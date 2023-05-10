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ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC son FTX çöküşünün ardından sahneye çıktı ve bir öneriyle geldi. Buna göre kripto para saklama hizmeti veren şirketlerin yeterlilik çıtası üst seviyeye taşınıyordu. Fakat kurallarla ilgili yorumlar toplanmaya devam ederken oklar düzenleyici kuruma çevrildi. Neler oluyor?

SEC Çok İleri Gitti

Gensler yakın zamanda kripto para yatırımcılarının varlıklarını onaylı emanetçilerde tutmasını sağlayacak yeni bir kural önerdi. Onun bu kural önerisi oldukça kapsamlıydı ve mevcut çoğu kripto şirketinin bu kurala göre yeterlilik sağlaması pek mümkün görünmüyor.

Menkul kıymetler düzenleyicisi, kayıtlı yatırım danışmanlarının müşteri varlıklarını nasıl tuttuğuna ilişkin genişletilmiş gereksinimin, firmaların sorumlu olduğu hemen hemen her şeyi kapsaması gerektiğini söyledi. Şubat teklifi kripto para birimini açıkça kapsarken, kripto endüstrisiyle her zaman aynı tarafta olmayan kuruluşların (finans devi JPMorgan ve Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) gibi) yüksek sesli itirazlarını çeken bir hareketle diğer varlıkları da içeriyordu.

İki aylık kamuya açık yorum süresi bu hafta sona ererken SBA, “kapsamlı değişikliklerin” maliyetinin daha küçük yatırım danışmanlarını tehdit edebileceğini ve onları başkalarıyla birleşmeye veya işten çıkmaya zorlayabileceğini söyledi. SBA Avukatlarına göre SEC yaptığı bu değişikliğin doğuracağı sorunları ölçmeden hareket etti.

SEC Kripto Konusunda Yetkisini Aşıyor

JPMorgan yöneticileri SEC’i “uzun yıllardır iyi işleyen finansal piyasalardaki operasyonların önemli bir bölümünü bozacak” “aşırı geniş bir yaklaşım” benimsemekle suçladılar. Onlara göre kuralların kapsamı son derece geniş ve kripto şirketlerini zorlarken aynı zamanda yatırım şirketlerinin de canına okuyabilir.

ABD menkul kıymetler endüstrisinin baş lobi grubu olan Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği, bunu “dolaylı ve uygunsuz düzenlemeyle sonuçlanan yetki aşımı” olarak nitelendirdi ve repo anlaşmaları, menkul kıymet kredileri, türevler ve yıllık gelirler gibi bir dizi varlık sınıfının SEC’in aklındaki bazı gereklilikleri temelde karşılayamayabileceğini savundu.

Kripto yatırım şirketi a16z ise son kural değişikliğiyle ilgili aşağıdaki yorumu yaptı;

“Önerilen bu yasağın yasadışı, uygulanamaz ve tehlikeli olduğuna inanıyoruz. Yatırım danışmanlarının kurallara uyması neredeyse imkansız çünkü son kural önerisi birçok kripto varlığı için gözetimin nasıl işlediğine dair lojistiği, kripto varlık piyasalarının temelini oluşturan ekonomiyi ve hatta temel istatistikleri ve diğer verileri dikkate almıyor.”

Kripto sektöründeki devlet tarafından yetkilendirilmiş tröst şirketleri hala nitelikli emanetçi olarak listeye girip giremeyeceklerini öğrenmek için sabırsızlanıyor.

New York’ta lisanslı bir tröst iştiraki bulunan Bakkt Holdings Inc şirketinin genel danışmanı Marc D’Annunzio, devlet tarafından yetkilendirilmiş firmaların hariç tutulması halinde, “tüketicilerin ve yatırımcıların daha az korunacağından ve varlıklarını korumak için saklama hizmetleri için sınırlı seçeneklere sahip olacağından korkuyoruz” dedi.

Sonuç olarak SEC’in kripto saklama hizmeti konusundaki yeni kuralları bu alandaki şirketlerin çoğunu düzenlenmemiş bölgelerde faaliyet göstermeye itebilir.