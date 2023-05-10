Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcılar son birkaç haftada PEPE Coin için öylesine büyük bir talep oluşturdu ki Binance bile onu listelemek zorunda kaldı. Ayı piyasalarında düşen hacimler borsaları bu tarz ani kararlar almak zorunda bırakabiliyor. ARB, SUI gibi altcoinleri gölgede bırakan PEPE Coin balinalara getirdiği kazançla herkesin gözdesi oldu.

PEPE Coin Yorum

Pepe (PEPE) Coin fiyatı, Nisan ayının başından bu yana etkileyici biçimde arttı. Nisan ortasından itibaren daha fazla yatırımcı ondan haberdar oldu ve ilgi katlanarak arttı. Düşüşe rağmen, MEME fiyatı dün sıçradı ve muhtemelen başka bir ralli başlattı. Bu, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine yol açan bir yükseliş mi olacak, yoksa bu sadece bir rahatlama rallisi mi?

Pepe Coin, 14 gün içinde %2400 artış göstererek “meme coin sezonunun” tartışmasız lideri oldu. Yukarı yönlü hareket 5 Mayıs’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,0000044 dolarda nihayete erdi. Binance listelemesi onun için bir zirve sinyaliydi ve düşüşü şaşırtıcı olmadı.

Öte yandan %40’lık düşüş yaşanırken 0,0000015 dolar seviyesinin kritik destek bölgesi olduğundan ve potansiyel sıçramanın buradan başlayabileceğinden bahsetmiştik. Öyle de oldu. Şimdiyse PEPE Coin fiyatı 0,000002 dolar seviyesini destek olarak korumaya çalışıyor. Şimdilik düşüş sona erdi ve yükseliş başladı.

PEPE Coin Fiyat

Peki bundan sonra PEPE Coin fiyatı ne olacak? Kısa vadeli 30 dakikalık grafikten elde edilen teknik analiz, daha yükseliş eğilimli bir PEPE Coin tablosu çiziyor. Bunun nedeni hem Elliott Dalga teorisi hem de fiyat hareketidir. Dalga sayımı, tamamlanmış olası bir A-B-C düzeltici yapısını göstermektedir. Aşağı doğru hareketin 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinde sona ermesi, yapılan düzeltmeye uyuyor.

Ardından, fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana var olan azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Bu, PEPE Fiyat düzeltmesinin yapılması ve bir rallinin başlaması olasılığına daha da uyuyor.

Eğer olumlu senaryo gerçekleşirse önümüzdeki saat ve günlerde fiyat 0,0000030-0,0000034 dolar bölgesine doğru ilerleyebilir. Bu seviyenin üstündeki kapanışlar ise yeni ATH testine zemin hazırlayacaktır. Bugün 15:30’da gelecek enflasyon verisi potansiyel rallinin yakıtı olabilir.

Peki tam tersi senaryoda ne olacak? Kısa vadede 0,0000018 ve 0,0000015 dolar desteklerinin kaybedildiği ortamda 0,000001 dolara doğru bir düşüş mümkün görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.