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  •   Bitcoin’de Yükseliş İçin Kritik Bir İşaret Mi Geldi? Kriptoya Yön Veren Grup Bitcoin Satışını Azalttı!

Bitcoin’de Yükseliş İçin Kritik Bir İşaret Mi Geldi? Kriptoya Yön Veren Grup Bitcoin Satışını Azalttı!

Özet

  • Bitcoin madencileri BTC'lerini satmaktan vazgeçiyor.
  • Cüzdanlarında 0.1 BTC bulunan adreslerin sayısı rekor kırdı.
  • BTC tutan cüzdan sahipleri giderek daha uzun vadeli düşünmeye başlamış görünüyor.
23:15
7 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin madencileri uzun zamandır kripto para piyasasındaki dalgalanmalara maruz kalmakta. Bu durum madencilerin varlıklarını tasfiye ettiği durumlarla sonuçlandı. Ancak çoğu durumda bu madenciler pozisyonlarını korumayı tercih etmiştir.

Madencilerin Bitcoin Satışları Azalıyor

Bununla birlikte, halka açık madencilik şirketlerinin davranışlarında tutarlı oldukları gözlendi. Blockridge’in verilerine göre, 2022 yılının ikinci yarısında tüm madencilik şirketleri varlıklarının %100’ünü satmıştı.

Ancak, altı aydan uzun bir süredir ilk kez Mart ayında tasfiye oranı %100’ün altına düşmüş, ardından Nisan ayında %95’e gerilemişti. Bu da bu şirketlerin BTC varlıklarını satma konusunda yavaşladıklarını gösteriyor.

Satışlardaki düşüş, kripto paranın fiyatı son üç ayda yükseldiği için şirketlerin BTC’ye olan inancının yeniden kazanılmış olmasına bağlanabilir. BTC’nin fiyatındaki artış nedeniyle, madenciler tarafından elde edilen gelir de bir artışa tanık oldu.

Madencilik havuzlarından bahsetmişken, sektördeki en büyük madencilik havuzlarından biri olan Foundry Pool’un madencilik blokları açısından başarılı bir çalışma yürüttüğü gözlemlendi. Elde edilen verilerine göre, havuz son altı ayda 8.060 blok çıkarmayı başardı.

Madencilik şirketleri ve havuzlar BTC’lerini ellerinde tutmaya yeni başladı ve perakende yatırımcılar birikimlerini durdurma belirtisi göstermiyor. Glassnode’un verileri, 0,1’den fazla coin tutan adres sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.

Satış Baskısı Azalıyor

Bu yazının yazıldığı sırada, bu yatırımcılar üzerindeki satış baskısı nispeten düşüktü. Santiment tarafından sağlanan verilere göre, BTC’nin 30 günlük MVRV oranı negatife dönmüştü. Bu, kısa vadeli Bitcoin sahiplerin çoğunun kârlı olmadığını ve satış yapmak için bir teşviki olmadığının en net göstergelerinden birisi olabilir.

Öte yandan, BTC’nin Uzun/Kısa farkı artmaya devam etti ve bu da ağdaki adreslerin çoğunun uzun vadeli Bitcoin sahipleri olduğunu gösterdi. Bu faktörlere rağmen ağdaki kısa pozisyonlar artmaya devam etti. Aşağıda bulunan grafik tam olarak durumu açıklar nitelikte görünüyor.

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