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Bitcoin (BTC), son birkaç gündür işlem trafiğinin ve işlem ücretlerinin son yılların en yüksek seviyesine çıkması ve dev kripto para borsası Binance gibi popüler oyuncuların BTC çekme işlemlerini geçici olarak askıya almak zorunda kalmasıyla bir miktar satış baskısı altına girdi. Önemli bir veri en büyük kripto para için yükselişe işaret ediyor olsa da yatırımcıların kafasını karıştıracak başka veriler de söz konusu.

BitMEX’teki Fonlama Oranı Mart Ayı Seviyelerine Çıktı

Zincir üstü verilere göre, kripto para borsası BitMEX‘te Bitcoin’de açığa satış yapanların oranı son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Veri sağlayıcısı Santiment’e göre bu durum fiyatın yükselmesi ihtimalini artırıyor:

Bitcoin’in BitMEX’teki fonlama oranı, fiyatın son yükselişinden hemen önce, Mart ayının ortasında açılan yoğun satış emirlerinden bu yana en negatif seviyede. Genel olarak, kalabalık ezici bir çoğunlukla fiyatın düşeceğini varsayarak pozisyon aldığında fiyatın yükselme ihtimali artmaktadır.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada 535 milyar dolar piyasa değeri ile 27 bin 591 dolardan işlem görüyor. Teknik, şu an için 27 bin dolar seviyesi düşüşün önünde set görevi görmeye devam ettiğini, bu desteğin kırılması halinde ise 24 bin dolara varan bir düşüş yaşanacağını gösteriyor.

Bitcoin İşlem Ücreti Yüksek Kalmaya Devam Ediyor

Son iki gündür Bitcoin işlem ücretini çevreleyen yoğun haber akışına rağmen ağın işlem ücreti herhangi bir soğuma belirtisi göstermiyor. Son 24 saat içinde, Bitcoin ağındaki işlem ücreti bir kez daha önemli miktarda arttı. Kripto medya hesabı WhaleWire, konuya ilişkin yaptığı bir değerlendirmede “Şu anda işlem başına ortalama işlem ücreti 30,91 dolar ve birçok analist kısa vadede işlem ücretlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.” dedi.

Bitcoin Ordinal‘lerine yani Bitcoin NFT’lerine yönelik güçlü talep, işlem ücretindeki artışın arkasındaki ana neden oldu. Zincir üstü veri sağlayıcısı Glassnode, Bitcoin Ordinal’lerinin neden olduğu durum için “Bitcoin, metin tabanlı yazılar başka bir deyişle Ordinal’ler kullanan BRC-20 token‘ları tarafından yönlendirilen blok alanı konusunda oldukça yüksek oranda talep görüyor. Bu, blok başına ödenen ortalama işlem ücretinin 2,905 BTC’ye ulaştığından dolayı madenciler için önemli bir gelir artışına neden oldu ve geçmiş boğa zirvelerine yakın bir seviyede.” analizinde bulundu.

Öte yandan kilit makro gelişmeler Bitcoin fiyatının seyrini belirlemede rol oynamaya devam ediyor. FOMC Başkan Yardımcısı John Williams, 9 Mayıs’ta yaptığı açıklamada ekonomi ve para politikasına ilişkin görüşlerini paylaşırken şu önemli ifadeleri kullandı: