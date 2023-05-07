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Şov Bitti Mi? SUI, PEPE, FLOKI Coin Yorum! Gelecekleri Var Mı?

Özet

  • PEPE Coin'in roketlerindeki yakıt şimdilik bitti ancak 0,000033 dolar üstü kapanışlar onu diriltebilir.
  • SUI Coin bu hafta meme tokenlerin kurbanı oldu.
  • FLOKI Coin fiyatı 0,00004 dolar desteğini geri kazanmak zorunda.
17:25
7 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance tarafından birbirine yakın tarihlerde listelenen 3 popüler altcoin haftaya damga vurdu. Heyecan verici yükselişin ardından durulan meme tokenler ve geleceğin Solana’sı olarak görülen SUI Coin. Peki bunların geleceği var mı? Sıradaki hedefleri kaç dolar olacak?

SUI Coin

Gündemdeki 3 altcoin arasında fayda üreten tek kripto para SUI’dir. Testnet sürecinde devasa kitlelere ulaşan ve Coinbase gibi devlerden yatırım alan Layer1 çözümü gelecek vadediyor. Özellikle Aptos ile uyumlu dil yapısı bu devasa ekosistemden SUI’ye önemli transferler görebileceğimizi gösteriyor. Temelleri sağlam, kurumsal yatırımcıların desteği güçlü ve sonraki boğa sezonunda Solana benzeri kazanç sağlama potansiyeli azımsanamayacak kadar çok. Elbette beklenen boğa gelmeli ve AVAX, SUI, APTOS derken onlarca farklı hızlı, düşük ücretli alternatife sahip olmamalıyız.

Aptos ile karşılaştırıldığında güncel dolaşım arzında göre fiyatın 2 dolar üstünde tutunması mantıklı görünüyor. Ancak öncelikle 1,41 dolar bandı üstünde 4 saatlik kapanışlar görülmeli. Fiyat neredeyse listelendiğinden beri yatay seyrediyor. PEPE Coin gibi alternatiflerin bu haftayı işgal etmiş olmasının rolü bu konuda fazla.

Pepe Coin Yorum

Binance dahil neredeyse tüm büyük borsalarda (Coinbase hariç) hızlı biçimde listelendi. Harika bir marketing süreci yaşadı ve sosyal medyadaki hype “meme token” tanımına yakışır şekildeydi. Elon Musk memleri seviyor ve gelecekte yapacağı Pepe figürlü paylaşımlar DOGE benzeri ani yükselişlerin yaşanmasına neden olabilir.

Diğer taraftan çok fazla yatırımcı Binance borsasında listeleme gelmeden önce alım fırsatı buldu ve maliyetleri güncel fiyata nispeten makul. Binance listelemesi meme tokenler için genelde zirve sinyali olarak kabul edilebilir. Ancak bu listeleme orta ve uzun vadede Pepe Coin’in hayatta kalabilmesi için önemliydi. Eğer fiyat 0,000033 dolar ve üstünde kapanışlar görürse tekrar 0,0000435 dolar zirvesini hedefleyebilir.

Floki Coin Yorum

Pepe Coin ile gelen hype en çok Floki Inu (FLOKI)’nun işine yaradı. Binance Pepe’yi tek başına listelemedi ve yanına onu da dahil etti. Yine Elon Musk’ın hayatı, paylaşımlarıyla bağlantılı olan Floki arttık büyük likiditenin kapılarını araladı. Özel günlerde Musk’ın Shiba Inu cinsi köpeğiyle ilgili yaptığı paylaşımlar onu da yukarı itebilir.

Kısa vadede yükselişin sürebilmesi için 0,00004 dolar üstünde kapanışlar yapması gerekiyor. Eğer 0,00005412 dolar eşiği aşılırsa sonraki büyük direnç 0,000068 dolar olacaktır. Floki Coin de Binance tarafından listelendiği için bu durum eğer sonraki boğa sezonuna kadar büyük badirelerden geçmezse onu gerçek bir zirve için yukarı taşıyabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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