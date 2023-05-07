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Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde kripto dünyasında yaşanan sıkıntılar borsalardan büyük çıkışlara ve para çekme işlemlerinde yaşanan aksaklıklara sebep olmuştu. Geçtiğimiz saatte aynı şekilde olmasa da dünyanın hacim bakımından en büyük borsası olarak kabul edilen Binance tarafında para çekme sıkıntısı olduğu kullanıcılarla paylaşıldı.

Binance Üzerinde Para Çekme İşlemleri Sıkıntıda

Yapılan bir açıklamaya göre Binance bünyesinde büyük bir sıkıntı ortaya çıktı. İlk elde edilen bilgilere göre Binance’ın BTC para çekme tarafında bir aksaklık görünüyor. Yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Bitcoin ağında bir tıkanıklık sorunu yaşandığı için BTC para çekme işlemlerini geçici olarak kapattık. Ekibimiz şu anda ağ stabilize olana kadar bir düzeltme üzerinde çalışıyor ve mümkün olan en kısa sürede BTC para çekme işlemlerini yeniden açacak.

Yine Twitter’da konu ile ilgili kullanıcıların yaptığı açıklamalara göre kuyrukta bekleyen işlemlerin sayısı 40.000’i buldu ve işlem ücretleri 9 dolara kadar yükselmiş durumda.

İşlemler Yeniden Başlatıldı

Yapılan yeni açıklamaya göre borsada BTC para çekme işlemleri yenilden başlatıldı. Twitter üzerinde kullanıcılarından özür dileyen Binance tarafından şu şekilde bir açıklama geldi:

BTC para çekme işlemleri #Binance’de yeniden başlatıldı. Sabrınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Yaşanan aksaklığa rağmen sorunun hızlı çözülmüş olması yatırımcıları sevindirmiş görünüyor. Tweet altında görüşlerini paylaşan kullanıcılar Binance borsasına olan güvenlerini göstermeye devam ediyorlardı.