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Pandemi, enflasyon, yüksek faizler, dolar kurunun desteklediği hayat pahalılığı derken işler daha da karıştı. ABD 2021 yılında önemsemediği enflasyon sorununa geç müdahale ettiği için şimdi çok daha zorlu bir sınavın ortasında. Bankalar iflas ediyor ve ABD vatandaşları varlıklarını hızla sistemin dışına taşıyor.

JPMorgan Analistleri Yorum

Analistlere göre SEC devam eden bankacılık krizine karşı daha fazla kurumun çökmesini önlemek için açığa satışları yasaklayabilir. Short işlemler bir hissenin değer kaybedeceği varsayımıyla açılır ve şu ana kadar batan Amerikalı bankalardan açığa satış yapanlar 1 milyar doların üstünde kazanç elde etti.

Son dönemde birkaç ABD bankasının çökmesiyle birlikte sektör oyuncuları, açığa satış yapanların insanları korkutarak krizin daha fazla bankayı etkisi altına alacağını düşündürdüğünü savunuyor. JP Morgan analistleri, bu argümanın düzenleyicileri geçici olarak açığa satış faaliyetlerini durdurmaya zorlayabileceğini belirtti.

Amerikan Bankacılar Birliği (ABA) 4 Mayıs’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na mektup yazarak açığa satış yapanların piyasaları manipüle edebiliyor olacağını söyledi. ABA’nın Baş Politika Sorumlusu Naomi Camper, işlem gören bazı hisselerin altta yatan temellere meydan okuduğunu belirtti.

ABD Bankalarının Kâbusu

Sorun şu ki ülkede 700’ün üstünde banka yeterince sağlam olmadığını son raporun ardından Nisan ayında ilan etti. Daha da kötüsü bankalar hakkında iflas iddialarının sosyal medyada dolaşıma girmesi fiyatlarının daha hızlı biçimde erimesine neden oluyor. Hatırlarsanız Silicon Valley Bank’ın CEO’su “sosyal medyadaki kargaşanın” iflaslarına zemin hazırladığını savunmuştu. SVB ve diğerlerini yıkan risklerini doğru ayarlayamayışlarıydı yani matematiğe yenildiler.

Ancak açığa satış ve sosyal medyadaki FUD dalgaları gerçekten sağlam olan bankaların bile iflas etmesine neden olabilir. Çünkü bu kabusun sonucu bankrun’a dönüşüyor ve hiçbir banka tüm müşterileri paralarını çekmeye geldiğinde onlara bunun ödemesini yapamaz. Kısmi rezerv bankacılığının mantığı bu sorunu çözemiyor.

Açığa satış yapanlar, bazı bölgesel bankaların hisselerinde önemli fiyat dalgalanmalarına yol açan korkuları körüklemekle suçlanıyor. Los Angeles’taki Pacific Western ve Tennessee’deki First Horizon iki ay içinde hisse değerlerinde önemli düşüşler yaşadı. Toplam 532 milyar dolar mevduata sahip üç büyük bölgesel banka halihazırda iflas etmişken, açığa satış yapanlar kâr içinde yüzüyor gibi görünüyor. Veri firması Ortex, satıcıların bu zor durumdaki hisselere karşı pozisyon alarak 1,2 milyar dolar kazandığını raporladı.

Yine de araştırma şirketi Ipsos’un son raporu tahmin edilenden daha iyimser bir tablo çiziyor. Ipsos, Amerikalıların çoğunun hala bankalarına güvendiğini bildirdi. Ankete göre, Amerikalıların çoğu bankalarının istikrarına ve bankalarındaki mevduatlarının güvenliğine makul ölçüde ya da büyük ölçüde güveniyor.