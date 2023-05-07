Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Çin Kriptoyu Yasakladığını Sanıyordu! Fakat Öyle Olmadı!

Çin Kriptoyu Yasakladığını Sanıyordu! Fakat Öyle Olmadı!

Özet

  • Çin kripto paraları yasakladığını düşündü ancak vatandaşlar bunu aşmanın yolunu buldu.
  • FTX iflas ettiğinde mağdurların yüzde 8'i Çinliydi.
  • Huobi dahil birçok şirket Hong Kong üzerinden faaliyetlerine devam etti.
15:55
7 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2021 yılında Elon Musk’ın zeminini hazırladığı ve Çin’in büyük darbeyi vurduğu bir düşüş dönemi yaşadık. Kral kripto para birimi muzip milyarderin yaptığı “çevresel endişeler (!)” paylaşımlarının ardından zaten hızla değer kaybetmişti. Ardından Çin yasak kararlarının belki de bininci kez duyurdu.

Çin Kripto Yasağı

Madencilere gelen yasak ardından tüm kripto şirketlerine genişletilmişti. Ülkedeki kripto para borsaları Çinli müşterilere hizmet vermeyi kesmek zorunda kaldı. Fakat son aşamaya kadar Çin yasağına direndiler. Hatta vatandaşlar Çin’in takibine takılmasın diye SMS ile doğrulamayı durduran ve sadece mail üzerinden doğrulama kodu gönderen şirketler bile oldu. Yine kaotik günlerdi.

Çin bu yasağın ardından enerji üretimi için kömürü bırakmadı, karbon ayak izi küçülmedi ve günah keçisi ilan edilen Bitcoin de ölmedi. Farklı ülkelere taşınan madenciler hayatına devam etti. Çin’in ana amaçlarından biri ülkeden kontrolsüz para çıkışı riskini bertaraf etmenin yanı sıra kendi dijital para birimi için görkemli bir lansman yapmaktı. İnsanların daha kolay denetlenebildiği akıllı para fikri Çin’in çok hoşuna gitmişti. Sonradan gördük ki Çinli yetkililer onu da beceremedi. Dijital Yuan ile çok daha büyük kara para aklama faaliyetlerinin yapıldığı ortaya çıktı.

Çin Kriptoyu Yasaklayamadı

Tüm bunlar olurken Çinli yetkililer ülkedeki vatandaşların kripto paralardan izole edildiğini düşünüyordu. Fakat durum hiç de öyle değildi. 2021 yılında yasak kararı alınmış olsa da şirketler Çinli müşterilere hizmet vermeye devam ediyor. Örneğin, FTX’in Kasım ayındaki iflas başvurularının bir parçası olarak sunulan bir belge, Çinli kullanıcıların borsa müşterilerinin %8’ini oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Dahası, Çinli kripto firmaları kendilerine güzel bir kamuflaj buldular. Çin anakarası kripto konusunda sert bir tavır takınmış olsa da Huobi gibi Çinli firmalar Hong Kong’da güvenli bir sığınak buldu. Burada, hükümetin daha kripto dostu politikaları ve ilerici düzenlemeleri, şehrin Asya’nın baskın kripto merkezlerinden biri olarak ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Kripto hizmet sağlayıcıları için yaklaşan bir lisanslama rejimine ek olarak, Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) bankalardan kripto firmalarına hizmet vermelerini isteyecek kadar ileri gitti.

Huobi ise Hong Kong’daki ilk tam uyumlu borsalardan biri olma niyetinde olduğunu belirtti. Ve yeni lisanslama rejimi yürürlüğe girdiğinde HKMA yetkisi alma yolunda ilerliyor.

Huobi Çinli kripto yatırımcılarını ağırlamak için rakiplerinden daha ileri gidiyor ve adeta Çin yönetimi ve onun yasaklarıyla alay ediyor. Borsa, Çinli kullanıcıları yasağı aşmanın bir yolu olarak Dominika’nın dijital vatandaşlık programına başvurmaya bile yönlendiriyor. Huobi’nin Karayip ülkesi ile ortaklığı da stratejik bir ittifakın parçası.

TRON ve DMC Labs ile birlikte Huobi, TRC-20 token Dominica Coin’in çıkarılmasında önemli bir rol oyandı. Kasım ayında piyasaya sürülen DMC, sahiplerine Dominik dijital vatandaşlığı hakkı veriyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Tüm Rüzgar Onun Arkasındaydı! Binance Listeleyince Fiyatı Yüzde 6 Düştü! Şimdi Ne Olacak?
Tüm Rüzgar Onun Arkasındaydı! Binance Listeleyince Fiyatı Yüzde 6 Düştü! Şimdi Ne Olacak?
İlk 10’daki Kripto Para Büyük Kırılıma Yaklaşıyor! Kaç Dolar Olacak?
İlk 10’daki Kripto Para Büyük Kırılıma Yaklaşıyor! Kaç Dolar Olacak?
Şov Bitti Mi? SUI, PEPE, FLOKI Coin Yorum! Gelecekleri Var Mı?
Şov Bitti Mi? SUI, PEPE, FLOKI Coin Yorum! Gelecekleri Var Mı?
Kıdemli Kripto Trader: Kötü Haberlerim Var! Hayır Düşündüğünüz Gibi Değil!
Kıdemli Kripto Trader: Kötü Haberlerim Var! Hayır Düşündüğünüz Gibi Değil!
4 Ünlü Uzmanın Yeni Hafta İçin Kripto Para Tahminleri!
4 Ünlü Uzmanın Yeni Hafta İçin Kripto Para Tahminleri!
Vakit Geldi! 24 Kritik Gelişme Bu Hafta Bitcoin, Altın ve Altcoinlere Yön Verecek! Büyük Riske Dikkat!
Vakit Geldi! 24 Kritik Gelişme Bu Hafta Bitcoin, Altın ve Altcoinlere Yön Verecek! Büyük Riske Dikkat!
Kripto Paralar Yeni Güne Nasıl Başladı? Dönüm Noktası Yaklaşıyor!
Kripto Paralar Yeni Güne Nasıl Başladı? Dönüm Noktası Yaklaşıyor!
Çin Kripto Paralar İçin Toplandı! İşte Alınan Kararlar!
Çin Kripto Paralar İçin Toplandı! İşte Alınan Kararlar!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023