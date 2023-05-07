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2021 yılında Elon Musk’ın zeminini hazırladığı ve Çin’in büyük darbeyi vurduğu bir düşüş dönemi yaşadık. Kral kripto para birimi muzip milyarderin yaptığı “çevresel endişeler (!)” paylaşımlarının ardından zaten hızla değer kaybetmişti. Ardından Çin yasak kararlarının belki de bininci kez duyurdu.

Çin Kripto Yasağı

Madencilere gelen yasak ardından tüm kripto şirketlerine genişletilmişti. Ülkedeki kripto para borsaları Çinli müşterilere hizmet vermeyi kesmek zorunda kaldı. Fakat son aşamaya kadar Çin yasağına direndiler. Hatta vatandaşlar Çin’in takibine takılmasın diye SMS ile doğrulamayı durduran ve sadece mail üzerinden doğrulama kodu gönderen şirketler bile oldu. Yine kaotik günlerdi.

Çin bu yasağın ardından enerji üretimi için kömürü bırakmadı, karbon ayak izi küçülmedi ve günah keçisi ilan edilen Bitcoin de ölmedi. Farklı ülkelere taşınan madenciler hayatına devam etti. Çin’in ana amaçlarından biri ülkeden kontrolsüz para çıkışı riskini bertaraf etmenin yanı sıra kendi dijital para birimi için görkemli bir lansman yapmaktı. İnsanların daha kolay denetlenebildiği akıllı para fikri Çin’in çok hoşuna gitmişti. Sonradan gördük ki Çinli yetkililer onu da beceremedi. Dijital Yuan ile çok daha büyük kara para aklama faaliyetlerinin yapıldığı ortaya çıktı.

Çin Kriptoyu Yasaklayamadı

Tüm bunlar olurken Çinli yetkililer ülkedeki vatandaşların kripto paralardan izole edildiğini düşünüyordu. Fakat durum hiç de öyle değildi. 2021 yılında yasak kararı alınmış olsa da şirketler Çinli müşterilere hizmet vermeye devam ediyor. Örneğin, FTX’in Kasım ayındaki iflas başvurularının bir parçası olarak sunulan bir belge, Çinli kullanıcıların borsa müşterilerinin %8’ini oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Dahası, Çinli kripto firmaları kendilerine güzel bir kamuflaj buldular. Çin anakarası kripto konusunda sert bir tavır takınmış olsa da Huobi gibi Çinli firmalar Hong Kong’da güvenli bir sığınak buldu. Burada, hükümetin daha kripto dostu politikaları ve ilerici düzenlemeleri, şehrin Asya’nın baskın kripto merkezlerinden biri olarak ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Kripto hizmet sağlayıcıları için yaklaşan bir lisanslama rejimine ek olarak, Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) bankalardan kripto firmalarına hizmet vermelerini isteyecek kadar ileri gitti.

Huobi ise Hong Kong’daki ilk tam uyumlu borsalardan biri olma niyetinde olduğunu belirtti. Ve yeni lisanslama rejimi yürürlüğe girdiğinde HKMA yetkisi alma yolunda ilerliyor.

Huobi Çinli kripto yatırımcılarını ağırlamak için rakiplerinden daha ileri gidiyor ve adeta Çin yönetimi ve onun yasaklarıyla alay ediyor. Borsa, Çinli kullanıcıları yasağı aşmanın bir yolu olarak Dominika’nın dijital vatandaşlık programına başvurmaya bile yönlendiriyor. Huobi’nin Karayip ülkesi ile ortaklığı da stratejik bir ittifakın parçası.

TRON ve DMC Labs ile birlikte Huobi, TRC-20 token Dominica Coin’in çıkarılmasında önemli bir rol oyandı. Kasım ayında piyasaya sürülen DMC, sahiplerine Dominik dijital vatandaşlığı hakkı veriyor.