükselişe işaret edecek şekilde varlıklarını artırmaya devam ediyor.

3 Kripto Para Balinası Milyonlarca Dolarlık PEPE Aldı

Twitter’da yaptığı zincir üstü analizleri ile yakından takip edilen Lookonchain, 9 Mayıs’ta büyük miktarlarda varlığı kontrol eden ve halk arasında balina olarak tanımlanan üç cüzdan adresinin yaklaşık yüzde 50’lik fiyat düşüşünün ortasında PEPE token biriktirmeye başladıklarını bildirdi.

Lookonchain, “3 kripto para balinası fiyatın düşmesinin ardından PEPE satın almaya başladı. 0x50C1, PEPE fiyatı 0,000002054 dolar iken Binance’den 1.4 trilyon PEPE (2.76 milyon dolar değerinde) çekti. 0x2Baa 0,000001942 dolardan 223 ETH’lik (412 bin dolar değerinde) ile 212 milyar PEPE (429 bin dolar değerinde) satın aldı. 0x3AE8 ise 0,000001957 dolardan 450 ETH’lik (831 bin dolar) ile 424 milar PEPE (864 bin olar değerinde) satın aldı.” açıklamasında bulundu.

Öte yandan merkeziyetsiz token veri analiz platformlarından biri olan DEXTools verileri, benzersiz PEPE token sahiplerinin sayısının 100 bini seviyesini geçtiğini gösteriyor. Bu, fiyattaki geri çekilmeye rağmen yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiği anlamına geliyor.

CoinMarketCap verileri PEPE’nin son 24 saatte yaklaşık 500 milyon dolarlık işlem hacmi ile yüzde 5,44 düşüşle 0,000001932 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Hafta başından bu yana PEPE fiyatında yaşanan ve yüzde 50’yi aşan geri çekilmeye rağmen ünlü memecoin’in son 7 günde yüzde 120’nin üzerinde, son 30 günde yüzde 3 bin 300’e yakın değer kazanımı ile işlem görmeye devam ediyor.

PEPE’nin İşlem Hacmi Hızla Binance’e Kaydı

Veriler ayrıca PEPE’nin işlem hacminin, merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap’ten altcoin’i geçen hafta listeleyen merkezi kripto para borsası Binance‘e kaydığını ortaya koyuyor

Başlangıçta PEPE ticaretinin büyük kısmı merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap aracılığıyla yapılıyordu. Ancak son 24 saatte gerçekleştirilen PEPE ticaretinde Uniswap’teki 55 milyon dolarlık işlem hacmine kıyasla Binance’de 160 milyon doların üzerinde işlem hacmi üretildi. Piyasa gözlemcileri PEPE’nin işlem hacminin hızla Binance‘e kaymasının gerekçeleri olarak yüksek erişilebilirliği ve düşük işlem ücretlerini gösteriyor. Şu anda Uniswap’i kullanarak PEPE alıp satmayan isteyen yatırımcılar 35 doları bulan işlem ücretleri ile karşı karşıya kalırken, Binance’te işlem başında çok daha düşük ücretler çıkıyor.