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Pepe (PEPE), son dönemde kripto para sektörünü kasıp kavuran bir figür olsa da bunun aslında internetin en popüler figürlerinden birisi olduğu unutulmamalı. Aynı bir zamanlar Dogecoin’in maskotu Shiba Inu‘nun olduğu gibi internet forumlarından türetilen Pepe the Frog yani Kurbağa Pepe, kısa sürede popülerliğini maddi kazanca dönüştürmeyi başardı. PEPE figürünün yaratıcısı olan Matt Furie ise ilginç bir açıklamada bulundu.

Pepe’nin Yaratıcısı, PEPE’yi Bilmiyor

Son dönemde rekor yükseliş elde ederek tüm gözleri üzerine çeken PEPE‘nin değil de buna ilham veren figürün arkasındaki isim olan Furie, PEPE’yi aslında bilmiyor. Furie, dün katıldığı bir Twitter Spaces yayınında kripto para olan PEPE’yi bilmediğini ifade etti.

Mike Furie konu hakkında kendisine sorulan PEPE sorusuna, DOGE odaklı bir yanıt verdi. Ünlü isim, konu hakkında şunları belirtti:

“Aslında bunu ilk defa duyuyorum. Ethereum’u (ETH) ve Bitcoin’i (BTC) duydum ve aslında Dogecoin’i de duydum. Bu da (PEPE) öyle bir şey mi? Ben Dogecoin maxisiyim.”

Pepe’nin (PEPE) arkasındaki takım bu girişimden milyonlarca belki de milyarlarca dolar kazanmış olabilir. Bu figüre hayat veren Furie’nin bundan pay aldığı bile iddia edilirken ünlü ismin daha bunun adını bile duymaması şaşkınlığa yol açtı.

PEPE Çılgınlığı Sürebilir

Meme coin tüm zamanların rekor seviyesi göz önüne alındığında dip noktadan zirveye doğru %5.000 gibi inanılmaz bir yükseliş yaptı. Daha sonra piyasanın geneli ile sert bir düşüş dalgasına yakalanan PEPE, yine de son döneme damga vurmayı başardı.

PEPE, sadece 23 gün önce tüm zamanların en düşük seviyesinde yani 0.000000055142 dolar bandında işlem görüyordu. 5 gün içerisinde tüm zamanların rekorundan %56 geriye düşen PEPE buna rağmen hala dip noktanın yaklaşık %3.000 üzerinde bulunuyor. Toplam piyasa değerine göre en büyük 60. kripto para birimi olan PEPE, günlük 500 milyon doların üzerinde ticari hacme ulaşıyor. Birçok borsa tarafından da listelenen PEPE’ye yönelik ilgi yavaş yavaş azalsa da bunun bir anda yok olması beklenmemeli. Furie’nin hayranı olduğu Dogecoin de benzer dönemlerden geçti ancak artık piyasada bir demirbaş halini aldı.