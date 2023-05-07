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Kripto piyasası, Fed’in faiz artırımının ardından yatırımcıların tedirgin kalmasıyla Mayıs ayının ilk haftasında önemli ölçüde kısa vadeli düşüş yaşamış görünüyor. CoinMarketCap verilerine göre, özellikle Polkadot (DOT) son yedi günde %6’nın üzerinde kayıp yaşadı. Buna karşın, Bitcoin (BTC) aynı dönemde yalnızca %1,1 oranında düştü. Bu da DOT gibi bazı altcoin’lerin öncü daha fazla kayıp yaşadığını gösteriyor.

Polkadot Fiyatı Dayanabilecek Mi?

DOT, yazım zamanında daha düşük ve daha yüksek zaman dilimi grafiklerinde düşüş eğilimindeydi. Özellikle, Nisan ayının ikinci yarısındaki keskin düşüşün ardından, fiyat hareketi ısrarla 5,60 dolarlık desteğin (camgöbeği) yakınında kaldı. Bu destek son iki hafta içinde dört kez aşıldı.

Yazım zamanında sabit kalmasına rağmen, kısa dönemlik satıcıların çok az kaldıracı bulunuyordu. RSI (göreceli güç endeksi) 50’nin altındaydı ve CMF (Chaikin Para Akışı) -0,11!di. Bu da alım baskısının azaldığını ve daha fazla para çıkışını gösteriyor.

Azalan para girişleri, özellikle de devam ederse ve BTC 28.000 doların altına düşerse, satıcıların da lehine olabilir. Bu durumda, DOT/USDT çifti Mart ayının en düşük seviyesi olan 5,15 dolara kadar gerileyebilir.

Öte yandan, son ve en yüksek seviye olan 6,2 doların üzerinde bir seans kapanışı güçlenen bir yapı gösterebilir. Böyle bir hareket, pariteyi 6,6 dolar veya Nisan ayının en yüksek ve 7 dolar psikolojik seviyesine yükseltebilir.

Polkadot İçin Son Durum

DOT’un işlem hacimleri 27 Nisan’da zirve yaptığından bu yana önemli ölçüde azaldı. İşlem hacmi 27 Nisan’da 270 milyon doların üzerindeyken Mayıs başından bu yana 135 milyon doların altında kaldı. Durgunlaşan hacimler güçlü alım baskısını ve toparlanmayı sınırladı.

Benzer şekilde, işlem hacimleri de aynı dönemde hafif dalgalanma gösterdi. Ancak, bu metrik yazı yazıldığı sırada olumluydu ve boğalara hafif bir umut verebilir. Ancak yatırımcılar daha iyi optimize edilmiş hamleler için BTC’nin fiyat hareketlerini takip ediyormuş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.