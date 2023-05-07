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Kripto para ekosistemindeki hafta sonu, grafiklerdeki dalgalanma eğilimlerinin gösterdiği gibi fiyat oynaklığına dönüşen farklı yatırımcı duyarlılığı ile türünün tek örneği oldu.

Memecoin Fiyatlarında Düşüş Var

Özellikle PEPE olmak üzere memecoin yatırımcıları için, Cumartesi günü kaydedilen Binance listelemesi, memecoin ve Floki Inu (FLOKI) için önemli bir kilometre taşı oldu, ancak buna eşlik eden fiyat düşüşü aksini kanıtladı.

PEPE’nin piyasaya sürüldüğünden bu yana büyük bir sansasyon yarattığını söylemek yetersiz kalır. Kripto para bir haftadan uzun bir süredir yeni fiyat noktalarına doğru ilerliyor ve yol boyunca bir dizi yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi denilebilecek (ATH’ler) noktalar yarattı. Parabolik büyümesinin bir parçası olarak PEPE, piyasa değeri şu anda 1,17 milyar dolara sabitlenmiş olan tek boynuzlu at statüsüne hızla ulaştı.

En büyük 42. kripto para konumunda bulunan PEPE, Binance listelemesinin ardından erken alıcıların ve balinaların varlıklarından kâr elde etmek için varlıklarını ellerinden çıkartmasıyla kazançlarının bir kısmını tersine çevirdi. Listelemeyi takip eden aşırı dalgalanma, en büyük ticaret platformunu PEPE, FLOKI ve Shiba Inu için piyasa emri işlevlerini askıya almaya zorladı.

İşlem hacmindeki %56’dan fazla düşüşün gösterdiği gibi ortaya çıkan kayıplara rağmen, PEPE fiyatı yazım sırasında ivmesini yeniden kazanmaya başladı. Token, son 24 saat içinde %6’lık düşüşle 0,000002763 dolardan işlem görüyor.

PEPE İçin Yatırımcı Geç Mi Kaldı?

Bu, dijital para ekosistemindeki birçok gözlemcinin kalbinde bir soru olmaya devam ediyor. PEPE hype’ını kaçırdığı bildirilen çok sayıda balina ve influencer ve satın almak için çok geç olup olmadığını bilmek isteyen diğerleri var.

Ne olursa olsun, PEPE ve diğer memecoin’ler artık sürekli olarak yaşanılabilecek hızlı bir hareketi temsil ediyor olabilir. PEPE’nin artık Binance’te işlem görmesiyle birlikte önemli bir fiyat düzeltmesi olabilir, ancak çekirdek geliştiriciler SHIB gibi ek yardımcı programlar ve benzersiz ekosistem güncellemeleri sunmaya devam ederse, token’ı çevreleyen tüm hype yeniden canlanabilir.

Bununla birlikte, şu andaki dalgalanma dikkatli olmayı gerektiriyor ve geçtiğimiz saatte haberimizde bahsettiğimiz Chris Blec’in sözlerini takiben, bu memecoin devrimi bazı şüphesiz yatırımcılara zarar verebilecek bir devrime de dönüşebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.