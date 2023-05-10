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Önde gelen Blockchain analiz platformu Santiment, en büyük kripto para Bitcoin’e (BTC) karşısında altcoin fiyatlarında yaşanan büyük düşüşlerin ortasında beş altcoin’in ucuzluk bölgesine girmek üzere olduğunu bildirdi. İşte analiz platformunun işaret ettiği o altcoin’ler.

Santiment: LTC, SRM, RAD, VIDT ve HIGH Fırsat Bölgesine Yaklaşıyor

Blockchain analiz platformu Santiment, Litecoin (LTC) ve dört altcoin’in yatırımcılarının büyük bir kısmını zarara sokmasının ardından yetersiz alım gördüğünü belirtti. Santiment’e göre Litecoin, merkeziyetsiz borsa Serum (SRM), eşten eşe işbirliği aracı Radicle (RAD), NFT oluşturma ve doğrulama aracı VIDT Datalink (VIDT) ve metaverse ekosistemi Highstreet (HIGH) dibe vurdu ya da vurmak üzere:

Bitcoin ve Ethereum kendi aralıklarında ayakta kalmayı başarırken, altcoin’ler düşmeye devam ediyor ve her birinin fırsat bölgelerine girmeye başladığını görüyoruz. Yatırımcıların özellikle sıkıntı yaşadığı ve yakın gelecekte dibe vurabilecek varlıklar arasında LTC, SRM, RAD, VIDT, HIGH yer alıyor.

Borsalardaki BTC Arzı Son 65 Ayın En Düşük Seviyesinde

Ucuzluk bölgesine girmiş ya da girmek üzere olan altcoin’leri paylaşmasının ardından Bitcoin‘e dönen Santiment, kripto para borsalarında tutulan BTC arzının son 65 ayın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Platforma göre kripto para borsalarındaki BTC arzının düşük olması potansiyel olarak yükseliş anlamına geliyor:

Kripto para borsalarındaki BTC arzı şu anda 2017’nin Aralık ayından beri görülen en düşük seviyede. Bu, son 5.5 yılın en düşük seviyesi ve borsalardaki BTC arzının bu denli düşük olması yatırımcıların BTC’lerini kendi kontrolündeki cüzdanlarda saklamaya yöneldiklerini gösteriyor. Bu durumun bir sonucu olarak borsa cüzdanlarından direkt satış yapılması ihtimali azalmış oluyor ve bu son derece pozitif bir işaret.

CoinMarketCap verileri, en büyük kripto para BTC‘nin bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,44 yükselişle 28 bin 175 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.