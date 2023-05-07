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Son zamanlarda ortalığı kasıp kavuran memecoin PEPE, bazı korkutucu görüşlerin gölgesinde , varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Kripto savunucusu Chris Blec, potansiyel bir aldatmaca olabileceğini ima ettiği PEPE de dahil olmak üzere memecoin’lere yatırım yapmanın olası zararları hakkında bir tweet attı.

Ünlü İsim Yatırımcıları Uyardı

Twitter takipçilerine açıklama yapan Blec, memecoin’in dikkatli olmadıkları takdirde sonunda insanların hayatlarına mal olabileceğini açıkladı ve şunları belirtti:

PEPE gibi kripto paralar kazara ortaya çıkmaz. Büyük para, güçlü insanlar ve dikkatli planlama bu dolandırıcılıkları yaratmaya gider. Siz çok daha büyük bir oyunda sadece bir piyonsunuz. Ve bu gibi oyunlar birçok insanın hayatına mal oldu. Aptal olmayın.

Gönderisine yanıt olarak bir Twitter kullanıcısı PEPE ile geleneksel finans TradFi arasındaki farkı sordu ve Blec’in tek sıralayabildiği düzenleme eksikliği oldu.

Özellikle Blec, memecoin’lerin yaklaşan çöküşü konusunda halkı uyaran ilk kripto uzmanı değil. Birçoğu, madalyonun piyasaya sürüldükten sadece birkaç hafta sonra nasıl 1 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmak üzere olduğuna hala hayret ediyor.

PEPE Fiyat Rallisi Yatırımcıları Çekiyor

Son iki hafta içinde PEPE, CoinGecko’nun verilerine göre %500’e kadar değer kazandı ve hala daha da yükselmeye devam ediyor. Daha dün FLOKI’nin fiyatı %40, PEPE’nin fiyatı ise %60 oranında artış gösterdi. Bu fiyat rallisi, WazirX ve Binance gibi kripto borsalarının platformlarında PEPE’yi listelemesine neden olan meme coin etrafında yüksek hacimli bir artışı yarattı.

Küresel lider kripto para hizmeti sağlayıcısı Binance, memecoin’i FLOKI ile birlikte listeledi. Öte yandan Hintli kripto borsası CoinDCX, yüksek risk faktörlerini gerekçe göstererek PEP ile hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı. Yatırımcılar, yükseliş trendinin sürdürülebilirliğinden ziyade fiyat rallisine daha fazla dikkat ediyor gibi görünüyor.

Dogecoin’in (DOGE) yaratıcısı Billy Markus, çok konuşulan memecoin’i satın almamış olmasına rağmen PEPE yatırımcılarını vazgeçirmek için bir girişimde bulunmadı. Bunun yerine, PEPE ticaretinden şimdiye kadar kâr elde eden her yatırımcıyı tebrik etti. Ayrıca, bu tür kısa vadeli sermaye kazançlarının vergi etkileri olduğu için yeterince para biriktirmelerini tavsiye etti.