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Çarşamba ve Perşembe günü gelecek kritik verilerin endişesiyle yatırımcıların risk iştahı gevşedi. Ancak kripto yatırımcıları hatta piyasalarla yeni tanışanlar bile fiyat beklentilerini orta vadeli hedeflere göre şekillendirmeleri gerektiğini öğreniyor. Peki önümüzdeki 6 ayda kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Dünyanın En İyi Kripto Para Yorumcusu

Eğer böyle biri olsaydı muhtemelen Goldman Sachs gibi dev bir şirkette görev yapmış bir isim olurdu. Ancak kripto piyasaları o kadar yüksek volatilite ve riske sahip ki eski Goldman Sachs yöneticileri bile tahminlerinde yanılabiliyor. Fakat yine de onların bakış açıları kripto para yatırımcılarının ufkunu açabilir.

Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal kısa süre önce piyasalara dair önemli tahminlerde bulundu. Makro gurusu Nathaniel Whittemore ile yeni bir röportajında kriptonun büyük bir fiyat patlamasına zemin hazırladığını söylüyor.

“Önümüzdeki altı ay, kripto çok güçlü. Bunun, küresel merkez bankası bilançoları bir süreliğine küçülürken daha uzun bir geri çekilme dönemi olan 2019’un bir tekrarı olduğunu düşünmüyorum. Dünyada neler olup bittiğini ve nereye gittiğini bildiğimiz için muhtemelen hızlanacağız. Bence bu daha çok 2015-16 döngüsüne benziyor; büyük bir yükseliş, ki bence hala ortasındayız, sonra beş ay kadar uzun bir yatay düzeltme ve ardından merkez bankalarının gerçekten devreye girdiğini görmeye başladığınızda daha yüksek bir patlama.”

Kripto Paralar Yorum

Pal ayrıca, ayı piyasası sırasında alana akan risk sermayesi (VC) yatırımının, ürün geliştirmeyle birlikte, kriptonun benimsenmesini artıracak yeniliklerle sonuçlanmasının muhtemel olduğunu söylüyor.

“Ama daha da önemlisi, VC’de alana çok fazla para girdi ve ürün geliştiren çok sayıda insan vardı. Dolayısıyla, benimsemenin hızla artmasını bekliyorum. Peki hangi alan bu benimsemeyi patlatacak? Herhangi bir yerden gelebilir. Oyun sektöründen gelebilir. Dijital kimlikten gelebilir. NFT ve Web3 alanındaki markalardan gelebilir. DeFi’den gelebilir. Bilmiyorum. Ama geliyor. Bu yüzden bunun çok ilginç olduğunu düşünüyorum.”

Eski Goldman Sachs yöneticisi ayrıca hedge fonlarının kriptoya yatırım yapmaya başlayarak piyasalara ciddi anlamda likidite pompalayacağına da inanıyor.

“Büyüleyici olan şey, TradFi’deki küresel hedge fon endüstrisinin 3 trilyon dolar olması. Bunların hepsi emeklilik fonu parası, devlet varlık fonu parası, yüksek net değer ve bireysel emeklilik hesapları. Dijital varlık hedge fonu, yani tüm kripto hedge fonlarının toplamı yaklaşık 5 milyar dolar. Bu, büyüklüğün %1’i kadar. Dolayısıyla bu alana çok fazla sermayenin aktığını göreceğimizi düşünüyorum, uygun sermaye, sadece perakende sermaye değil, aynı zamanda ihtiyaç duyulan alana yapışkan, uzun vadeli mega sermaye akıyor. İkincil piyasalar likit değil, bu yüzden de bu kadar değişkenler.”

Bireysel emeklilik ve yatırım fonları konusunda en büyük adım Fidelity şirketinden gelmişti. Geçtiğimiz yıl sonunda trilyon dolarlık varlık yöneticisi şirket bireysel ve kurumsal müşterilerine direkt olarak kripto paralara yatırım yapma imkanı tanıdı. Bunun etkilerini de muhtemelen (eğer gelirse) sonraki boğa sezonunda net biçimde göreceğiz.